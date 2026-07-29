Eren Kaşıkçı’nın Geçtiğimiz Yıl Verdiği Röportaj Gündem Oldu

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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm haberinin ardından, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Kaşıkçı’nın başarısızlıklar karşısındaki tutumunu ve çalışma azmini anlattığı sözleri sevenlerini duygulandırdı.
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“Belki de dünya hırsına düştük”
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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