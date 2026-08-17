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Sizin İçin Hesapladık! Ev Temizliği Ne Kadar Kalori Yaktırıyor?

etiket Sizin İçin Hesapladık! Ev Temizliği Ne Kadar Kalori Yaktırıyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 14:31
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'Bugün de spora gidemedim.' Vicdan azabını bir kenara bırakıyoruz.

O nevresimi takarken yorganın içinde ecel terleri döktüğün, elinde bezle oda oda koşturduğun anlar boşa gitmedi. Belki farkında değilsin ama o banyoyu ovarken, koltukları çekerken bayağı bayağı antrenman yaptın.

Alışkanlıklarını seç, bugün evde tam olarak kaç kalori yaktığını söyleyelim.

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1. Klasik başlangıç: Temizlik günün nasıl geçer?

2. Evde hangi tip süpürge kullanıyorsun?

3. Banyo veya mutfak fayanslarını fırçalarken ter içinde kaldığın oldu mu?

4. Evdeki camları en son ne zaman ve nasıl sildin?

5. Temizlik yaparken koltukları, halıları veya ağır eşyaları kaldırır mısın?

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6. Temizlik yaparken tempo ve müzik durumun nasıl?

7. Mutfak temizliğinde hangi aşamadasın?

8. Bir temizlik seansın ortalama ne kadar sürer?

500 - 700 kalori

Sen temizlik yapmadın, sevgili dostum, sen evdeki eşyalarla bir survival mücadelesine girdin. Bacakların şu an hafifçe titriyor olabilir, kollarını kaldırıp kahve kupasını tutarken zorlanıyor olabilirsin ama o gurur yok mu... İşte o gurur her şeye değer.

O banyo derzlerini fırçalarken ön kolları, bazayı kaldırıp altını süpürürken Arda Güler bacak kaslarını, camları yukarılara erişerek silerken de omuzları öyle bir çalıştırdın ki, fitness salonundaki antrenörün seni görse gözleri yaşarırdı. Sen bugün sadece evi parlatmadın; o tostları, akşam yenen börekleri, gecenin 2'sinde yenilen o gizli çikolataları kelimenin tam anlamıyla alev alev yaktın.

300 - 450 Kalori

Sen işini gayet iyi bilen, 'hem evi pırıl pırıl yapayım hem de kendimi hastanelik etmeyeyim' dengesini muazzam kuran bir temizlik gurususun. Ne kendini heba edecek kadar gaza geldin ne de işi üstünkörü geçiştirdin.

O mop’u sallarken arkada çalan müzikle attığın ufak adımlar, nevresimi değiştirirken harcadığın o efor ve evi turlarken attığın binlerce adım birleşti ve sana nefis bir Yağ Yakım Bölgesi (Fat Burn Zone) yarattı! Salona gidip o sıkıcı koşu bandında 1 saat boyunca duvara bakarak yürümek yerine; hem evini mis gibi deterjan kokuttun hem de kalçaları, basenleri tatlı tatlı çalıştırdın.

150 - 250 Kalori

Sana bakınca tam bir 'Akıllı Çalışma' ustası görüyoruz! 'Neden kendimi helak edeyim ki?' felsefesiyle hareket etmişsin. Eğilip kalkarken belini korumuş, ağır koltukları çekme riskine hiç girmemiş, teknolojinin ve pratik aparatların nimetlerinden sonuna kadar faydalanmışsın.

Harcadığın kalori belki sana bir maraton koşmuşsun hissi vermeyecek ama vücudundaki pası atmana, eklemleri şöyle bir açıp esnetmene kesinlikle yetti. Yani bu temizlik senin için bir eziyet değil, arkada podcast veya dizi çalarken yapılan hafif bir nefes alma seansı olmuş.

50 - 120 Kalori

Sen temizlik yapmamışsın, sen evle şöyle bir sosyalleşmişsin! Robot süpürgenin çalışmasını izlerken çayını yudumlamış, yerdeki iki çorabı kaldırıp 'Bugün de çok yoruldum ya' diyerek koltuğa kurulmuşsun.

Senin felsefen çok net: 'Evin düzeni ruh sağlığımdan daha önemli değil!' Kim uğraşacak o camlarla, o ağır koltuklarla? Dünya fani, tozlar nasıl olsa yine konacak! O yüzden kalori yakma konusunu hiç ama hiç kafana takmamışsın. Zaten muhtemelen temizlik biter bitmez yaktığın o 70 kaloriyi de anında bir dilim kekle geri aldın (ki çok da iyi yaptın, ne yalan söyleyelim).

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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