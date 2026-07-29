Eren Kaşıkçı’nın Geçtiğimiz Yıl Verdiği Röportaj Gündem Oldu

Eren Kaşıkçı, röportajında MasterChef şampiyonluğunun ardından restoran açtığını ve farklı projelere yöneldiğini anlattı. Gökçeada’da gerçekleştirdikleri projenin planlandığı gibi sonuçlanmadığını belirten Kaşıkçı, yaşadığı başarısızlığı açık sözlerle dile getirdi:

'Düşmez kalkmaz bir Allah. Ben MasterChef’ten sonra restoran açtım, farklı işlere girdim. Gökçeada’da bir operasyon, proje yaptık falan olmadı. Başaramadık, çok dağıldık çünkü. Belki de dünya hırsına düştük, olmadı...'

Başarısızlığını gizlemek yerine yaşadığı süreci samimi biçimde anlatan Kaşıkçı, karşılaştığı zorlukların ardından çalışmayı bırakmadığını söyledi. Kaşıkçı’nın çalışma azmini ve hayata karşı duruşunu anlattığı röportaj, ölüm haberinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.