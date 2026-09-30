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Görme Engelli Adam Alkollü Halde 241 Kilometre Araç Kullandı: Yolu Kamyonların Işıklarıyla Buldu

Görme Engelli Adam Alkollü Halde 241 Kilometre Araç Kullandı: Yolu Kamyonların Işıklarıyla Buldu

İngiltere
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 18:16
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İngiltere'de yaklaşık iki yıldır görme engelli olan 50 yaşındaki Anthony Hall, gece yarısı partnerinin arabasına binip yaklaşık 241 kilometre yol yaptı. Ehliyeti yoktu, alkollüydü ve yolu önündeki kamyonların stop lambalarını takip ederek buldu. Otoyolda şeritler arasında yalpalayan araç sonunda polisin dikkatini çekti.

İşte detaylar.

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Kamyonların Işığıyla 2 Saatten Fazla Yol Aldı

Kamyonların Işığıyla 2 Saatten Fazla Yol Aldı

Olay 29 Haziran gecesi yaşandı. West Yorkshire'daki Huddersfield'da yaşayan Hall, partnerine ait Vauxhall Meriva marka aracı izinsiz alarak kuzeye, İskoçya yönüne doğru yola çıktı. Yaklaşık 241 kilometrelik yolculuk boyunca önündeki ağır vasıtaların kırmızı arka lambalarını takip etti. Hall daha sonra polise, yaklaşık iki yıl önce görme yetisini kaybettiğini ancak bazı ışıkları görebildiğini söyledi.

Hall'un yolculuğu iki saatten fazla sürdü. Bu sırada bir benzin istasyonunda yakıt almak için durdu ve istasyon çalışanından yardım aldı.

Polis Durdurunca Gerçek Ortaya Çıktı

Polis Durdurunca Gerçek Ortaya Çıktı

Saat 01.45 sularında, Carlisle yakınlarında M6'nın 44. kavşağında bir polis memuru aracı fark etti. Savcı Suresh Basra'nın mahkemede aktardığına göre araç birinci ve ikinci şeritten emniyet şeridine doğru kayıyordu.

Polis tarafından durdurulan Hall'un nefesinde alkol kokusu olduğu fark edildi. Yol kenarında yapılan ilk nefes testinde 100 mililitre nefeste 50 mikrogram alkol tespit edildi. Polis merkezinde yapılan sonraki testte ise bu değer 46 mikrogram olarak ölçüldü. İngiltere ve Galler'de yasal sınır 35 mikrogram.

Hall, polise yaklaşık iki yıl önce görme yetisini kaybettiğini ve otoyolda ilerlerken bir kamyonun kırmızı arka lambalarını takip ettiğini söyledi. Ayrıca İskoçya'ya gitmek ve evindeki hayatından uzaklaşmak istediğini anlattı.

Olay sırasında kimse yaralanmadı ve herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Hall'un Kriz İçinde Olduğu Belirtildi

Hall'un Kriz İçinde Olduğu Belirtildi

Hall, Temmuz'daki ilk duruşmada tehlikeli araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak ve aracı izinsiz almak suçlamalarını kabul etti. 8 Eylül'de Kirklees Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına koyu renk gözlük ve bastonla gelen Hall'un daha önce herhangi bir sabıkasının olmadığı belirtildi.

Savunma avukatı Adele Graham, Hall'un olaydan önce kendisini evinde sıkışmış hissettiğini ve yaşadığı hayattan mümkün olduğunca uzaklaşmak istediğini söyledi. Hall'un İskoçya'ya gitmeye çalışmasının arkasında evindeki yaşamı, ilişkisi ve maddi sorunlarından uzaklaşma isteğinin bulunduğu aktarıldı. 

Savunma, Hall'u olay sırasında 'kriz içindeki bir birey' olarak tanımladı.

Mahkeme, Hall'un kişisel koşullarını ve daha önce herhangi bir sabıkasının bulunmamasını dikkate aldı. 36 haftalık hapis cezası 18 ay süreyle ertelendi. Hall ayrıca 12 ay boyunca araç kullanmaktan men edildi. Bunun yanında rehabilitasyon programına katılması, 90 gün boyunca alkolden uzak durması ve 272 sterlin mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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