Psikolojiye Göre Öfkelendiğinde Sessiz Kalanların 3 Özelliği

Öfke yükseldiğinde düşünmeden söylenen sözlerin tartışmayı daha da büyütebileceğini bilen kişiler, konuşmayı geçici olarak durdurabilir. Sessizlik bu durumda kaçıştan çok, ani bir tepki vermeyi engelleyen kişisel bir fren görevi görür.

Araştırmalar, tartışma sırasında verilen kısa bir aranın bile karşılıklı saldırganlığın yükselmesini önleyebildiğini gösteriyor. Ancak sağlıklı bir mola ile sessiz muamele arasındaki fark, kişinin konuya daha sonra dönüp dönmemesinde saklıdır. “Biraz sakinleşip konuşalım” diyerek uzaklaşmak, açıklama yapmadan günlerce iletişimi kesmekle aynı değildir.