Tesadüfen Fark Edildi: Gizemli Halkaların Altından Servet Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Batı Avustralya'da havadan bakıldığında dikkat çeken yuvarlak çukurların kenarlarından doğal hidrojen sızdığı ortaya çıktı. Bilim insanları, 'peri halkası' olarak da anılan bu yapıların yer altındaki temiz enerji kaynağını bulmak için bir ipucu olabileceğini düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toprak gazı ölçümleri, halkaların kenarlarında daha yüksek hidrojen olduğunu gösterdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hidrojenin yüzeye sızması, yer altında kullanılabilir bir rezerv olduğu anlamına gelmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın