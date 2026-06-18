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Türkiye'nin 2.200 Yıllık Antik Kentinde Beklenmedik Sır Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye'nin 2.200 Yıllık Antik Kentinde Beklenmedik Sır Gün Yüzüne Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 08:23
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Türkiye’nin önemli arkeolojik alanlarından biri olan Timbriada Antik Kenti’nde dikkat çeken bir keşif yapıldı. Isparta’nın Aksu ilçesinde yer alan 2.200 yıllık antik şehirde sürdürülen kazılarda, depo ve aşevi olarak kullanıldığı düşünülen yapılar ortaya çıkarıldı.

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Antik kentte depo ve mutfak alanları bulundu

Antik kentte depo ve mutfak alanları bulundu

Timbriada Antik Kenti, Isparta’nın Aksu ilçesinde, Asartepe yamaçlarında yer alıyor. MÖ 2. yüzyılda kurulduğu belirtilen kent, Pisidia bölgesinin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan antik şehirde kazılar özellikle yerleşimin merkezi kabul edilen kilise çevresinde yoğunlaşıyor.

Kazı ekibi, kilisenin batısında yaptığı sondaj çalışmalarında depo ve mutfak olarak kullanıldığı düşünülen alanlara ulaştı. Prof. Dr. Fikret Özcan, alanda kısmen depo, kısmen de aşevi olarak değerlendirilebilecek bir düzen tespit ettiklerini belirtti. Keşif, kilisenin Geç Antik Dönem’de artan önemini göstermesi açısından da dikkat çekiyor

Kömürleşmiş tohum ve tahıl kalıntıları bulundu

Kömürleşmiş tohum ve tahıl kalıntıları bulundu

Kazılarda en dikkat çeken buluntular arasında kömürleşmiş tohum ve tahıl kalıntıları yer aldı. Özcan, söz konusu kalıntıların antik dönemdeki beslenme alışkanlıklarını, tarım üretimini ve ekonomik yaşamı anlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Tohum ve tahıl izleri, yalnızca mutfak kullanımına dair ipucu vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bölgede hangi ürünlerin tüketildiği, hangi tarımsal kaynakların kullanıldığı ve yerel halkın günlük yaşamının nasıl şekillendiği hakkında da fikir sunuyor. Araştırmacılar, ilerleyen kazılarda daha iyi korunmuş eski tohum örneklerine ulaşılabileceğini düşünüyor.

Timbriada’nın geçmişine yeni ışık tuttu

Timbriada’nın geçmişine yeni ışık tuttu

Timbriada, Roma döneminde önemini koruyan ve Geç Antik Çağ’da piskoposluk merkezi olarak kayıtlara geçen yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Antik kentte daha önce Zindan Mağarası çevresinde yapılan çalışmalarda da önemli bulgulara ulaşılmıştı. Kentin sikkelerinde Kybele’nin yanı sıra Zeus, Dionysos, Hermes ve Dioskurlar gibi figürlerin yer alması, bölgede farklı inançların bir arada bulunduğunu gösteriyor.

Aşevi ve depo alanı olarak değerlendirilen yapı, Timbriada’nın yalnızca dini ya da idari yönünü değil, gündelik yaşamını da görünür hale getiriyor. Yiyecek hazırlama, depolama ve toplu beslenme gibi pratiklere dair fiziksel izlerin bulunması, Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli antik kentlerin sosyal düzenini anlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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