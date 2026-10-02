Sadece Kahve İçin Seyahat Edilir mi? Dünyanın En İyi Kahve Şehirleri
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Her gün kahvesiz yapamam diyenler, günün yıldızını Türk kahvesi ilan edenler, espressosunu içmeden kendine gelemeyenler… Kahvenin herkesin hayatında bir yeri var ama o yer herkeste biraz farklı. Dünyanın pek çok şehrinde de durum böyle kimi espresso kültürüyle öne çıkıyor, kimi geleneksel kahveleriyle, kimi de yepyeni demleme yöntemleriyle. Şimdi birlikte dünyanın en iyi kahve şehirlerine yolculuk yapacağız!
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Melbourne'da yerel kahvecilerin bolluğuna hazır olun!
Viyana’da kahveniz gelir ama kalkmak için acele eden pek yoktur.
Roma’da espresso küçücük olabilir ama ritüeli oldukça büyüktür.
İstanbul’da kahvenin yanında sohbet, tarih ve bol bol ikram geliyor.
Kopenhag’da kahve o kadar özenli ki fincanın öz geçmişini sorasınız gelebilir!
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Hanoi’de kahvenin içine yumurta giriyor ama sonuç düşündüğünüzden çok daha iyi.
Seattle’da kahve turuna çıkınca işin tek bir markadan çok daha büyük olduğunu fark edebilirsiniz.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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