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Abisini Kaybeden Meriç Keskin’den Yürek Burkan Paylaşım!

Abisini Kaybeden Meriç Keskin’den Yürek Burkan Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 18:16
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Meriç Keskin, abisinin ardından yaşadığı acıyı kelimelere döktü. Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in vefatını “Başaramadık” sözleriyle duyuran fenomen, bu kez abisine seslendi. Birlikte yaşlanacaklarını düşündüğünü anlatan Keskin, annesiyle birlikte zor günler geçirdiklerini söyledi. Paylaşımındaki her cümle, kaybının ardından hissettiği özlemi ortaya koydu.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir abisinin tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını anlatıyordu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin, bir süredir abisinin tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını anlatıyordu.

Gündelik hayata dair yorumları ve kendine özgü anlatımıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Meriç Keskin, son dönemde ailesinin yaşadığı zorlu süreçle gündeme gelmişti. Abisi İnanç Keskin’in kanser tedavisi sırasında yaptığı paylaşımlarda hem endişelerini hem de iyileşmesine dair umudunu dile getiriyordu.

Ancak beklenen iyi haber gelmedi. İnanç Keskin, 20 Eylül 2026’da hayatını kaybetti. Meriç Keskin, abisinin vefatını sosyal medya hesabından “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. Tedavi sürecini takip eden sevenleri de bu paylaşımın ardından Keskin’e başsağlığı mesajları gönderdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in vefatı, ailesini yasa boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin’in vefatı, ailesini yasa boğdu.

Teknoloji ve yazılım sektöründe yönetici ve girişimci olarak çalışan İnanç Keskin’in yaklaşık 11 aydır mide kanseri tedavisi gördüğü basına yansımıştı. Sözcü’nün haberinde, vefatından önce zatürre nedeniyle yoğun bakıma alındığı da aktarılmıştı.

21 Eylül’de İzmir’deki Beşikçioğlu Camii’nde son yolculuğuna uğurlanan İnanç Keskin’in ardından, Meriç Keskin’in paylaşımları da abisine duyduğu özlemi anlatmaya devam etti.

Meriç Keskin, son paylaşımında abisine “Seninle yaşlanırız diyordum” diye seslendi.

Abisinin yokluğuna alışmaya çalıştığını anlatan Keskin, paylaşımına “Bir yenilgi ancak bu kadar anlı şanlı olabilirdi”sözleriyle başladı. Tedavi boyunca taşıdığı umudun ardından aklında kalan soruları da açıkça dile getirdi:

“Hep aynı sorular kafamda: ‘Bu kadar dua nereye gitti?’ Ben varken neden seni seçti? Niçin bu kadar erkendi?”

Annesiyle birlikte yaşadığı acıyı “Kaldık annemle ikimiz. İyi değiliz. Hiçbirimiz” sözleriyle anlatan fenomen, abisiyle geleceklerine dair kurduğu hayali ise tek bir cümleyle ifade etti:

“Seninle yaşlanırız diyordum.”

Keskin, paylaşımını “Gittin. Alışacağız. Şimdi toprağın altında olman inanılmaz. Yanını ayırttım. Elbet bir gün buluşacağız” sözleriyle tamamladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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