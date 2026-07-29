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Eren Kaşıkçı’nın Geçtiğimiz Yıl Verdiği Röportaj Gündem Oldu

Eren Kaşıkçı’nın Geçtiğimiz Yıl Verdiği Röportaj Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 21:46

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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm haberinin ardından, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Kaşıkçı’nın başarısızlıklar karşısındaki tutumunu ve çalışma azmini anlattığı sözleri sevenlerini duygulandırdı.

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“Belki de dünya hırsına düştük”

“Belki de dünya hırsına düştük”

Eren Kaşıkçı, röportajında MasterChef şampiyonluğunun ardından restoran açtığını ve farklı projelere yöneldiğini anlattı. Gökçeada’da gerçekleştirdikleri projenin planlandığı gibi sonuçlanmadığını belirten Kaşıkçı, yaşadığı başarısızlığı açık sözlerle dile getirdi:

'Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef’ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada’da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı...'

Başarısızlığını gizlemek yerine yaşadığı süreci samimi biçimde anlatan Kaşıkçı, karşılaştığı zorlukların ardından çalışmayı bırakmadığını söyledi. Kaşıkçı’nın çalışma azmini ve hayata karşı duruşunu anlattığı röportaj, ölüm haberinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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