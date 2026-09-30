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Koç Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Aslan'daki Jüpiter'in Ay'la uyumu bugün kalbini hafifletiyor ve romantik tarafını ortaya çıkarıyor. Sevgilinle aranızda birikmiş küçük kırgınlıkları bir kenara bırakıp akşama sürpriz bir plan hazırlamak ilişkine yeni bir heyecan katar. Merkür'ün Mars'la gerilen açısı yüzünden sabırsız davranabilirsin; partnerin konuşurken sözünü kesmemeye özen göster, dinlendiğini hissetmesi aranızı yumuşatacak.

Kalbin şu an kimseye ait değilse kısa bir mesajlaşma bugün saatlerce süren bir sohbete dönüşebilir. İkizler'deki Ay iletişim alanını canlandırdığı için espri anlayışın karşı tarafı kolayca etkileyecek. Yine de hızlı ilerleme isteğini biraz frenle; karşındakini tanımak için zaman tanırsan bu ilgi daha sağlam bir temele oturur. Buluşma teklifini de ilk sohbette değil, biraz daha tanıştıktan sonra yapmak daha doğru olur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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