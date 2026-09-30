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Hayko Cepkin Aydın'ın Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi!

Hayko Cepkin Aydın'ın Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 16:54
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Hayko Cepkin’den sahne dışı bir rekor haberi geldi! Kuşadası’nda yaşayan ünlü rock sanatçısı, Aydın’daki gelir vergisi rekortmenleri listesine girdi. İşte Cepkin’e tahakkuk ettirilen rakam ve listedeki sırası…

Kaynak: Yeni Asır

Kaynak: https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/...
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Hayko Cepkin, sahne performansı ve tarzıyla Türk rock müziğinin en tanınan isimlerinden biri.

Hayko Cepkin, sahne performansı ve tarzıyla Türk rock müziğinin en tanınan isimlerinden biri.

1997’de profesyonel olarak müzik yapmaya başlayan sanatçı, rock müziğin sahnedeki en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Diskografisinde “Sakin Olmam Lazım” (2005), “Tanışma Bitti” (2007), “Sandık” (2010), “Aşkın Izdırabını…” (2012) ve “Beni Büyüten Şarkılar Vol.1” (2016) gibi albümler yer alıyor.

Sanatçının sahnelere veda edeceğini duyurduğu haber de daha önce gündem olmuştu. Şimdi ise gündemde sahne değil, vergi dairesinin açıkladığı liste var.

Hayko Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Hayko Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Yeni Asır'ın haberine göre “Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucuların Faaliyetleri” iş kolunda vergi mükellefi olan Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Başarılı sanatçı bu rakamla Aydın genelinde en fazla gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 isim arasında 97’nci sırada yer aldı.

Listede Çerçioğlu ailesinden üç isim de yer aldı.

Listede Çerçioğlu ailesinden üç isim de yer aldı.

Aydın’daki vergi rekortmenleri listesinde Çerçioğlu ailesi isimleri de dikkat çekti.

Ercan Çerçioğlu: Jantsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, gayrimenkul kiralama ve işletme gelirleriyle 20 milyon 659 bin 606 lira vergi ödeyerek listenin 9’uncu sırasında yer aldı.

Ata Caner Çerçioğlu: Ailenin 3. kuşak temsilcisi, 7 milyon 318 bin 500 lira vergiyle 33’üncü oldu.

Şefik Çerçioğlu: Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı, 4 milyon 229 bin 592 lira ile 89’uncu sırada yer buldu.

Böylece aynı aileden üç isim Aydın’ın ilk 100 vergi rekortmeni arasına adını yazdırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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