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Çölü Tarlaya Çevirdiler: Günde 20 Bin Litre Su Üretiyorlar

Çölü Tarlaya Çevirdiler: Günde 20 Bin Litre Su Üretiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 14:03
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Ürdün’ün Akabe kenti yakınlarında kurulan Sahra Ormanı Projesi, çölün ortasında tarım yapmanın mümkün olabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Kızıldeniz’den getirilen tuzlu su, güneş enerjisi destekli sistemlerle arıtılıyor ve seralarda sebze üretimi için kullanılıyor.

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Kızıldeniz’den gelen su çölde tarıma dönüşüyor

Kızıldeniz’den gelen su çölde tarıma dönüşüyor

Sahra Ormanı Projesi, Ürdün’ün en kurak bölgelerinden birinde yer alıyor. Akabe yakınlarında kurulan tesis, yaklaşık 3 hektarlık alana yayılıyor. Alanda iki sera, açık alan tarımı için ayrılmış bölümler, güneş panelleri, tuz üretim havuzları ve ters ozmozla çalışan arıtma sistemi bulunuyor.

Sistemin temelinde tuzlu suyun çöle taşınması var. Kızıldeniz’den gelen su, önce seraların soğutulmasında kullanılıyor. Tuzlu suyun buharlaşmasıyla sera içindeki hava daha serin ve nemli hale geliyor. Böylece sıcak ve kurak iklimde sebze yetiştirmek için daha uygun bir ortam oluşturuluyor.

Günde 20 bin litre tatlı su üretilebiliyor

Günde 20 bin litre tatlı su üretilebiliyor
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Tesisin en dikkat çeken bölümlerinden biri ters ozmoz arıtma ünitesi. Tuzlu sudaki tuz ve yabancı maddeler ayrıştırılarak seralar ve açık alan tarımı için tatlı su elde ediliyor. Böylece geleneksel tarımın zor olduğu çöl koşullarında domates, salatalık ve farklı sebzelerin yetiştirilmesi mümkün hale geliyor.

Sahra Ormanı Projesi’nin resmi verilerine göre tesis, yılda 130 bin kilograma kadar sebze ve günde 20 bin litreye kadar tatlı su üretebiliyor. Alanda ayrıca 39 kW kurulu güce sahip güneş panelleri yer alıyor. Güneş enerjisi, tesisin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Proje yalnızca sebze ve su üretimiyle sınırlı değil

Proje yalnızca sebze ve su üretimiyle sınırlı değil

Açık alanlarda kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitkilerle denemeler yapılıyor. Tuz üretim havuzlarıyla sistemden çıkan kaynaklar yeniden değerlendiriliyor. Böylece çöl ortamında su, enerji, gıda ve biyokütle üretimini aynı döngü içinde birleştiren bir model ortaya konuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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