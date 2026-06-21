Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan Elenmesine Türk Dizilerini Seven Yabancıların da Gündemindeydi

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi ülkemizde büyük bir tepkiyle karşılandı. Bizim üzülerek karşıladığımız olaya dünyanın farklı ülkelerinden de ilginç tepkiler geldi. Özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkelerindeki kullanıcılar ailelerinin Türk dizilerine olan düşkünlükleriyle durumu goygoya vurup ilginç tweetler attılar.