Abisini Kaybeden Meriç Keskin’den Yürek Burkan Paylaşım!
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Meriç Keskin, abisinin ardından yaşadığı acıyı kelimelere döktü. Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in vefatını “Başaramadık” sözleriyle duyuran fenomen, bu kez abisine seslendi. Birlikte yaşlanacaklarını düşündüğünü anlatan Keskin, annesiyle birlikte zor günler geçirdiklerini söyledi. Paylaşımındaki her cümle, kaybının ardından hissettiği özlemi ortaya koydu.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir abisinin tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını anlatıyordu.
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Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in vefatı, ailesini yasa boğdu.
Meriç Keskin, son paylaşımında abisine “Seninle yaşlanırız diyordum” diye seslendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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