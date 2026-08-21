Çölü Durdurmak İçin 20 Yıldır Doğayla Savaşıyorlar: Hedefleri Tüm Kıtayı Kaplamak

Afrika’nın Sahel bölgesinde onlarca yıldır süren yetersiz yağışlar ile şiddetli toprak bozulması, kıta genelinde son derece derin bir insani ve çevresel kriz yaratmaya devam ediyor. Büyük Sahra Çölü’nün hemen güneyinde yer alan ve kurak alanlar ile nemli Sudan savanları arasında doğal bir geçiş kuşağı oluşturan bu hassas coğrafyada milyonlarca insan, verimini günden güne kaybeden çorak topraklara bağımlı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bölgede sıklığı giderek artan yıkıcı kuraklıklar ve doğal ağaç varlığının hızla tükenmesi, yerel halkın gıda ile temiz su gibi en temel insani gereksinimlere erişimini her geçen gün çok daha karmaşık ve güç bir hale getiriyor.

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