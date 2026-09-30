4 Milyon Şifre İncelendi: Kredi Kartında Asla Kullanmamanız Gereken 20 PIN Kodu!
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Kredi kartı ya da banka kartı şifrenizi belirlerken aklınıza ilk gelen rakamları seçtiyseniz, milyonlarca kişiyle aynı kombinasyonu paylaşıyor olabilirsiniz. Veri analisti Nick Berry'nin 3,4 milyon PIN kodu üzerinde yaptığı inceleme, kullanıcıların önemli bir kısmının son derece dar bir şifre havuzuna sıkıştığını ortaya koydu. Listenin zirvesindeki kod ise pek çok kişiyi şaşırtmayacak.
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Kullanıcıların yüzde 27'si aynı küçük şifre havuzunu kullanıyor: Listenin zirvesinde 1234 var.
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Asla kullanılmaması gereken 20 şifre!
En az tercih edilen şifreler de belli oldu: Doğum tarihi ve ardışık sayılardan uzak durun.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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