Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan Elenmesine Türk Dizilerini Seven Yabancıların da Gündemindeydi
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılandı. Bizim üzülerek karşıladığımız olaya dünyanın farklı ülkelerinden de ilginç tepkiler geldi. Özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkelerindeki kullanıcılar ailelerinin Türk dizilerine olan düşkünlükleriyle durumu goygoya vurup ilginç tweetler attılar.
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"Bugün uyandığımda annemin bana söylediği ilk şey, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elendiğiydi😭"
"Büyükannem nasıl olacak?"
"Türklere güvenip aptal gibi kaldım"
"Bu senin annen değil, bu benim"
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"Maçın tamamını izledim, bu elemanı bir dakika bile oynatmadılar"
"Hahaha, benim yaşlı annem dedi ki, "Ay, zavallı Türkler." Türkler, yaşlı hanımların BTS'si."
"Maçın tamamını izledim Bali Bey'i oyuna sokmadılar"
"Tüm annelerin seçeceği takım"
"Sadece benim annemin böyle olduğunu sanıyordum"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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