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Sadece Kahve İçin Seyahat Edilir mi? Dünyanın En İyi Kahve Şehirleri

etiket Sadece Kahve İçin Seyahat Edilir mi? Dünyanın En İyi Kahve Şehirleri

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
02.10.2026 - 13:42
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Her gün kahvesiz yapamam diyenler, günün yıldızını Türk kahvesi ilan edenler, espressosunu içmeden kendine gelemeyenler… Kahvenin herkesin hayatında bir yeri var ama o yer herkeste biraz farklı. Dünyanın pek çok şehrinde de durum böyle kimi espresso kültürüyle öne çıkıyor, kimi geleneksel kahveleriyle, kimi de yepyeni demleme yöntemleriyle. Şimdi birlikte dünyanın en iyi kahve şehirlerine yolculuk yapacağız!

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Melbourne'da yerel kahvecilerin bolluğuna hazır olun!

Melbourne'da yerel kahvecilerin bolluğuna hazır olun!

Avustralya’nın Melbourne şehri kahve konusunda işi oldukça ciddiye alan adreslerden biri. Şehrin güçlü espresso kültürünün gelişmesinde özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki İtalyan göçünün oldukça büyük etkisi var. Melbourne’ün ara sokaklarında küçük bağımsız kafelere rastlamak da çok kolay. Flat white, latte veya filtre kahve derken sadece bir kahve içecektim diye çıktığınız yürüyüş küçük çaplı bir kafe turuna dönüşebilir.

Viyana’da kahveniz gelir ama kalkmak için acele eden pek yoktur.

Viyana’da kahveniz gelir ama kalkmak için acele eden pek yoktur.

Viyana’da kahve kültürü yalnızca kahvemi içtim, hesabı alabilir miyim mantığıyla ilerlemiyor. Geleneksel Viyana kahvehaneleri tarih boyunca insanların buluştuğu, gazete okuduğu, sohbet ettiği ve uzun vakit geçirdiği sosyal alanlar olmuş. Mermer masalar, klasik mobilyalar, pasta vitrinleri ve meşhur Wiener Melange birleşince kahve molası biraz uzayabiliyor. Melange ise kahve, sıcak süt ve süt köpüğüyle Viyana deneyiminin klasiklerinden biri. Yanına bir dilim tatlı da söylediyseniz geçmiş olsun programdaki sonraki durağı biraz ertelemek isteyebilirsiniz.

Roma’da espresso küçücük olabilir ama ritüeli oldukça büyüktür.

Roma’da espresso küçücük olabilir ama ritüeli oldukça büyüktür.

Roma’da kahve sipariş ettiğinizde masaya dev bir kupa gelmesini beklemeyin burada birkaç yudumluk espresso günlük hayatın yıldızlarından biri. İtalyanların sık yaptığı gibi kahveyi bar tezgahında ayakta içip birkaç dakika içinde günlük koşturmacaya geri dönebilirsiniz. Hatta Roma’da “un caffè” dediğinizde genellikle espresso istediğiniz anlaşılır. Yani Roma’da kahve molanız kısa sürebilir ama kendinizi bir anda ben galiba buraya alıştım derken bulmanız biraz daha uzun vadeli bir problem olabilir.

İstanbul’da kahvenin yanında sohbet, tarih ve bol bol ikram geliyor.

İstanbul’da kahvenin yanında sohbet, tarih ve bol bol ikram geliyor.

Evet asıyoruz bayrakları çünkü İstanbul'dayız! Türk kahvesiz asla olmaz çünkü o sadece bir fincan değil derin sohbetler, kısa bir yorgunluk molası ya da gün içinde oh be dediğimiz anlardan biri. Aynı zamanda İstanbul geleneksel kahve pişirme yöntemleri ve köklü ikram gelenekleriyle dünyanın önde gelen kahve başkentlerinden biri.

Kopenhag’da kahve o kadar özenli ki fincanın öz geçmişini sorasınız gelebilir!

Kopenhag’da kahve o kadar özenli ki fincanın öz geçmişini sorasınız gelebilir!

Kopenhag, özellikle specialty coffee sevenlerin haritada yıldız koyabileceği şehirlerden biri. Şehirde çekirdeğin kaynağından kavurma biçimine kadar kahvenin her aşamasına önem veren pek çok bağımsız kafeler ve kavurucu bulunuyor. Şehri bisikletle gezerken kahve molalarını rota diye göstermenin de kimseye zararı yok.

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Hanoi’de kahvenin içine yumurta giriyor ama sonuç düşündüğünüzden çok daha iyi.

Hanoi’de kahvenin içine yumurta giriyor ama sonuç düşündüğünüzden çok daha iyi.

Vietnam’ın başkenti Hanoi, kahve konusunda alışılmışın biraz dışına çıkmayı seven şehirlerden biri. Burada mutlaka denenmesi gereken tatların başında şehrin simgelerinden biri haline gelen yumurtalı kahve geliyor. Güçlü Vietnam kahvesinin üzerine yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan kremsi bir köpük ekleniyor ortaya da kahveden çok tatlıyı andıran yoğun bir içecek çıkıyor. İlk duyduğunuzda kahvede yumurta mı diye bir saniye durabilirsiniz ama Hanoi’ye kadar gidip denemeden dönmek de kahve severliğe biraz ters düşebilir.

Seattle’da kahve turuna çıkınca işin tek bir markadan çok daha büyük olduğunu fark edebilirsiniz.

Seattle’da kahve turuna çıkınca işin tek bir markadan çok daha büyük olduğunu fark edebilirsiniz.

Seattle ile kahveyi aynı cümlede duyunca akla ilk olarak Starbucks gelmesi hiç şaşırtıcı değil çünkü marka 1971 yılında burada doğdu. Ancak Seattle’ın kahve kültürü bununla sınırlı değil. Şehir bugün çok sayıda bağımsız kavurucuya, küçük kahve dükkanına ve farklı demleme tarzlarını deneyebileceğiniz kafelere ev sahipliği yapıyor. Hatta yürüyerek kahve almak amaçlı küçük espresso noktaları bile Seattle günlük hayatının uzun süredir parçalarından biri. Kısacası şehre Starbucks nerede başlamış bir göreyim diye gidip bağımsız kahvecilerin listesini telefonunuza kaydederken bulabilirsiniz.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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