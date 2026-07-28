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ABD’de tarih profesörü Dr. Jason Gibson, öğrencilerin yapay zekayla hazırlanan cevapları kontrol etmeden teslim edip etmediğini anlamak için ara sınav sorusuna beyaz renkle yazılmış gizli bir komut yerleştirdi. Komut, yapay zekadan cevabın içine konuyla ilgisiz biçimde 'Madagaskar' kelimesini eklemesini istiyordu. İki sınıftaki 35 öğrenciden 32’si tuzağa düştü.
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Sorunun içine gizlediği Madagaskar kelimesi 32 öğrenciyi ele verdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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