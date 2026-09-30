Hayko Cepkin Aydın'ın Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi!

Aydın’daki vergi rekortmenleri listesinde Çerçioğlu ailesi isimleri de dikkat çekti.

Ercan Çerçioğlu: Jantsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, gayrimenkul kiralama ve işletme gelirleriyle 20 milyon 659 bin 606 lira vergi ödeyerek listenin 9’uncu sırasında yer aldı.

Ata Caner Çerçioğlu: Ailenin 3. kuşak temsilcisi, 7 milyon 318 bin 500 lira vergiyle 33’üncü oldu.

Şefik Çerçioğlu: Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı, 4 milyon 229 bin 592 lira ile 89’uncu sırada yer buldu.

Böylece aynı aileden üç isim Aydın’ın ilk 100 vergi rekortmeni arasına adını yazdırdı.