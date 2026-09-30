Kumların Yolu Yutmasını Önlemek İçin Çölde Her 4 Kilometrede Bir Bekçi Nöbet Tutuyor

552 kilometrelik Tarım Çöl Otoyolu'nun yaklaşık 446 kilometresi, Sincan'daki Taklamakan Çölü'nün içinden geçiyor. 1995'te trafiğe açılan yol, Luntai ile Minfeng'i birbirine bağlıyor. Yolun yapılma nedeni ise çölün altındaki petrol ve gaz. Bölgede Çin'in en büyük petrol ve gaz sahalarından biri bulunuyor.

Taklamakan'daki kumullar rüzgârla yer değiştiriyor ve bazıları 20 metreye kadar yükseliyor. Kumun asfaltı kapatmasını önlemek için yolun iki yanına derin köklü, çöle dayanıklı bitkiler dikildi. Bugün yol boyunca 436 kilometre uzunluğunda, 70 metreden geniş bir yeşil kuşak uzanıyor.