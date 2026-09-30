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Tesadüfen Fark Edildi: Gizemli Halkaların Altından Servet Çıktı

Tesadüfen Fark Edildi: Gizemli Halkaların Altından Servet Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 19:21
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Batı Avustralya'da havadan bakıldığında dikkat çeken yuvarlak çukurların kenarlarından doğal hidrojen sızdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, 'peri halkası' olarak da anılan bu yapıların yer altındaki temiz enerji kaynağını bulmak için bir ipucu olabileceğini düşünüyor.

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Toprak gazı ölçümleri, halkaların kenarlarında daha yüksek hidrojen olduğunu gösterdi

Toprak gazı ölçümleri, halkaların kenarlarında daha yüksek hidrojen olduğunu gösterdi

Peri halkası olarak da anılan yuvarlak çukurlar, Batı Avustralya'nın Kuzey Perth Havzası'nda, Perth'ün yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Moora kasabası yakınlarında bulunuyor. Çapları birkaç yüz metreyi bulan çukurların kenarları bitki örtüsüyle çevrili, ortaları ise çıplak toprak.

Avustralya'nın ulusal bilim kurumu CSIRO'dan Dr. Emanuelle Frery liderliğindeki ekip, 2021'de bu halkaların içinde ve çevresinde toprak gazı ölçümleri yaptı. Ölçümler toprakta hidrojen bulunduğunu, yoğunluğun ise halkaların ortasından çok kenarlarında daha yüksek olduğunu gösterdi.

International Journal of Hydrogen Energy dergisinde yayımlanan çalışma, Avustralya'daki doğal hidrojen sızıntılarını ilk kez doğrudan ölçümlerle doğrulayan araştırma oldu. Benzer yuvarlak yapılar Brezilya, Rusya, Mali ve ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti gibi farklı yerlerde de görülüyor; ancak bunlar, bitki örtüsüyle ilgili ekolojik bir olgu olarak incelenen Namibya'daki peri halkalarıyla karıştırılmamalı.

Hidrojenin yüzeye sızması, yer altında kullanılabilir bir rezerv olduğu anlamına gelmiyor

Hidrojenin yüzeye sızması, yer altında kullanılabilir bir rezerv olduğu anlamına gelmiyor

Doğal hidrojen, fabrikalarda üretilen hidrojenden farklı olarak yer altındaki jeolojik tepkimelerle oluşuyor. Araştırmacılar, bölgedeki hidrojenin suyun demir bakımından zengin kayaçlarla tepkimeye girmesiyle oluştuğunu düşünüyor.

Halkalar, kuzey-güney doğrultusunda uzanan büyük bir jeolojik yapı olan Darling Fayı boyunca sıralanıyor. Jeofizik verilere bakan araştırmacılara göre fay zonu, gazın yüzeye doğru ilerlemesi için dikey yollar sağlıyor olabilir. Bu tür halkaların güvenilir bir işaret olduğu kanıtlanırsa, pahalı araştırma ve sondajların nereye odaklanacağını belirlemeye yardımcı olabilir.

Ancak yüzeyde hidrojen bulunması, gazın yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor; yer altında çıkarılabilir büyüklükte bir kaynak olduğunu kanıtlamıyor. NASA'ya göre hidrojen, halkalar ve bitki örtüsü arasındaki ilişki hala tam olarak anlaşılmış değil; yer altındaki hidrojenin miktarı, nasıl çıkarılabileceği ve ekonomik olup olmadığı soruları da yanıt bekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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