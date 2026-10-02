Blaundos Antik Kenti'nde 2.500 Yıllık Duvar Ortaya Çıkarıldı: Tapınaktan Daha Eski
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde heyecan verici bir keşif yapıldı. Kentin en önemli yapılarından biri olan Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen, yaklaşık 2.500 yıl önce yapılan 250 metre uzunluğundaki temenos duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Bulgular, duvarın tapınaktan çok daha eski olduğu gösteriyor!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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