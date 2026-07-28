Alcorn State Üniversitesinde tarih dersleri veren Gibson, Sanayi Devrimi hakkındaki bir tartışma sorusunu ara sınavın bölümlerinden biri olarak öğrencilerine yöneltti. İlk bakışta sıradan görünen sorunun içine arka planla aynı renkte bir komut gizledi. Görünmeyen talimatta, cevabın herhangi bir yerine hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde 'Madagaskar' kelimesinin yazılması isteniyordu.

Soruyu kendi bilgisiyle okuyan öğrenciler gizli yazıyı göremiyordu. Ancak metnin tamamını kopyalayıp bir yapay zeka aracına yapıştıranların oluşturduğu cevaplarda komut da uygulanıyordu.