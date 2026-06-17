Boşanma Oranı En Yüksek ve En Düşük Meslekler Belli Oldu
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İş hayatı, özel yaşamı sanıldığından daha fazla etkileyebiliyor. Uzun çalışma saatleri, vardiyalı düzen, stres, gelir seviyesi ve işin duygusal yükü ilişkiler üzerinde baskı yaratabiliyor. ABD’de mesleklere göre yapılan bir analiz de bazı iş gruplarında boşanma oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
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Boşanma oranı en yüksek meslekler hangileri?
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Boşanma oranı en düşük mesleklerin başında aktüerler geliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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