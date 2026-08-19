35 Yıllık Memurdu, Ekime Başladı: 4 Yılda Aspir Üretimini 260 Dönüme Çıkardı
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Kayseri’de 35 yıllık kamu hizmetinin ardından emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, memleketi Sarız ilçesinde tarıma yönelerek örnek bir girişimcilik hikayesine imza attı. Arkadaşlarının ve bir akademisyenin tavsiyesiyle aspir bitkisiyle tanışan Kolukısa, hem üretim alanını katladı hem de ilçedeki gençlere umut oldu.
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Emekli olduktan sonra memleketi Sarız’a dönen Kolukısa, aspir üretimine 100 dönümlük bir alanla adım attı.
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Ektiği türün yüksek oleik aspir olduğunu vurgulayan Kolukısa, bu ürünün besin değerlerinin zeytinyağı, avokado, fındık ve cevizle aynı olduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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