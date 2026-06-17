Çölü Tarlaya Çevirdiler: Günde 20 Bin Litre Su Üretiyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ürdün’ün Akabe kenti yakınlarında kurulan Sahra Ormanı Projesi, çölün ortasında tarım yapmanın mümkün olabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Kızıldeniz’den getirilen tuzlu su, güneş enerjisi destekli sistemlerle arıtılıyor ve seralarda sebze üretimi için kullanılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıldeniz’den gelen su çölde tarıma dönüşüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günde 20 bin litre tatlı su üretilebiliyor
Proje yalnızca sebze ve su üretimiyle sınırlı değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın