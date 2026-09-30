Sevgili Koç, Aslan'daki Jüpiter'in Ay'la uyumu bugün kalbini hafifletiyor ve romantik tarafını ortaya çıkarıyor. Sevgilinle aranızda birikmiş küçük kırgınlıkları bir kenara bırakıp akşama sürpriz bir plan hazırlamak ilişkine yeni bir heyecan katar. Merkür'ün Mars'la gerilen açısı yüzünden sabırsız davranabilirsin; partnerin konuşurken sözünü kesmemeye özen göster, dinlendiğini hissetmesi aranızı yumuşatacak.

Kalbin şu an kimseye ait değilse kısa bir mesajlaşma bugün saatlerce süren bir sohbete dönüşebilir. İkizler'deki Ay iletişim alanını canlandırdığı için espri anlayışın karşı tarafı kolayca etkileyecek. Yine de hızlı ilerleme isteğini biraz frenle; karşındakini tanımak için zaman tanırsan bu ilgi daha sağlam bir temele oturur. Buluşma teklifini de ilk sohbette değil, biraz daha tanıştıktan sonra yapmak daha doğru olur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…