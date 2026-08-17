Sizin İçin Hesapladık! Ev Temizliği Ne Kadar Kalori Yaktırıyor?

Sen temizlik yapmadın, sevgili dostum, sen evdeki eşyalarla bir survival mücadelesine girdin. Bacakların şu an hafifçe titriyor olabilir, kollarını kaldırıp kahve kupasını tutarken zorlanıyor olabilirsin ama o gurur yok mu... İşte o gurur her şeye değer.

O banyo derzlerini fırçalarken ön kolları, bazayı kaldırıp altını süpürürken Arda Güler bacak kaslarını, camları yukarılara erişerek silerken de omuzları öyle bir çalıştırdın ki, fitness salonundaki antrenörün seni görse gözleri yaşarırdı. Sen bugün sadece evi parlatmadın; o tostları, akşam yenen börekleri, gecenin 2'sinde yenilen o gizli çikolataları kelimenin tam anlamıyla alev alev yaktın.