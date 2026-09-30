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Kumların Yolu Yutmasını Önlemek İçin Çölde Her 4 Kilometrede Bir Bekçi Nöbet Tutuyor

Kumların Yolu Yutmasını Önlemek İçin Çölde Her 4 Kilometrede Bir Bekçi Nöbet Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 18:14
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Çin'in Taklamakan Çölü'nü boydan boya geçen yolun yüzlerce kilometresinde ne bir köy var ne de bir su kaynağı. Buna rağmen yol boyunca her 4 kilometrede bir, içinde insanların yaşadığı küçük bir ev duruyor. Bu evlerde yaşayanların görevi, kumun asfaltı yutmasını engellemek.

Gelin birlikte bakalım.

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Kumulların yolu kaplamasını yol kenarına dikilen bitkiler engelliyor.

Kumulların yolu kaplamasını yol kenarına dikilen bitkiler engelliyor.

552 kilometrelik Tarım Çöl Otoyolu'nun yaklaşık 446 kilometresi, Sincan'daki Taklamakan Çölü'nün içinden geçiyor. 1995'te trafiğe açılan yol, Luntai ile Minfeng'i birbirine bağlıyor. Yolun yapılma nedeni ise çölün altındaki petrol ve gaz. Bölgede Çin'in en büyük petrol ve gaz sahalarından biri bulunuyor.

Taklamakan'daki kumullar rüzgârla yer değiştiriyor ve bazıları 20 metreye kadar yükseliyor. Kumun asfaltı kapatmasını önlemek için yolun iki yanına derin köklü, çöle dayanıklı bitkiler dikildi. Bugün yol boyunca 436 kilometre uzunluğunda, 70 metreden geniş bir yeşil kuşak uzanıyor.

Bitkiler, 100 metre derinlikteki kuyulardan çekilen suyla ayakta kalıyor.

Bitkiler, 100 metre derinlikteki kuyulardan çekilen suyla ayakta kalıyor.

Bölgede yüzeyde su olmadığı için sulama suyu, çevredeki dağlardan inen nehirlerle beslenen yer altı rezervlerinden çekiliyor. Sulama olmazsa bitkiler birkaç hafta içinde kuruyor ve kumullar yolu yeniden kapatabiliyor.

Bu yüzden yol boyunca her 4 kilometrede bir kuyu evi bulunuyor. Yüzü aşkın evin her birinde bir çift görev yapıyor. Çiftler, bitkilerin büyüme dönemi olan 8 ay boyunca çölde yaşıyor. Kendi bölümlerindeki yaklaşık 40 sıra ağacı suluyor, boruları kontrol ediyor ve sızıntıları onarıyorlar.

Dizelle çalışan pompalar 2022'de güneş enerjisine geçti.

Dizelle çalışan pompalar 2022'de güneş enerjisine geçti.

Kuyulardaki pompalar uzun yıllar dizel jeneratörlerle çalıştı. Kuyu evlerinden birinde 10 yılı aşkın süredir eşi Wang Yabin ile birlikte görev yapan Wei Yali, o günleri 'İlk yıl dayanılmazdı. Televizyon yoktu, her şey gün boyu gürleyen bir jeneratöre bağlıydı. Birbirimizi duymak için bağırmak zorundaydık. Jeneratör gece durunca karanlıkta kalıyorduk' diye anlattı.

Haziran 2022'de PetroChina'nın Tarım petrol sahası birimi, dizel jeneratörlerin yerine 86 güneş enerjisi istasyonu kurdu. İstasyonların yılda yaklaşık 3,6 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi, dizel tüketimini de yılda yaklaşık bin ton azaltması hesaplanıyor. Çiftler de artık günün her saatinde elektriğe ulaşabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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