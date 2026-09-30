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Koç Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, yazışmalar ve kısa görüşmeler bugün iş gündeminin merkezinde. Telefonun ve mesaj kutun boş kalmayacak, çünkü Ay İkizler'den iletişim alanını hareketlendiriyor; ertelediğin bir maile cevap vermek için iyi bir gün. Mars'la kare açı yapan Merkür sabırsızlığını artırabilir, bir toplantıda sözünü sert söylemeden önce bir nefes al.

Maddi olarak ortak hesaplar ve borçlar öne çıkıyor. Merkür'ün Akrep'e geçişi, kredi kartı ekstresine ya da bir ödeme planına daha dikkatli bakmanı istiyor. Küçük bir faiz ya da unutulmuş bir kesinti gözüne çarpabilir.

Peki ya aşk? Flört enerjin yüksek; Ay ile Aslan'daki Jüpiter arasındaki uyum romantik tarafını canlandırıyor. Sevgilinle akşam için küçük bir plan yapmak, gün boyu biriken gerginliği tatlıya bağlar. Bekarsan kısa bir yazışma beklediğinden uzun bir sohbete dönüşebilir; esprilerin karşı tarafı etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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