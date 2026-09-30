Tesadüfen Fark Edildi: Gizemli Halkaların Altından Servet Çıktı

Peri halkası olarak da anılan yuvarlak çukurlar, Batı Avustralya'nın Kuzey Perth Havzası'nda, Perth'ün yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Moora kasabası yakınlarında bulunuyor. Çapları birkaç yüz metreyi bulan çukurların kenarları bitki örtüsüyle çevrili, ortaları ise çıplak toprak.

Avustralya'nın ulusal bilim kurumu CSIRO'dan Dr. Emanuelle Frery liderliğindeki ekip, 2021'de bu halkaların içinde ve çevresinde toprak gazı ölçümleri yaptı. Ölçümler toprakta hidrojen bulunduğunu, yoğunluğun ise halkaların ortasından çok kenarlarında daha yüksek olduğunu gösterdi.

International Journal of Hydrogen Energy dergisinde yayımlanan çalışma, Avustralya'daki doğal hidrojen sızıntılarını ilk kez doğrudan ölçümlerle doğrulayan araştırma oldu. Benzer yuvarlak yapılar Brezilya, Rusya, Mali ve ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti gibi farklı yerlerde de görülüyor; ancak bunlar, bitki örtüsüyle ilgili ekolojik bir olgu olarak incelenen Namibya'daki peri halkalarıyla karıştırılmamalı.