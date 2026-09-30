Abisini Kaybeden Meriç Keskin’den Yürek Burkan Paylaşım!

Gündelik hayata dair yorumları ve kendine özgü anlatımıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Meriç Keskin, son dönemde ailesinin yaşadığı zorlu süreçle gündeme gelmişti. Abisi İnanç Keskin’in kanser tedavisi sırasında yaptığı paylaşımlarda hem endişelerini hem de iyileşmesine dair umudunu dile getiriyordu.

Ancak beklenen iyi haber gelmedi. İnanç Keskin, 20 Eylül 2026’da hayatını kaybetti. Meriç Keskin, abisinin vefatını sosyal medya hesabından “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. Tedavi sürecini takip eden sevenleri de bu paylaşımın ardından Keskin’e başsağlığı mesajları gönderdi.