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Beyaz TV'de Sunucu Tahir Sarıkaya'dan Golleriyle Almanya'yı Taşıyan Deniz Undav'la İlgili Tepki Geldi

etiket Beyaz TV'de Sunucu Tahir Sarıkaya'dan Golleriyle Almanya'yı Taşıyan Deniz Undav'la İlgili Tepki Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 17:06
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Almanya, Fildişi Sahili karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta Deniz Undav'ın attığı iki golle üç puanı son dakikada kurtardı. Deniz, kupada üç gole ulaşırken sosyal medyada da gol atmadan kupadan elenen milli takımın durumu hatırlatılmaya başlandı. 

Beyaz TV'de de sunucu Tahir Sarıkaya bu duruma dikkat çekerek 'Deniz'in kıymetini neden bilemedik?' diye sordu.

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Tahir Sarıkaya'nın Deniz Undav tepkisi sosyal medyada da dikkat çekti.

Deniz Undav, Türkiye'ye karşı ayrımcı ifadeler kullandı mı?

Deniz Undav, Türkiye'ye karşı ayrımcı ifadeler kullandı mı?

Sosyal medyada en çok dile getirilen durum, Deniz'in PKK destekçisi olduğu ve bunu açıkça beyan ettiği yönünde. Ayrıca 'Türklüğe hakaret' ettiği yönünde de iddialar var. Ancak bu hiçbir açık kaynaktan doğrulatılamıyor. 

Milli takım tercihi konusunda Deniz Undav, 'Kürt kökenliyim Türkiye için de oynayabilirdim ama tercihim eğitimimi aldığım Almanya'dan yana oldu' diyor.

Türkçe konuşmak istemedi mi?

Türkçe konuşmak istemedi mi?

Deniz Undav'ın 'Türkçe bilmiyorum' açıklaması da Türkçe konuşmak istememesi şeklinde lanse edilmişti. Daha sonra bu konuya açıklık getiren Undav, 'Türkçe gerçekten bilmiyorum ve sorulara cevap veremezdim. Provoke etmek ya da politik bir şey söylemek için değildi' ifadelerini kullandı.

"Benim kaptanım Türk"

"Benim kaptanım Türk"

Deniz Undav, Türkiye ve Türklerle ilgili bir sorun yaşamadığını da şu sözlerle dile getirdi: 

'Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Yemek yediğim insanlar, birlikte eğlendiğim insanlar... Bunlar arasında hep Türkler var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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