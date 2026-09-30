Kumların Yolu Yutmasını Önlemek İçin Çölde Her 4 Kilometrede Bir Bekçi Nöbet Tutuyor
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Çin'in Taklamakan Çölü'nü boydan boya geçen yolun yüzlerce kilometresinde ne bir köy var ne de bir su kaynağı. Buna rağmen yol boyunca her 4 kilometrede bir, içinde insanların yaşadığı küçük bir ev duruyor. Bu evlerde yaşayanların görevi, kumun asfaltı yutmasını engellemek.
Gelin birlikte bakalım.
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Kumulların yolu kaplamasını yol kenarına dikilen bitkiler engelliyor.
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Bitkiler, 100 metre derinlikteki kuyulardan çekilen suyla ayakta kalıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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