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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 1 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 1 Ekim Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 1 Ekim Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Aslan'daki Jüpiter'in Ay'la uyumu bugün kalbini hafifletiyor ve romantik tarafını ortaya çıkarıyor. Sevgilinle aranızda birikmiş küçük kırgınlıkları bir kenara bırakıp akşama sürpriz bir plan hazırlamak ilişkine yeni bir heyecan katar. Merkür'ün Mars'la gerilen açısı yüzünden sabırsız davranabilirsin; partnerin konuşurken sözünü kesmemeye özen göster, dinlendiğini hissetmesi aranızı yumuşatacak.

Kalbin şu an kimseye ait değilse kısa bir mesajlaşma bugün saatlerce süren bir sohbete dönüşebilir. İkizler'deki Ay iletişim alanını canlandırdığı için espri anlayışın karşı tarafı kolayca etkileyecek. Yine de hızlı ilerleme isteğini biraz frenle; karşındakini tanımak için zaman tanırsan bu ilgi daha sağlam bir temele oturur. Buluşma teklifini de ilk sohbette değil, biraz daha tanıştıktan sonra yapmak daha doğru olur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs geri harekete geçmeye hazırlanırken ilişkinde temponu düşürme isteği duyabilirsin. Partnerinle bugün önemli bir kararı hemen almak yerine, birbirinizin ne istediğini sakin bir şekilde konuşmak aranızdaki güveni pekiştirir. Akrep'e geçen Merkür ilişki alanında ilerlediği için sohbetleriniz derinleşebilir; bu derinlikten korkma, açık sözlülüğün ilişkini güçlendirecek. Küçük bir jest ya da el yazısıyla bırakacağın bir not bile bugün kalbine dokunabilir.

Bekar bir Boğa isen geçmişten tanıdığın birinin yazdıkları seni şaşırtabilir. Aranızdaki eski duygular kıpırdayabilir, ama cevap vermeden önce gerçekten ne istediğini tart. Geçmişi yeniden açmak yerine kendine yeni bir sayfa açma hakkı tanıyabilirsin; acele etmediğinde doğru kararı kendin göreceksin. Kendi değerini hatırlaman, kalbini kime açacağını seçerken sana yol gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın burcundan geçtiği bu gün cazibenin en parlak olduğu günlerden biri. Partnerinle aranızdaki sohbet bugün kolayca akacak; birlikte güldüğünüz anlar ilişkinize yeni bir canlılık katacak. Venüs'ün retroya hazırlanması ise ilişkinde bazı konuları yeniden düşünmene yol açabilir; aklından geçenleri saklamak yerine hafif bir dille paylaşmak ikinizi de rahatlatır. Akşam için ona küçük bir sürpriz mesaj bırakmak bile gününü güzelleştirmeye yeter.

Yalnızsan bugün ortama girdiğin anda gözler senin üzerinde olacak. Esprili bir laf atışması kısa sürede karşılıklı bir ilgiye dönüşebilir. Jüpiter'in Ay'la uyumu sosyal çevrende yeni tanışmaları kolaylaştırıyor; bir davet ya da buluşma teklifi gelirse geri çevirme. Kendini olduğun gibi göstermen, karşındakinin seni gerçekten tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür Akrep burcuna geçerek romantizm alanını canlandırdı ve bugün hislerini ifade etmek senin için hiç olmadığı kadar kolay. Bir ilişkin varsa partnerine uzun süredir içinde tuttuğun tatlı bir sözü ya da teşekkürü söylemek için doğru an. Bu içten paylaşım aranızdaki yakınlığı derinleştirecek ve ikinizi de rahatlatacak. Birlikte evde geçireceğiniz sakin bir akşam da bu yakınlığı pekiştirir.

Kimseye bağlı değilsen gizli bir hayranlık bugün gün yüzüne çıkabilir. Perde arkası alanında ilerleyen Ay yüzünden bu ilgi beklemediğin bir yerden gelebilir. Karşılık vermeden önce kendi hislerini tartman iyi olur. Mesajlara cevap verirken biraz yavaş davranmak, karşı tarafın gerçek niyetini görmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür ile Mars arasındaki gergin açı bugün sevgilinle ufak bir güç mücadelesine yol açabilir. Kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine ortak bir noktada buluşmayı seçersen akşamki buluşmanızın tadı kaçmaz. Burcundaki Jüpiter'in Ay'la uyumu cömert ve sıcak tarafını öne çıkarıyor; küçük bir jest ya da hediye partnerini mutlu edecek. Gururunu bir kenara bırakıp ilk adımı atan sen olursan, gecenin sonunda kazanan ikiniz olursunuz.

Kalbin boştaysa arkadaş çevrende biri seni farklı gözlerle izlemeye başlayabilir. İkizler'deki Ay sosyal alanında ilerlerken bir grup buluşmasında bu ilgiyi sezmen zor olmayacak. İlk adımı karşı taraftan beklemek yerine sohbeti sen başlatırsan aranızdaki çekim hızla belirginleşir. Kendine güvenen tavrın bugün en büyük cazibe kaynağın olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür ile Plüton arasındaki gergin açı bugün ilişkinde bir meseleyi en ince ayrıntısına kadar anlamak istemene yol açabilir. Partnerini soru yağmuruna tutmak yerine merakla yaklaşırsan konuşma savunmaya dönüşmez ve aranızdaki bağ güçlenir. Venüs retroya yaklaşırken ilişkinde neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmek için de güzel bir gün.

Tek başınaysan iş ortamı bugün sürprizlere açık. Kariyer alanından geçen Ay sayesinde bir toplantıda ya da iş yemeğinde tanıdığın biriyle kısa bir konuşma zihninde yer edebilir. Profesyonel sınırları koruyarak bu ilgiyi yavaş yavaş keşfetmek sana iyi gelecek. Her şeyi analiz etmek yerine biraz akışa bırakırsan karşındakinin sıcaklığını daha kolay hissedersin. Bir kahve davetini geri çevirmemek, bu tanışmanın nereye gideceğini görmen için yeterli olabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Aslan'daki Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün ilişkine neşe ve hafiflik getiriyor. Partnerinle rutinin dışına çıkıp gidilmemiş bir mekanı denemek ya da gelecek için birlikte hayaller kurmak aranızdaki bağı tazeler. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya hazırlanması ise ilişkide neye değer verdiğini sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmak ikinizi yakınlaştırır.

Henüz bir ilişkin yoksa farklı bir şehirden ya da kültürden biriyle yapacağın konuşma bugün seni beklenmedik şekilde etkileyebilir. İkizler'deki Ay ufkunu genişletirken yeni bakış açılarına açık olman kalbine de yeni kapılar aralayacak. Önyargılarını bir kenara bırakırsan bu tanışma sana kendinle ilgili yeni şeyler de öğretecek. Bir kurs, seminer ya da seyahat sırasında göz göze geldiğin biriyle sohbet açmaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda yavaşlayarak geri harekete hazırlanıyor ve bu, duygularını tartmak isteyeceğin sessiz bir gün demek. Partnerinle birlikteysen ona yönelik hislerini acele etmeden gözden geçirebilirsin; ani bir karar yerine ona biraz daha yakından bakmak sana doğru cevabı gösterecek. Merkür'ün burcuna geçmesi, düşüncelerini net ve etkili bir dille anlatmanı kolaylaştırıyor. Partnerinin sana gösterdiği küçük ilgileri fark etmek de içindeki soru işaretlerini azaltacak.

Şu an yalnızsan eski bir sevgiliden ya da yarım kalmış bir flörtten haber alabilirsin. O günlere dönmek isteyip istemediğini sorgulamadan cevap vermemen iyi olur. İkizler'deki Ay derin bağlar alanında ilerlerken yüzeysel flörtler yerine anlamlı bir yakınlık arayacaksın. Sabırlı davranmak bugün kalbini korumanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İkizler'deki Ay ilişki alanından geçerken partnerinle aranızdaki uyum bugün belirgin şekilde artıyor. Birlikte gelecek planları yapmak, bir yolculuk hayali kurmak ya da sadece uzun uzun sohbet etmek ilişkinize tazelik katacak. Merkür'ün Akrep'e geçmesi ise bazı duygularını kendine saklama isteği doğurabilir; önemli bir şey varsa bunu partnerinle paylaşmaktan kaçma. Onun fikirlerine gerçekten ilgi göstermen, kendini değerli hissetmesini sağlayacak.

Kimseyle birlikte değilsen bugün tanıştığın biriyle aranızda beklenmedik bir yakınlık kurulabilir. Karşındakinin anlattıklarına gerçekten kulak vermen, bu tanışmayı sıradan bir sohbetten fazlasına dönüştürecek. Jüpiter'in Ay'la uyumu uzak yerlerle ilgili bir bağlantıyı da öne çıkarıyor; yurt dışıyla ilgisi olan biri bugün ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür'ün Akrep burcuna, yani arkadaşlık alanına geçmesiyle bugün kalbinin gündemi dostlarınla kesişiyor. Sevgilin varsa ortak dostlarınızla yapacağınız bir buluşma, partnerini farklı bir ortamda görmene ve ona yeniden hayran kalmana vesile olabilir. İkizler'deki Ay günlük düzenini yoğunlaştırsa da günün sonunda ona ayıracağın vakit ilişkini besleyecek. Yorgun olsan bile kısa bir telefon konuşması onu düşündüğünü göstermeye yeter.

İlişkin yoksa bir dostunun seni biriyle tanıştırması bugün sürpriz bir heyecan getirebilir. İlk izlenimde mesafeli görünme eğilimini biraz bırakırsan karşındaki kişi seni gerçekten tanıma fırsatı bulur. Mars ile Neptün arasındaki uyum romantik sezgilerini de güçlendiriyor; içinden gelen sese güvenmek bugün seni doğru yere götürecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün aşk alanını ışıl ışıl yapıyor. Partnerinle birlikte gülebileceğiniz bir etkinlik planlamak, bir konsere ya da oyun gecesine gitmek aranızdaki kıvılcımı yeniden alevlendirir. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı ise küçük bir kıskançlık anına yol açabilir; hislerini dürüstçe ama suçlamadan anlatırsan mesele kısa sürede kapanır. Ortak bir hobi keşfetmek bile aranızdaki bağa renk getirebilir.

Bekar Kovalar için flört enerjisi yüksek. İkizler'deki Ay yaratıcılık ve eğlence alanında ilerlerken bir atölyede, sergide ya da hobi grubunda tanışacağın biri seni etkileyebilir. Kendin olmaktan çekinme; özgün tarafın bugün karşı tarafın en çok ilgisini çekecek şey. Rahat ve doğal tavrın, bu tanışmayı kalıcı bir ilgiye çevirebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İkizler'deki Ay yuvanı temsil eden alandan geçerken bugün aşk hayatında huzur arayacaksın. Partnerinle kalabalıktan uzak, baş başa geçireceğiniz bir akşam en keyifli plan olabilir. Birlikte bir tarif denemek, eski fotoğraflara bakmak ya da uzun bir sohbet etmek aranızdaki güveni pekiştirir. Mars ile Neptün arasındaki uyum romantik sezgilerini de güçlendiriyor; partnerinin söylemediklerini bile hissedebilirsin.

Bekarsan tanıdık bir ortamda, belki aile büyüklerinin davetinde ya da mahallende biriyle tanışman bugün sürpriz olmaz. Güven veren bir çevrede başlayan bu ilgi zamanla daha derin bir bağa dönüşebilir. Hayallere kapılmadan karşındakini yavaş yavaş tanımak sana iyi gelecek. Onu kafanda idealize etmek yerine davranışlarına bakman, doğru kişi olup olmadığını anlamanı kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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