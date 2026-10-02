Erhan Çelik’in Boşanma Aşamasındaki Eşinin Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında İzmir’de hayatını kaybeden Gültekin’in ölüm nedeni, otopsi raporuna yansımıştı. Haber spikeri Erhan Çelik de boşanma aşamasındaki eşine anestezi ilacı temin ettiğini öne sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.
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İzmir’de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Otopsi raporunda, ölümün anestezide kullanılan bir maddeye bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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