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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan Elenmesine Türk Dizilerini Seven Yabancıların da Gündemindeydi

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan Elenmesine Türk Dizilerini Seven Yabancıların da Gündemindeydi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 22:29
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Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılandı. Bizim üzülerek karşıladığımız olaya dünyanın farklı ülkelerinden de ilginç tepkiler geldi. Özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkelerindeki kullanıcılar ailelerinin Türk dizilerine olan düşkünlükleriyle durumu goygoya vurup ilginç tweetler attılar.

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“Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi” / Türk dizilerine bağımlı annem:

"Bugün uyandığımda annemin bana söylediği ilk şey, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elendiğiydi😭"

"Bugün uyandığımda annemin bana söylediği ilk şey, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elendiğiydi😭"
twitter.com

"Büyükannem nasıl olacak?"

"Büyükannem nasıl olacak?"
twitter.com

"Türklere güvenip aptal gibi kaldım"

"Türklere güvenip aptal gibi kaldım"
twitter.com

"Bu senin annen değil, bu benim"

"Bu senin annen değil, bu benim"
twitter.com
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"Maçın tamamını izledim, bu elemanı bir dakika bile oynatmadılar"

"Maçın tamamını izledim, bu elemanı bir dakika bile oynatmadılar"
twitter.com

"Hahaha, benim yaşlı annem dedi ki, "Ay, zavallı Türkler." Türkler, yaşlı hanımların BTS'si."

"Hahaha, benim yaşlı annem dedi ki, "Ay, zavallı Türkler." Türkler, yaşlı hanımların BTS'si."
twitter.com

"Maçın tamamını izledim Bali Bey'i oyuna sokmadılar"

"Maçın tamamını izledim Bali Bey'i oyuna sokmadılar"
twitter.com

"Tüm annelerin seçeceği takım"

"Tüm annelerin seçeceği takım"
twitter.com

"Sadece benim annemin böyle olduğunu sanıyordum"

"Sadece benim annemin böyle olduğunu sanıyordum"
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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