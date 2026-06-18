Türkiye'nin 2.200 Yıllık Antik Kentinde Beklenmedik Sır Gün Yüzüne Çıktı

Timbriada, Roma döneminde önemini koruyan ve Geç Antik Çağ’da piskoposluk merkezi olarak kayıtlara geçen yerleşimlerden biri olarak biliniyor. Antik kentte daha önce Zindan Mağarası çevresinde yapılan çalışmalarda da önemli bulgulara ulaşılmıştı. Kentin sikkelerinde Kybele’nin yanı sıra Zeus, Dionysos, Hermes ve Dioskurlar gibi figürlerin yer alması, bölgede farklı inançların bir arada bulunduğunu gösteriyor.

Aşevi ve depo alanı olarak değerlendirilen yapı, Timbriada’nın yalnızca dini ya da idari yönünü değil, gündelik yaşamını da görünür hale getiriyor. Yiyecek hazırlama, depolama ve toplu beslenme gibi pratiklere dair fiziksel izlerin bulunması, Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli antik kentlerin sosyal düzenini anlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.