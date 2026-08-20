Yıllarca Çöp Toplayarak Milyonlar Kazandı: Tüm Parasını Sokak Hayvanları İçin Kullandı
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Kaynak: https://www.losandes.com.ar/mundo/a-l...
Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Emerald kasabasında ikamet eden 82 yaşındaki Selwyn Nutley, tek başına gerçekleştirdiği geri dönüşüm faaliyetiyle bölgedeki sahipsiz hayvanlar adına önemli bir kaynağa ulaştı. Toplamda bir milyondan fazla teneke kutu ve plastik şişe toplayan Nutley, elde edilen gelirin tamamını uyutulma riski taşıyan kedi ve köpeklerin bakımını üstlenen kuruluşa aktardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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