Çölü Tarlaya Çevirdiler: Günde 20 Bin Litre Su Üretiyorlar

Tesisin en dikkat çeken bölümlerinden biri ters ozmoz arıtma ünitesi. Tuzlu sudaki tuz ve yabancı maddeler ayrıştırılarak seralar ve açık alan tarımı için tatlı su elde ediliyor. Böylece geleneksel tarımın zor olduğu çöl koşullarında domates, salatalık ve farklı sebzelerin yetiştirilmesi mümkün hale geliyor.

Sahra Ormanı Projesi’nin resmi verilerine göre tesis, yılda 130 bin kilograma kadar sebze ve günde 20 bin litreye kadar tatlı su üretebiliyor. Alanda ayrıca 39 kW kurulu güce sahip güneş panelleri yer alıyor. Güneş enerjisi, tesisin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.