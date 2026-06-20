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Bir İçerik Üreticisinin Kurtlar Vadisi Esintili TFF Başkanı Taklidi Tam Not Aldı

Bir İçerik Üreticisinin Kurtlar Vadisi Esintili TFF Başkanı Taklidi Tam Not Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 20:48

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Milli takımın elenmesinin ardından sosyal medyada Montella'dan futbolculara, kamp yerinden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kadar çeşitli eleştiriler var. Hacıosmanoğlu özellikle geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarıyla ayrı olarak tepkilerin hedefi olmuştu. 

Futbolculara prim vaat etmesiyle bir anda futbolcuları prim tartışmalarının içine atan Hacıosmanoğlu'na bu turnuva boyunca hayli eleştiri vardı. 

Bir sosyal medya kullanıcısı da Hacıosmanoğlu'nun konuşma tarzı ve üslubunu taklit ederek sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Kaynak - @buryshow

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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