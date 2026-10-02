Blaundos Antik Kenti'nde 2.500 Yıllık Duvar Ortaya Çıkarıldı: Tapınaktan Daha Eski

Blaundos, Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği bir kent. Bu yüzden 'garnizon kenti' olarak da anılıyor. Çavuş'a göre kent ilk zamanlarda bir garnizon şehriydi, halkın yerleşmesiyle birlikte bu tür tapınaklar ortaya çıktı.

Kentin üç tarafı Ulubey Kanyonu'nun derin vadileriyle çevrili ve tek bir girişi var. Bu da ona doğal bir kale görünümü kazandırıyor. Ziyaretçileri ilk olarak, ana kapıya yaklaşık 500 metre mesafedeki restore edilmiş su kemerleri karşılıyor. Kuzey Tapınağı ise ana kapıya 200 metre uzaklıkta.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'a göre antik kent her yıl yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.