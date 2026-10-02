Erhan Çelik’in Boşanma Aşamasındaki Eşinin Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik, ağustos ayında İzmir’de yaşamını yitirdi. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan doktorun ölümünün ardından, olayın koşulları adli incelemeye alındı.

İlk haberlerde Gültekin’in kalp krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Ancak ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemeler ve sonrasında dosyaya giren otopsi raporu, olayla ilgili farklı bilgileri ortaya koydu.

Erhan Çelik de eşine anestezide kullanılan ilaçları temin ettiği ve kullanımına yardımcı olduğu iddia edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelik, elindeki bilgi ve belgeleri savcılıkla paylaştığını açıklamıştı. Bu kişiler hakkındaki iddialar, ölümün ardından yürütülen soruşturmanın başlıklarından biri oldu.