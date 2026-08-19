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35 Yıllık Memurdu, Ekime Başladı: 4 Yılda Aspir Üretimini 260 Dönüme Çıkardı

35 Yıllık Memurdu, Ekime Başladı: 4 Yılda Aspir Üretimini 260 Dönüme Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 23:52
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Kayseri’de 35 yıllık kamu hizmetinin ardından emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, memleketi Sarız ilçesinde tarıma yönelerek örnek bir girişimcilik hikayesine imza attı. Arkadaşlarının ve bir akademisyenin tavsiyesiyle aspir bitkisiyle tanışan Kolukısa, hem üretim alanını katladı hem de ilçedeki gençlere umut oldu.

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Emekli olduktan sonra memleketi Sarız’a dönen Kolukısa, aspir üretimine 100 dönümlük bir alanla adım attı.

Emekli olduktan sonra memleketi Sarız’a dönen Kolukısa, aspir üretimine 100 dönümlük bir alanla adım attı.

İşini her geçen yıl büyüterek 4. senesinde 260 dönüme ulaşan azimli üretici, gelecek yıl bu miktarı 500 dönüme çıkarmayı hedefliyor.

İlçeden iş gerekçesiyle ayrılan gençlerin önünü açmak ve Sarız'da alternatif tarımı yaygınlaştırmak istediğini belirten Kolukısa, şunları söyledi:

'Kamuda 35 yıl çalıştım. Daha sonra memleketim Sarız’a gelerek arkadaşızın önerisiyle aspir ekimine başladım. Aspiri ilk defa bir üniversite hocamızdan duydum. Japonların bu yağı sıklıkla tükettiğini, vücut sağlığını iyileştirdiğini ve kalp hastalıklarını azalttığını öğrendim. Sarız’da ve çevresinde bir engel çıkmazsa yüksek oleik aspir yağı çıkartmakta kararlıyız.'

Ektiği türün yüksek oleik aspir olduğunu vurgulayan Kolukısa, bu ürünün besin değerlerinin zeytinyağı, avokado, fındık ve cevizle aynı olduğunu belirtti.

Ektiği türün yüksek oleik aspir olduğunu vurgulayan Kolukısa, bu ürünün besin değerlerinin zeytinyağı, avokado, fındık ve cevizle aynı olduğunu belirtti.

Kalp ve damar sağlığına katkılarıyla bilinen bu yağı bölgede yaygınlaştırmak istediğini ifade eden üretici, 'Aspir üretiminde Türkiye’de Kayseri birinci sırada yer alıyor. Biz de ilçe olarak Kayseri’de birinci olmak istiyoruz' diyerek hedefini ortaya koydu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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