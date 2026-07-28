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Tarih Profesörü Yapay Zeka Kullanan 32 Öğrenciyi Tek Kelimeyle Yakaladı!

Tarih Profesörü Yapay Zeka Kullanan 32 Öğrenciyi Tek Kelimeyle Yakaladı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 12:12

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ABD’de tarih profesörü Dr. Jason Gibson, öğrencilerin yapay zekayla hazırlanan cevapları kontrol etmeden teslim edip etmediğini anlamak için ara sınav sorusuna beyaz renkle yazılmış gizli bir komut yerleştirdi. Komut, yapay zekadan cevabın içine konuyla ilgisiz biçimde 'Madagaskar' kelimesini eklemesini istiyordu. İki sınıftaki 35 öğrenciden 32’si tuzağa düştü.

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Sorunun içine gizlediği Madagaskar kelimesi 32 öğrenciyi ele verdi

Sorunun içine gizlediği Madagaskar kelimesi 32 öğrenciyi ele verdi

Alcorn State Üniversitesinde tarih dersleri veren Gibson, Sanayi Devrimi hakkındaki bir tartışma sorusunu ara sınavın bölümlerinden biri olarak öğrencilerine yöneltti. İlk bakışta sıradan görünen sorunun içine arka planla aynı renkte bir komut gizledi. Görünmeyen talimatta, cevabın herhangi bir yerine hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde 'Madagaskar' kelimesinin yazılması isteniyordu.

Soruyu kendi bilgisiyle okuyan öğrenciler gizli yazıyı göremiyordu. Ancak metnin tamamını kopyalayıp bir yapay zeka aracına yapıştıranların oluşturduğu cevaplarda komut da uygulanıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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