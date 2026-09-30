Görme Engelli Adam Alkollü Halde 241 Kilometre Araç Kullandı: Yolu Kamyonların Işıklarıyla Buldu

Saat 01.45 sularında, Carlisle yakınlarında M6'nın 44. kavşağında bir polis memuru aracı fark etti. Savcı Suresh Basra'nın mahkemede aktardığına göre araç birinci ve ikinci şeritten emniyet şeridine doğru kayıyordu.

Polis tarafından durdurulan Hall'un nefesinde alkol kokusu olduğu fark edildi. Yol kenarında yapılan ilk nefes testinde 100 mililitre nefeste 50 mikrogram alkol tespit edildi. Polis merkezinde yapılan sonraki testte ise bu değer 46 mikrogram olarak ölçüldü. İngiltere ve Galler'de yasal sınır 35 mikrogram.

Hall, polise yaklaşık iki yıl önce görme yetisini kaybettiğini ve otoyolda ilerlerken bir kamyonun kırmızı arka lambalarını takip ettiğini söyledi. Ayrıca İskoçya'ya gitmek ve evindeki hayatından uzaklaşmak istediğini anlattı.

Olay sırasında kimse yaralanmadı ve herhangi bir hasar meydana gelmedi.