Beyaz TV'de Sunucu Tahir Sarıkaya'dan Golleriyle Almanya'yı Taşıyan Deniz Undav'la İlgili Tepki Geldi
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Almanya, Fildişi Sahili karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta Deniz Undav'ın attığı iki golle üç puanı son dakikada kurtardı. Deniz, kupada üç gole ulaşırken sosyal medyada da gol atmadan kupadan elenen milli takımın durumu hatırlatılmaya başlandı.
Beyaz TV'de de sunucu Tahir Sarıkaya bu duruma dikkat çekerek 'Deniz'in kıymetini neden bilemedik?' diye sordu.
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Tahir Sarıkaya'nın Deniz Undav tepkisi sosyal medyada da dikkat çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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