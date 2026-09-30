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4 Milyon Şifre İncelendi: Kredi Kartında Asla Kullanmamanız Gereken 20 PIN Kodu!

4 Milyon Şifre İncelendi: Kredi Kartında Asla Kullanmamanız Gereken 20 PIN Kodu!

Kredi Kartı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.09.2026 - 17:35
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Kredi kartı ya da banka kartı şifrenizi belirlerken aklınıza ilk gelen rakamları seçtiyseniz, milyonlarca kişiyle aynı kombinasyonu paylaşıyor olabilirsiniz. Veri analisti Nick Berry'nin 3,4 milyon PIN kodu üzerinde yaptığı inceleme, kullanıcıların önemli bir kısmının son derece dar bir şifre havuzuna sıkıştığını ortaya koydu. Listenin zirvesindeki kod ise pek çok kişiyi şaşırtmayacak.

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Kullanıcıların yüzde 27'si aynı küçük şifre havuzunu kullanıyor: Listenin zirvesinde 1234 var.

Kullanıcıların yüzde 27'si aynı küçük şifre havuzunu kullanıyor: Listenin zirvesinde 1234 var.

DataGenetics platformunun kurucusu Nick Berry'nin çalışması, Polonya merkezli haber sitesi Onet'in konuyu yeniden gündeme taşımasıyla bir kez daha konuşulmaya başlandı. Berry'nin incelediği 3,4 milyon dört haneli şifre, güvenlik uzmanlarının yıllardır dile getirdiği endişeyi rakamlarla doğruluyor: Kullanıcıların yüzde 27'si son derece kısıtlı bir kombinasyon grubunun dışına çıkmıyor.

Dört haneli bir PIN kodunda teorik olarak 10 bin farklı ihtimal bulunuyor. Buna karşın 1234, 1111 ve 0000 kombinasyonları tek başına veri tabanının yaklaşık yüzde 19'unu oluşturuyor. Kabaca her beş karttan biri, ilk üç denemede açılabilecek bir şifreyle korunuyor.

Asla kullanılmaması gereken 20 şifre!

Asla kullanılmaması gereken 20 şifre!

Araştırmada en sık kullanılan 20 PIN kodu sırasıyla şöyle: 1234, 0000, 7777, 2000, 2222, 9999, 5555, 1122, 8888, 2001, 1111, 1212, 1004, 4444, 6969, 3333, 6666, 1313, 4321 ve 1010.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı doğum yılları. En sık tercih edilen 50 şifrenin 30'u '19' ya da '20' ile başlıyor. Bu tablo, kullanıcıların büyük bölümünün kendi ya da yakınlarının doğum yılını şifre olarak belirlediğine işaret ediyor. Kimlik bilgilerinin kolayca ele geçirilebildiği bir dönemde bu tercih, kartı neredeyse korumasız bırakmak anlamına geliyor.

En az tercih edilen şifreler de belli oldu: Doğum tarihi ve ardışık sayılardan uzak durun.

En az tercih edilen şifreler de belli oldu: Doğum tarihi ve ardışık sayılardan uzak durun.

Listenin öbür ucunda ise kullanıcıların neredeyse hiç seçmediği kombinasyonlar yer alıyor. Araştırmaya göre en az kullanılan 20 PIN kodu şunlar: 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835, 8093, 9047, 0439, 8196, 6093, 7394, 9480, 8398, 7637, 9629 ve 8068. Ancak bu kodlar artık kamuoyuyla paylaşıldığı için birebir kopyalamak yerine aynı mantıkla rastgele bir kombinasyon belirlemek daha akılcı.

Güvenli bir şifre için ilk kural, doğum tarihi, evlilik yıl dönümü ya da telefon numarası gibi kişisel bilgilerden uzak durmak. 1234 ve 4321 gibi ardışık sayılar ile 1111, 2222 gibi tekrar eden rakamlar da denenecek ilk kombinasyonlar arasında bulunuyor.

Farklı kartlarda ve cihazlarda aynı şifreyi kullanmamak da riski önemli ölçüde azaltıyor. Hatırlaması zor olsa da bankanın rastgele ürettiği kodu değiştirmeden kullanmak, en güvenli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Şifrenizin yukarıdaki listede yer aldığını fark ettiyseniz, ATM'ler, mobil bankacılık uygulamaları ya da bankanızın müşteri hizmetleri üzerinden birkaç dakika içinde değiştirebilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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