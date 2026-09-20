Göteborg Üniversitesi'nden tıp araştırmacısı Almira Osmanovic Thunström, 2024 yılının başında bu deneyi başlattı. Cep telefonlarından yayılan mavi ışığın neden olduğu iddia edilen göz kapağı renk değişimi ve göz ağrısıyla karakterize 'bixonimania' adlı tamamen kurmaca bir göz rahatsızlığı yarattı.

Ekip, bu hastalığı anlatan iki sahte akademik makaleyi bir ön baskı sunucusuna yükledi. Makalelerde sahte üniversite adları, uydurma fon kuruluşları ve hatta 'USS Enterprise' gibi bilim kurgu göndermeleri gibi bilinçli olarak yerleştirilmiş açık ipuçları vardı; bazı belgelerde 'Bu çalışma tamamen uydurmadır' ifadesi bile yer alıyordu.

Buna rağmen 2026 yılına gelindiğinde ChatGPT, Microsoft Copilot gibi popüler yapay zeka sohbet botları, verilen semptom listesine dayanarak bixonimania'yı gerçek bir hastalık gibi kullanıcılara aktarmaya başladı. Microsoft Copilot hastalığı 'ilginç ve nispeten nadir görülen bir durum' olarak tanımladı.