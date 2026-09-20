Bilim İnsanları Olmayan Bir Hastalık Uydurdu: Yapay Zeka Gerçek Sanıp İnsanlara Anlatmaya Başladı
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İsveç'te bir grup araştırmacı, 'bixonimania' adında tamamen hayali bir göz rahatsızlığı uydurup bunun hakkında sahte akademik makaleler yayınladı. Amacı yapay zeka sohbet botlarının bu bilgiyi nasıl yayacağını test etmekti; sonuç beklenenden de vahim çıktı.
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Göteborg Üniversitesi araştırmacıları hayali bir göz hastalığı uydurdu
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Sahte araştırma gerçek bir dergiye kadar sızdı, ön baskılar sunucudan kaldırıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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