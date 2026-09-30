Görme Engelli Adam Alkollü Halde 241 Kilometre Araç Kullandı: Yolu Kamyonların Işıklarıyla Buldu
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İngiltere'de yaklaşık iki yıldır görme engelli olan 50 yaşındaki Anthony Hall, gece yarısı partnerinin arabasına binip yaklaşık 241 kilometre yol yaptı. Ehliyeti yoktu, alkollüydü ve yolu önündeki kamyonların stop lambalarını takip ederek buldu. Otoyolda şeritler arasında yalpalayan araç sonunda polisin dikkatini çekti.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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