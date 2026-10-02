Sadece Kahve İçin Seyahat Edilir mi? Dünyanın En İyi Kahve Şehirleri

Seattle ile kahveyi aynı cümlede duyunca akla ilk olarak Starbucks gelmesi hiç şaşırtıcı değil çünkü marka 1971 yılında burada doğdu. Ancak Seattle’ın kahve kültürü bununla sınırlı değil. Şehir bugün çok sayıda bağımsız kavurucuya, küçük kahve dükkanına ve farklı demleme tarzlarını deneyebileceğiniz kafelere ev sahipliği yapıyor. Hatta yürüyerek kahve almak amaçlı küçük espresso noktaları bile Seattle günlük hayatının uzun süredir parçalarından biri. Kısacası şehre Starbucks nerede başlamış bir göreyim diye gidip bağımsız kahvecilerin listesini telefonunuza kaydederken bulabilirsiniz.