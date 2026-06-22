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Messi'nin Rutin Haline Getirdiği Şovlarına Bir Yenisi Daha Eklendi, Sosyal Medya Kendinden Geçti

etiket Messi'nin Rutin Haline Getirdiği Şovlarına Bir Yenisi Daha Eklendi, Sosyal Medya Kendinden Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2026 - 22:44
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Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek grupta ikide iki yaptı ve liderliğini sürdürdü. Avusturya'nın tehdit üretemediği maçta yine Messi resitali vardı. Arjantin'in lideri bu maçta da attığı iki golle yine geceye damga vurdu. Hem de henüz ilk dakikalarda penaltı kaçırmış olduğu halde. 

Arjantin'in turnuvada attığı beş golde de Lionel Messi imzası var. Hal böyle olunca, bu geceki ekstra goller de izleyenleri mest edince sosyal medyada yine Messi izlemeye şükreden insanlar vardı.

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Yine bir Arjantin maçı ve yine Messi resitali...

Yine bir Arjantin maçı ve yine Messi resitali...

Arjantinli yıldız ülkesinin turnuvada attığı beş gole de imza atarak rekabeti bambaşka bir boyuta taşıdı. 

Attığı gollerde sarf ettiği efor, ikinci golde asist yapmak isterken kaçan golü tamamlarken ki iştahı tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. 

Sosyal medyadaki yorumlar da Messi'yi izlediği için kendini şanslı hissedenlerle doluydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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