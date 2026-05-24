article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bahar Temizliği Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

etiket Bahar Temizliği Nasıl Yapılır Anlatıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.05.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış boyunca biriken kiri temizlemek için iyi bir bahar temizliği şart. Bahar temizliği yapmanın da bir yöntemi var elbette. Öyle rastgele silip süpürmek bahar temizliği demek değil. Peki bahar temizliği nasıl yapılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce bir plan yapmak gerek.

Bahar temizliğine başlamadan önce bir plan yapılması gerekiyor. Genelde insanlar 'Hele bir başlayalım, sonrası gelir' diye düşünüyor ama en büyük yanlış bu aslında. Önce neyi nasıl yapacağını planlamalısın.

Bahar temizliğinde bazı aletler işi çok kolaylaştırıyor.

Bahar temizliğinde bazı aletler işi çok kolaylaştırıyor.

Bahar temizliği elektrikli aletler olmadan olmaz. Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop bahar temizliğinde en büyük yardımcın olacak. Yağ, yapışkan kir, leke, toz ve günlük kirleri temizleyen mop ile zahmetsiz bir bahar temizliği seni bekliyor. Kirli suyu emen teknolojisi sayesinde her zaman temiz su ile silmek mümkün. 360 derece dönen başlığı ile temizlik çok daha kolay hale geliyor. Tüm zeminlere uyan Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop tek su haznesiyle 50 m2'ye kadar temizleyebiliyor.

Fazlalıkları atmadan tam bir bahar temizliği olmaz.

Bahar temizliği sadece bir temizlik değil aslında. Evden fazlalıkların atılması anlamına da geliyor. Kullanmadığın kıyafetlerden bozuk eşyalara her fazlalığı evden göndermelisin. Yani bahar temizliğinde 'belki lazım olur' diye beklettiğin eşyalardan kurtulman da gerekiyor.

Temizliğe önce yüksekten başlanır.

Bazıları önce yerleri silip sonra toz alıyor. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Temizlik yapılırken zeminin en sona bırakılması gerekiyor. Yani önce toz alınıp daha sonra zeminin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü tersini yaptığında zemini iki kere temizlenmek zorunda kalıyorsun.

Perdeler genelde unutuluyor.

Perdeler, koltuk örtüleri, halılar temizlik yapılırken atlanıyor. Ama en çok kirlenenler arasında ev tekstil ürünleri bulunuyor. O yüzden bahar temizliğinde bunların hepsinin güzelce yıkanması gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutfak temizliği de şart.

Bahar temizliğinde mutfağın da yer alması gerekiyor elbette. Bu mutfak temizliği her zaman yaptığından farklı olmalı. Dolap içlerinin boşaltıldığı, her yerin silindiği bir temizlikten bahsediyoruz. Tüm mutfağın baştan aşağı temizlendiği bir temizlik yani.

Banyo temizliği de yapılacak elbette!

Bahar temizliği banyo temizlemeden olmaz. Banyoyu ve tuvaleti en baştan temizlemek gerekiyor. Bu yaptığın banyo temizliği duş içinden tuvalete, fayans aralarından lavabo kenarlarına her yeri temizlediğin bir temizlik olmalı. Özel ürünlerle bu temizliği kolayca gerçekleştirebilirsin.

Camları da unutmayalım.

Bahar temizliğinin olmazsa olmazı camlar tabii. Ama camları silmenin bir zamanı var. Güneş en tepedeyken camları silmek doğru değil. Bu zamanlarda sildiğinde camlarda iz kalıyor. O yüzden sabah erken ya da akşamüstü silersen çok daha iyi olur.

Bahar temizliğinde dolap içlerini de döküp en baştan temizliyoruz.

Bahar temizliği, temizliğin ötesinde bir şey demiştik. O yüzden dolapları temizlemekle kalmıyoruz ve organize de ediyoruz. Yani bahar temizliği yaparken kıyafetleri ayırıp düzenlemen gerekiyor. Hatta bu temizlikte kıyafetlerini mevsimlerine göre de ayırmalısın.

Temizlik daha bitmedi!

Sildik, süpürdük, düzenledik ama temizlik bitmedi. Bahar temizliğini bitirmeden önce son bir kontrol yapıp neresi eksik bakman gerekiyor. Temizlik bittikten sonra ise camları açarak evin havalanmasını sağlayabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın