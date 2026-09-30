4 Milyon Şifre İncelendi: Kredi Kartında Asla Kullanmamanız Gereken 20 PIN Kodu!

Listenin öbür ucunda ise kullanıcıların neredeyse hiç seçmediği kombinasyonlar yer alıyor. Araştırmaya göre en az kullanılan 20 PIN kodu şunlar: 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835, 8093, 9047, 0439, 8196, 6093, 7394, 9480, 8398, 7637, 9629 ve 8068. Ancak bu kodlar artık kamuoyuyla paylaşıldığı için birebir kopyalamak yerine aynı mantıkla rastgele bir kombinasyon belirlemek daha akılcı.

Güvenli bir şifre için ilk kural, doğum tarihi, evlilik yıl dönümü ya da telefon numarası gibi kişisel bilgilerden uzak durmak. 1234 ve 4321 gibi ardışık sayılar ile 1111, 2222 gibi tekrar eden rakamlar da denenecek ilk kombinasyonlar arasında bulunuyor.

Farklı kartlarda ve cihazlarda aynı şifreyi kullanmamak da riski önemli ölçüde azaltıyor. Hatırlaması zor olsa da bankanın rastgele ürettiği kodu değiştirmeden kullanmak, en güvenli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Şifrenizin yukarıdaki listede yer aldığını fark ettiyseniz, ATM'ler, mobil bankacılık uygulamaları ya da bankanızın müşteri hizmetleri üzerinden birkaç dakika içinde değiştirebilirsiniz.