Yıllarca Çöp Toplayarak Milyonlar Kazandı: Tüm Parasını Sokak Hayvanları İçin Kullandı

Süreç sadece sabit noktalara bırakılan atıkların teslim alınmasıyla sınırlı kalmayıp aktif bir toplama operasyonuna dönüştü. Aracının arka bölümüne özel bir kaldırma platformu monte eden Nutley; bölgedeki barlar, kulüpler, ticari işletmeler ve konutları tek tek ziyaret ederek ağır konteynerleri taşıdı. Kasaba halkının da destek verdiği süreçte haftalık toplanan ambalaj sayısı 6 bin adede kadar yükseldi. Sorumlular tarafından yapılan açıklamada; toplama, ayıklama ve teslimat aşamalarının haftada ortalama 45 saat sürdüğü ve bu durumun standart bir mesai süresini aştığı bildirildi.