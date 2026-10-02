İstanbul'un Fotoğraf Festivali Başladı: 11 Ekim'e Kadar Şehri Dolaşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un farklı noktalarını fotoğrafla buluşturan 212 Photography Istanbul, 9. edisyonuyla 26 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den fotoğrafçıların eserleri tarihi binalarda, sanat merkezlerinde ve hatta bir parkta sergileniyor.
Sanatseverleri bir araya getiren İstanbul'un Fotoğraf Festivali ile megakentin farklı noktaları eşsiz birer sergi rotasına dönüşüyor!
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafın 200. Yılında 9. Edisyon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festivalin Sergi Mekanları
Bileti Ayrı Olan Mekan ve Ücretsiz Sergiler
Açık Havada Fotoğraf Sergisi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın