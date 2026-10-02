İstanbul'un Fotoğraf Festivali Başladı: 11 Ekim'e Kadar Şehri Dolaşıyor

Festivalin öne çıkan durakları ve sergileri şöyle:

Galata Okulu Vakfı Kültür Merkezi: Martin Parr ve Frank Horvat

Eski Posta Han:

'Modernizmin İnşası',

Jill Greenberg'in 'İnsan Aynası' ve 'Paintings' sergileri,

Omar Victor Diop'un 'Birlikte Var Olmak',

Xuebing Du'nun 'Işığın İzinde',

Desiree Dolron'un 'Belirsizliğin Manzarası'

Catherine Nelson'ın 'Bir Gezegenin Portresi'

212 Studio: 'İskandinavya Renkleri'

Akaretler No:5: Erbak ailesi ve BEVFAM

Yapı Kredi Bomontiada: 'Peugeot Art on Cars', 'Ekosistem' ve Cihan Öncü'nün 'Durgun Devenim'i

Festival biletleri Biletix'te 75 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 7 yaş altı ziyaretçiler ücretsiz giriş yapabiliyor. Atölye ve söyleşiler festival biletine dahil değil. Festivalin genel ziyaret saatleri 11.00–20.00 olarak belirtiliyor ancak mekanlara göre saatlerde değişiklik olabiliyor.

Bu yüzden, gitmek istediğiniz etkinliği önceden belirlemeli ve güncel bilgileri bilet platformları ya da 212photographyistanbul internet sitesinden teyit etmelisiniz!