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İstanbul'un Fotoğraf Festivali Başladı: 11 Ekim'e Kadar Şehri Dolaşıyor

İstanbul'un Fotoğraf Festivali Başladı: 11 Ekim'e Kadar Şehri Dolaşıyor

İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:47
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İstanbul'un farklı noktalarını fotoğrafla buluşturan 212 Photography Istanbul, 9. edisyonuyla 26 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den fotoğrafçıların eserleri tarihi binalarda, sanat merkezlerinde ve hatta bir parkta sergileniyor. 

Sanatseverleri bir araya getiren İstanbul'un Fotoğraf Festivali ile megakentin farklı noktaları eşsiz birer sergi rotasına dönüşüyor! 

İşte detaylar.

Kaynak

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Fotoğrafın 200. Yılında 9. Edisyon

Fotoğrafın 200. Yılında 9. Edisyon

Bu yılki edisyon, fotoğrafın 200. yılına denk geliyor. Festival bu özel yıl dönümünü sergilerin yanında söyleşiler, gösterimler ve atölyelerle kutluyor. 

Program Karaköy'den Beşiktaş'a, Şişli'den Beyoğlu'na uzanan geniş bir rotaya yayılıyor. Yani tek bir binaya girip çıkmıyorsunuz, bu festivali gezmek, resmen şehri gezmek demek.

Festivalin Sergi Mekanları

Festivalin Sergi Mekanları

Festivalin öne çıkan durakları ve sergileri şöyle:

  • Galata Okulu Vakfı Kültür Merkezi: Martin Parr ve Frank Horvat

  • Eski Posta Han: 

'Modernizmin İnşası', 

Jill Greenberg'in 'İnsan Aynası' ve 'Paintings' sergileri, 

Omar Victor Diop'un 'Birlikte Var Olmak', 

Xuebing Du'nun 'Işığın İzinde', 

Desiree Dolron'un 'Belirsizliğin Manzarası' 

Catherine Nelson'ın 'Bir Gezegenin Portresi'

  • 212 Studio: 'İskandinavya Renkleri'

  • Akaretler No:5: Erbak ailesi ve BEVFAM

  • Yapı Kredi Bomontiada: 'Peugeot Art on Cars', 'Ekosistem' ve Cihan Öncü'nün 'Durgun Devenim'i

Festival biletleri Biletix'te 75 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 7 yaş altı ziyaretçiler ücretsiz giriş yapabiliyor. Atölye ve söyleşiler festival biletine dahil değil. Festivalin genel ziyaret saatleri 11.00–20.00 olarak belirtiliyor ancak mekanlara göre saatlerde değişiklik olabiliyor.

Bu yüzden, gitmek istediğiniz etkinliği önceden belirlemeli ve güncel bilgileri bilet platformları ya da 212photographyistanbul internet sitesinden teyit etmelisiniz! 

Bileti Ayrı Olan Mekan ve Ücretsiz Sergiler

Bileti Ayrı Olan Mekan ve Ücretsiz Sergiler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Yann Arthus-Bertrand'ın 'Bir Bakışın Mirası' ve Helene Schmitz'in 'Botanik Bir Serüven' sergileri yer alıyor. Burası 10.00–20.00 arasında açık ancak festival bileti bu mekanda geçerli değil, giriş ayrıca biletlendiriliyor! 

Bütçe dostu bir rota arıyorsanız ücretsiz sergiler de var:

  • St. Benoît Kilisesi: David Szauder, 'Triptych'

  • Taksim Sanat: Ecole d'Arles, 'Beden Halleri'

  • Türkiye Fransız Kültür Merkezi: 'France PhotoBook: Bakıştan Sayfaya'

Görsel: Yann Arthus-Bertrand'ın 'Bir Bakışın Mirası' ve Helene Schmitz'in 'Botanik Bir Serüven' sergileri

Açık Havada Fotoğraf Sergisi

Açık Havada Fotoğraf Sergisi

Festivalin en sürpriz duraklarından biri Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı. Catherine Nelson'ın 'Ormanın Hafızası' sergisi burada açık havada ve ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Nelson'ın Daintree serisi, Avustralya'nın Uzak Kuzey Queensland bölgesindeki, dünyaca ünlü Daintree Ulusal Parkı'na komşu Mossman Nehri çevresindeki doğadan ilham alıyor. Yüzlerce fotoğrafın resimsel bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilmesiyle hazırlanan çalışmalar, fotoğraf ile resim arasında bir yerde duruyor. Sanatçı bu yöntemle bölgenin kendisinde bıraktığı hisleri ve anıları yansıtan daha “dürüst” imgeler yaratıyor.

Parkta yürürken karşınıza çıkan bu çalışmalar, festivalin farklı açık hava duraklarından birini oluşturuyor. Festivalin son günü 11 Ekim 2026. Sergi ve etkinliklerin ziyaret saatleri ile bilet bilgileri için festivalin resmi programını kontrol edebilirsiniz.

Görsel: Catherine Nelson'ın 'Ormanın Hafızası'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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