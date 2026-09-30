Hayko Cepkin Aydın'ın Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/...
Hayko Cepkin’den sahne dışı bir rekor haberi geldi! Kuşadası’nda yaşayan ünlü rock sanatçısı, Aydın’daki gelir vergisi rekortmenleri listesine girdi. İşte Cepkin’e tahakkuk ettirilen rakam ve listedeki sırası…
Kaynak: Yeni Asır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayko Cepkin, sahne performansı ve tarzıyla Türk rock müziğinin en tanınan isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayko Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Listede Çerçioğlu ailesinden üç isim de yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın