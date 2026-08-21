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Çölü Durdurmak İçin 20 Yıldır Doğayla Savaşıyorlar: Hedefleri Tüm Kıtayı Kaplamak

Çölü Durdurmak İçin 20 Yıldır Doğayla Savaşıyorlar: Hedefleri Tüm Kıtayı Kaplamak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 10:27
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Afrika’nın Sahel bölgesinde onlarca yıldır süren yetersiz yağışlar ile şiddetli toprak bozulması, kıta genelinde son derece derin bir insani ve çevresel kriz yaratmaya devam ediyor. Büyük Sahra Çölü’nün hemen güneyinde yer alan ve kurak alanlar ile nemli Sudan savanları arasında doğal bir geçiş kuşağı oluşturan bu hassas coğrafyada milyonlarca insan, verimini günden güne kaybeden çorak topraklara bağımlı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bölgede sıklığı giderek artan yıkıcı kuraklıklar ve doğal ağaç varlığının hızla tükenmesi, yerel halkın gıda ile temiz su gibi en temel insani gereksinimlere erişimini her geçen gün çok daha karmaşık ve güç bir hale getiriyor.

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Kaynak: https://www.diariouno.com.ar/sociedad...
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Büyük Yeşil Duvar Girişimi Sadece Ağaçlandırma Odaklı Yapıdan Bütünsel Bir Ekosistem Onarımına Dönüşüyor

Büyük Yeşil Duvar Girişimi Sadece Ağaçlandırma Odaklı Yapıdan Bütünsel Bir Ekosistem Onarımına Dönüşüyor

Yaşanan bu olumsuz gidişatın önüne geçmek isteyen Afrika ülkeleri, 2007 yılında kıtanın en kapsamlı çevre hareketlerinden biri olan Büyük Yeşil Duvar projesini resmen hayata geçirdi. İlk aşamada Senegal’den Cibuti’ye kadar uzanan 8 bin kilometrelik kesintisiz bir ağaç şeridi oluşturulması planlanırken, sahadan elde edilen deneyimlerle birlikte süreç köklü bir stratejik değişim geçirdi. Proje yönetimi artık sadece çöle karşı sembolik bir ağaç duvarı örmekle yetinmeyip, bölgeye tamamen uygun sürdürülebilir tarım teknikleri, mera iyileştirmeleri ve özel su tutma yöntemleriyle ekosistemleri bütünsel olarak iyileştirmeyi esas alıyor.

Uluslararası Finansman Destekli Dev Proje 2030 Yılına Kadar Çok Boyutlu Sosyo-Ekonomik Hedefler Üstleniyor

Uluslararası Finansman Destekli Dev Proje 2030 Yılına Kadar Çok Boyutlu Sosyo-Ekonomik Hedefler Üstleniyor

Girişimin 2030 yılı için belirlediği hedefler, küresel çevre projeleri arasında son derece geniş bir ölçeğe karşılık geliyor. Uluslararası kuruluşların güçlü desteği ve sağlanan milyarlarca dolarlık uluslararası fonlarla yürütülen bu devasa çalışma, tam 100 milyon hektar bozulmuş toprağı yeniden doğaya kazandırmayı, 250 milyon ton karbon hapsetmeyi ve bölgede 10 milyon yeni yeşil istihdam alanı yaratmayı amaçlıyor. Uygulanan bütünsel strateji, toprağın verimliliğini artırarak gıda üretimini desteklemeyi ve geçimini doğrudan topraktan sağlayan yerel topluluklara kalıcı gelir kaynakları sunmayı öncelikli hedef olarak görüyor.

Güvenlik Sorunları Ve Bütçe Kısıtları Projenin Sahada İstenen İvmede İlerlemesini Belirgin Şekilde Engelliyor

Güvenlik Sorunları Ve Bütçe Kısıtları Projenin Sahada İstenen İvmede İlerlemesini Belirgin Şekilde Engelliyor

Tüm bu yoğun çabalara rağmen sahadaki mevcut durum, henüz Afrika kıtasını uçtan uca kaplayan kesintisiz bir yeşil kuşak görüntüsü sunmuyor. On milyonlarca hektarlık alan başarıyla geri kazanılmış olsa da ilerleme hızı ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar gösteriyor. Bölgede yaşanan dönemsel şiddetli kuraklıklar, uluslararası finansman akışında zaman zaman meydana gelen aksamalar, çevresel tahribatın boyutu ve bazı kritik bölgelerdeki güvenlik riskleri, dev projenin hedeflenen ivmeyi yakalamasını zorlaştıran başlıca faktörler olarak dikkat çekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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