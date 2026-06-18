Türkiye'nin 2.200 Yıllık Antik Kentinde Beklenmedik Sır Gün Yüzüne Çıktı
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Antik kentte depo ve mutfak alanları bulundu
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Timbriada’nın geçmişine yeni ışık tuttu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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