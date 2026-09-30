Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Venüs geri harekete geçmeye hazırlanırken ilişkinde temponu düşürme isteği duyabilirsin. Partnerinle bugün önemli bir kararı hemen almak yerine, birbirinizin ne istediğini sakin bir şekilde konuşmak aranızdaki güveni pekiştirir. Akrep'e geçen Merkür ilişki alanında ilerlediği için sohbetleriniz derinleşebilir; bu derinlikten korkma, açık sözlülüğün ilişkini güçlendirecek. Küçük bir jest ya da el yazısıyla bırakacağın bir not bile bugün kalbine dokunabilir.

Bekar bir Boğa isen geçmişten tanıdığın birinin yazdıkları seni şaşırtabilir. Aranızdaki eski duygular kıpırdayabilir, ama cevap vermeden önce gerçekten ne istediğini tart. Geçmişi yeniden açmak yerine kendine yeni bir sayfa açma hakkı tanıyabilirsin; acele etmediğinde doğru kararı kendin göreceksin. Kendi değerini hatırlaman, kalbini kime açacağını seçerken sana yol gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…