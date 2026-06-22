Messi'nin Rutin Haline Getirdiği Şovlarına Bir Yenisi Daha Eklendi, Sosyal Medya Kendinden Geçti
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Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek grupta ikide iki yaptı ve liderliğini sürdürdü. Avusturya'nın tehdit üretemediği maçta yine Messi resitali vardı. Arjantin'in lideri bu maçta da attığı iki golle yine geceye damga vurdu. Hem de henüz ilk dakikalarda penaltı kaçırmış olduğu halde.
Arjantin'in turnuvada attığı beş golde de Lionel Messi imzası var. Hal böyle olunca, bu geceki ekstra goller de izleyenleri mest edince sosyal medyada yine Messi izlemeye şükreden insanlar vardı.
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Yine bir Arjantin maçı ve yine Messi resitali...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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