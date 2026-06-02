Sadece Annelerimiz Bildiği 10 Pratik Temizlik Sırrı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 14:58
Sosyal medyada temizlik influencer'larını izleyip gaza geliyoruz, tonla para harcayıp dolapları kimyasal dolduruyoruz; ancak günün sonunda yine o eski, tanıdık yöntemlere dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şeyi en iyi anneler bilir.

1. Çaydanlıkta Sirke Mucizesi

Annelerimizin çaydanlıkları nasıl her zaman ayna gibi parlıyor sanıyordunuz? Olay çok basit: Kireç bağlamış çaydanlığın içine göz kararı beyaz sirkeyi ve biraz suyu koyup ocakta kaynatıyorsunuz. O kireçlerin saniyeler içinde çıtır çıtır çözülüp yok oluşunu izlemek o kadar rahatlatıcı ki, terapi gibi yemin ederim. Üstelik kimyasal kokusu da yok, tamamen doğal.

2. Karbonat Gücü

Annelerin elinin altında her zaman kiloluk karbonat paketleri bulunur, çünkü karbonat evdeki her türlü krizin ilk yardım malzemesidir. Ocağa yemek mi taştı, yağlar mı kurudu? Serpiştir karbonatı, nemli bezle hafifçe ovala, bitti gitti. Buzdolabından garip bir koku mu geliyor? Küçük bir kaseye koy karbonatı, at rafa; bütün kokuyu şak diye içine çeksin.

3. Limon Kabukları

Salataya limonu sıktın mı? Dur, o kabuğu hemen çöpe fırlatma. Banyo ya da mutfaktaki o can sıkan su lekeli, matlaşmış musluklar var ya; al o limon kabuğunu, muslukları bir güzel ovala. Limonun asidi kireci, kiri anında söküyor.

4. Emektar Diş Fırçaları

Bizde süresi dolan diş fırçası asla doğrudan çöpe gitmez, terfi alıp temizlik ordusunun en elit askeri olur! Büyük süngerlerin, bezlerin hayatta giremediği o sinir bozucu yerler var ya; hani şu fayans araları, musluk dipleri, pimapenlerin o daracık olukları... Sür fırçaya azıcık temizleyici, gir o kör noktalara, çitile gitsin.

5. Beyaz Sabun Hilesi

'Ya daha dün toz aldım, bugün yine her yer bembeyaz!' diye çıldıranlar toplansın. Annelerin bu duruma çözümü yüzyıl önce bulmuş: Toz alma suyunun içine çok az katı beyaz sabun rendeliyorsun ya da birkaç damla bebek şampuanı damlatıyorsun. Bu karışım mobilyanın üstünde görünmez bir kalkan oluşturuyor, tozlar yüzeye tutunamayıp uçup gidiyor.

6. Arap Sabunu

Şu yoğun kokulu, rengârenk halı şampuanlarını bir kenara bırakın bir kere. Konu halı veya koltuk temizliği olunca, Arap sabununun eline kimse su dökemez. Kumaşın rengini soldurmaz, dokusunu bozmaz. Ilık suya azıcık Arap sabunu at, bezle koltukları şöyle bir sil. Hem lekeler uçar gider, hem de eve o çocukluğumuzun o güven veren, huzurlu ev kokusu çöker.

7. Davlumbaz Filtresi Temizliği

O aspiratör filtrelerinde biriken sarı, yapış yapış yağlar tam bir baş belasıdır. Süngerle ovmaya çalışırsanız, sünger elinizde kalır, yağ her yere bulaşır falan... Annelerimiz ne yapıyor? Geniş bir kaba kaynar suyu dolduruyor, içine bolca karbonat ve bulaşık deterjanı atıyor, filtreleri içine bırakıyor. Yağların ovmaya bile gerek kalmadan kendi kendine çözülüp suyun üstüne çıkışını izlemek o kadar tatmin edici ki, saatlerce izleyebilirsiniz.

8. Karbonatlı Bardak Temizliği

En sevdiğin kupanın içi çay ve kahve içmekten kapkara mı oldu? Bulaşık makinesine atarsın, yine de o sarılık tam çıkmaz ya; hemen nemli bir beze ya da süngere azıcık karbonat döküyorsun. Bardağın içini şöyle 5 saniye ovala, durula... Bitti! Kupa, ilk aldığın günkü gibi bembeyaz.

9. Gazete Kağıdı

Piyasada milyarlık mikrofiber bezler var; ancak dürüst olalım, hiçbir şey gazete kağıdının camda bıraktığı o jilet gibi görüntüyü veremez. Camı sirkeli suyla sil, ardından buruşturulmuş gazete kağıdıyla kurula. Gazete, camdaki bütün su kalıntılarını emiyor, arkasında tek bir tüy, leke, iz bırakmıyor.

10. Yön Taktiği

Cam silenlerin en büyük dramı: Temizlik biter, tam arkana yaslanırsın, camda bir çizgi lekesi kalmıştır. 'Bu içeride mi dışarıda mı?' diye bakarsın cama. Annelerin taktiği şu: Camın içini yukarıdan aşağıya siliyorsun, dışını ise sağdan sola. Bir iz mi kaldı? Bakıyorsun izin yönüne, dikeyse içeride, yataysa dışarıda. Şak diye anlıyorsun, gidip nokta atışı siliyorsun. Boşuna iki tarafı birden tekrar silmek yok.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
