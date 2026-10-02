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Blaundos Antik Kenti'nde 2.500 Yıllık Duvar Ortaya Çıkarıldı: Tapınaktan Daha Eski

Blaundos Antik Kenti'nde 2.500 Yıllık Duvar Ortaya Çıkarıldı: Tapınaktan Daha Eski

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:24
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde heyecan verici bir keşif yapıldı. Kentin en önemli yapılarından biri olan Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen, yaklaşık 2.500 yıl önce yapılan 250 metre uzunluğundaki temenos duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Bulgular, duvarın tapınaktan çok daha eski olduğu gösteriyor!

İşte detaylar. 

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Tapınağı Dört Bir Yandan Çeviren Duvar

Tapınağı Dört Bir Yandan Çeviren Duvar

Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlayan kazı çalışmaları Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında  bu yıl da sürdü ve tapınağın temelinin büyük bölümü ortaya çıkarıldı. Uşak Müzesi Müdürü ve Kazı Başkanı İlhan Çavuş'un aktardığına göre ekip, tapınağı dikdörtgen şeklinde çevreleyen duvarın tamamını açığa çıkardı.

Tapınak yaklaşık 1900 yıllık. Duvar ise çok daha eski bir döneme tarihleniyor. Temel kazılarında Helenistik döneme ait izlere rastlandı. Çavuş, duvarın yaklaşık 2500 yıl önce yapıldığını söylüyor.

Temenos: Halka Kapalı Kutsal Alan

Temenos: Halka Kapalı Kutsal Alan

Bulunan yapı, 'temenos' olarak adlandırılan kutsal alan duvarı. Çavuş'un anlattığına göre tapınağın bu bölümü sivil kullanıma kapalıydı ve rahipler için yapılmıştı.

Çavuş temenosu şöyle anlatıyor: 'Sosyal alan ile kutsal alanı birbirinden ayıran bir duvar temenos duvarı. Temenos alanının içindeki her şey kutsaldı.'

Yani, 'Duvarın içinde bulunan tüm varlıklar tanrı ya da tanrıçanın varlıkları olarak addediliyordu ve kutsallıkla ithaf ediliyordu.'

Su Hatları ve Dilek Sikkeleri

Su Hatları ve Dilek Sikkeleri

Kazılarda yalnızca duvar bulunmadı. Ekip, temenos duvarının içinde tapınağa su taşıyan su hatlarını da ortaya çıkardı.

Tapınak alanında Roma döneminden kalma sikkeler de bulundu. Çavuş'a göre bu sikkeler, o dönemde adak adayan insanların dileklerini parayla birlikte tapınağa bıraktığını gösteriyor. Yani yüzyıllar öncesinin dilek parası.

Kanyonun İçinde Doğal Bir Kale

Kanyonun İçinde Doğal Bir Kale

Blaundos, Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği bir kent. Bu yüzden 'garnizon kenti' olarak da anılıyor. Çavuş'a göre kent ilk zamanlarda bir garnizon şehriydi, halkın yerleşmesiyle birlikte bu tür tapınaklar ortaya çıktı.

Kentin üç tarafı Ulubey Kanyonu'nun derin vadileriyle çevrili ve tek bir girişi var. Bu da ona doğal bir kale görünümü kazandırıyor. Ziyaretçileri ilk olarak, ana kapıya yaklaşık 500 metre mesafedeki restore edilmiş su kemerleri karşılıyor. Kuzey Tapınağı ise ana kapıya 200 metre uzaklıkta.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'a göre antik kent her yıl yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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