Sevgili Koç, yazışmalar ve kısa görüşmeler bugün iş gündeminin merkezinde. Telefonun ve mesaj kutun boş kalmayacak, çünkü Ay İkizler'den iletişim alanını hareketlendiriyor; ertelediğin bir maile cevap vermek için iyi bir gün. Mars'la kare açı yapan Merkür sabırsızlığını artırabilir, bir toplantıda sözünü sert söylemeden önce bir nefes al.

Maddi olarak ortak hesaplar ve borçlar öne çıkıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi, kredi kartı ekstresine ya da bir ödeme planına daha dikkatli bakmanı istiyor. Küçük bir faiz ya da unutulmuş bir kesinti gözüne çarpabilir.

Peki ya aşk? Flört enerjin yüksek; Ay ile Aslan'daki Jüpiter arasındaki uyum romantik tarafını canlandırıyor. Sevgilinle akşam için küçük bir plan yapmak, gün boyu biriken gerginliği tatlıya bağlar. Bekarsan kısa bir yazışma beklediğinden uzun bir sohbete dönüşebilir; esprilerin karşı tarafı etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…