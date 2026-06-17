Boşanma Oranı En Yüksek ve En Düşük Meslekler Belli Oldu

Listenin ilk sırasında yüzde 48,3 boşanma oranıyla sağlık çalışanları yer aldı. Sağlık sektöründeki bazı pozisyonlarda uzun ve düzensiz çalışma saatleri, yoğun stres ve vardiyalı sistem ilişkileri zorlayabiliyor. Bu nedenle sağlık alanındaki bazı meslekler, listenin üst sıralarında dikkat çekti.

İkinci sırada yüzde 48 boşanma oranıyla tele pazarlamacılar bulunuyor. Sürekli reddedilme, yoğun iletişim baskısı ve stresli çalışma koşulları, kişisel hayatı etkileyebilen faktörler arasında gösteriliyor. Masaj terapistleri yüzde 47,9 ile üçüncü, otobüs şoförleri yüzde 47,8 ile dördüncü, pres makinesi operatörleri ise yüzde 47,6 ile beşinci sırada yer aldı.

Boşanma oranı en yüksek 5 meslek şöyle: