Beyaz TV'de Sunucu Tahir Sarıkaya'dan Golleriyle Almanya'yı Taşıyan Deniz Undav'la İlgili Tepki Geldi

Sosyal medyada en çok dile getirilen durum, Deniz'in PKK destekçisi olduğu ve bunu açıkça beyan ettiği yönünde. Ayrıca 'Türklüğe hakaret' ettiği yönünde de iddialar var. Ancak bu hiçbir açık kaynaktan doğrulatılamıyor.

Milli takım tercihi konusunda Deniz Undav, 'Kürt kökenliyim Türkiye için de oynayabilirdim ama tercihim eğitimimi aldığım Almanya'dan yana oldu' diyor.