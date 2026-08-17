Sizin İçin Hesapladık! Ev Temizliği Ne Kadar Kalori Yaktırıyor?
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'Bugün de spora gidemedim.' Vicdan azabını bir kenara bırakıyoruz.
O nevresimi takarken yorganın içinde ecel terleri döktüğün, elinde bezle oda oda koşturduğun anlar boşa gitmedi. Belki farkında değilsin ama o banyoyu ovarken, koltukları çekerken bayağı bayağı antrenman yaptın.
Alışkanlıklarını seç, bugün evde tam olarak kaç kalori yaktığını söyleyelim.
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1. Klasik başlangıç: Temizlik günün nasıl geçer?
2. Evde hangi tip süpürge kullanıyorsun?
3. Banyo veya mutfak fayanslarını fırçalarken ter içinde kaldığın oldu mu?
4. Evdeki camları en son ne zaman ve nasıl sildin?
5. Temizlik yaparken koltukları, halıları veya ağır eşyaları kaldırır mısın?
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6. Temizlik yaparken tempo ve müzik durumun nasıl?
7. Mutfak temizliğinde hangi aşamadasın?
8. Bir temizlik seansın ortalama ne kadar sürer?
500 - 700 kalori
300 - 450 Kalori
150 - 250 Kalori
50 - 120 Kalori
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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