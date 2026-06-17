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Boşanma Oranı En Yüksek ve En Düşük Meslekler Belli Oldu

Boşanma Oranı En Yüksek ve En Düşük Meslekler Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 15:38
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İş hayatı, özel yaşamı sanıldığından daha fazla etkileyebiliyor. Uzun çalışma saatleri, vardiyalı düzen, stres, gelir seviyesi ve işin duygusal yükü ilişkiler üzerinde baskı yaratabiliyor. ABD’de mesleklere göre yapılan bir analiz de bazı iş gruplarında boşanma oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Boşanma oranı en yüksek meslekler hangileri?

Boşanma oranı en yüksek meslekler hangileri?

Listenin ilk sırasında yüzde 48,3 boşanma oranıyla sağlık çalışanları yer aldı. Sağlık sektöründeki bazı pozisyonlarda uzun ve düzensiz çalışma saatleri, yoğun stres ve vardiyalı sistem ilişkileri zorlayabiliyor. Bu nedenle sağlık alanındaki bazı meslekler, listenin üst sıralarında dikkat çekti.

İkinci sırada yüzde 48 boşanma oranıyla tele pazarlamacılar bulunuyor. Sürekli reddedilme, yoğun iletişim baskısı ve stresli çalışma koşulları, kişisel hayatı etkileyebilen faktörler arasında gösteriliyor. Masaj terapistleri yüzde 47,9 ile üçüncü, otobüs şoförleri yüzde 47,8 ile dördüncü, pres makinesi operatörleri ise yüzde 47,6 ile beşinci sırada yer aldı.

Boşanma oranı en yüksek 5 meslek şöyle:

  • Sağlık çalışanları: Yüzde 48,3

  • Tele pazarlamacılar: Yüzde 48

  • Masaj terapistleri: Yüzde 47,9

  • Otobüs şoförleri: Yüzde 47,8

  • Pres makinesi operatörleri: Yüzde 47,6

Boşanma oranı en düşük mesleklerin başında aktüerler geliyor.

Boşanma oranı en düşük mesleklerin başında aktüerler geliyor.

Risk analizi ve istatistiksel hesaplamalarla çalışan aktüerlerde boşanma oranı yüzde 14,2 olarak açıklandı. Listenin devamında daha çok bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki uzmanlık gerektiren meslekler yer aldı.

Fiziksel bilim uzmanları yüzde 17,2 ile ikinci sırada bulunurken, bilişim bilimciler yüzde 18,7 ile üçüncü sıraya yerleşti. Yazılım geliştiriciler yüzde 18,9, fizyoterapistler ise yüzde 19 boşanma oranıyla listenin ilk beşinde yer aldı. Uzmanlara göre daha düzenli gelir, daha kontrollü çalışma koşulları ve iş-özel hayat dengesinin daha yönetilebilir olması oranları etkileyebiliyor.

Boşanma oranı en düşük 5 meslek şöyle:

  • Aktüerler: Yüzde 14,2

  • Fiziksel bilim uzmanları: Yüzde 17,2

  • Bilişim bilimciler: Yüzde 18,7

  • Yazılım geliştiriciler: Yüzde 18,9

  • Fizyoterapistler: Yüzde 19

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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