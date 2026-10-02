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Erhan Çelik’in Boşanma Aşamasındaki Eşinin Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Erhan Çelik’in Boşanma Aşamasındaki Eşinin Ölümüne İlişkin Yeni Gelişme: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 14:13
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Doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında İzmir’de hayatını kaybeden Gültekin’in ölüm nedeni, otopsi raporuna yansımıştı. Haber spikeri Erhan Çelik de boşanma aşamasındaki eşine anestezi ilacı temin ettiğini öne sürdüğü kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İzmir’de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik, ağustos ayında İzmir’de yaşamını yitirdi. Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olan doktorun ölümünün ardından, olayın koşulları adli incelemeye alındı.

İlk haberlerde Gültekin’in kalp krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Ancak ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemeler ve sonrasında dosyaya giren otopsi raporu, olayla ilgili farklı bilgileri ortaya koydu. 

Erhan Çelik de eşine anestezide kullanılan ilaçları temin ettiği ve kullanımına yardımcı olduğu iddia edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelik, elindeki bilgi ve belgeleri savcılıkla paylaştığını açıklamıştı. Bu kişiler hakkındaki iddialar, ölümün ardından yürütülen soruşturmanın başlıklarından biri oldu.

Otopsi raporunda, ölümün anestezide kullanılan bir maddeye bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Otopsi raporunda, ölümün anestezide kullanılan bir maddeye bağlı zehirlenme sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Gültekin’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun tamamlandığı bilgisi, eylül ayı başında basına yansımıştı. Rapora ilişkin haberlerde, doktorun ölüm nedeninin propofol zehirlenmesi olarak belirlendiği aktarıldı.

Toksikolojik incelemelerde Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol tespit edildiği bildirildi. Böylece başlangıçta kalp krizi olarak duyurulan ölümün nedenine ilişkin adli bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada yeni bir operasyon düzenlendi.

Gizli tanık beyanları ve şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Gültekin’e söz konusu maddeyi temin ettiği öne sürülen kişiler belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, verilen talimat doğrultusunda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli beş şüpheliyi gözaltına aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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