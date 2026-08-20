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Yıllarca Çöp Toplayarak Milyonlar Kazandı: Tüm Parasını Sokak Hayvanları İçin Kullandı

Yıllarca Çöp Toplayarak Milyonlar Kazandı: Tüm Parasını Sokak Hayvanları İçin Kullandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 22:54
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Avustralya’nın Queensland eyaletine bağlı Emerald kasabasında ikamet eden 82 yaşındaki Selwyn Nutley, tek başına gerçekleştirdiği geri dönüşüm faaliyetiyle bölgedeki sahipsiz hayvanlar adına önemli bir kaynağa ulaştı. Toplamda bir milyondan fazla teneke kutu ve plastik şişe toplayan Nutley, elde edilen gelirin tamamını uyutulma riski taşıyan kedi ve köpeklerin bakımını üstlenen kuruluşa aktardı. 

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Kaynak

Kaynak: https://www.losandes.com.ar/mundo/a-l...
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Toplanan Ambalaj Sayısı Haftalık Binlerce Adede Ulaşırken Çalışma Temposu Tam Zamanlı Bir İşi Geride Bıraktı

Toplanan Ambalaj Sayısı Haftalık Binlerce Adede Ulaşırken Çalışma Temposu Tam Zamanlı Bir İşi Geride Bıraktı

Süreç sadece sabit noktalara bırakılan atıkların teslim alınmasıyla sınırlı kalmayıp aktif bir toplama operasyonuna dönüştü. Aracının arka bölümüne özel bir kaldırma platformu monte eden Nutley; bölgedeki barlar, kulüpler, ticari işletmeler ve konutları tek tek ziyaret ederek ağır konteynerleri taşıdı. Kasaba halkının da destek verdiği süreçte haftalık toplanan ambalaj sayısı 6 bin adede kadar yükseldi. Sorumlular tarafından yapılan açıklamada; toplama, ayıklama ve teslimat aşamalarının haftada ortalama 45 saat sürdüğü ve bu durumun standart bir mesai süresini aştığı bildirildi.

Süreç İlk Hayvanın Sahiplenilmesiyle Başlarken Zaman İçinde Geniş Çaplı Bir Lojistik Destek Mekanizmasına Dönüştü

Süreç İlk Hayvanın Sahiplenilmesiyle Başlarken Zaman İçinde Geniş Çaplı Bir Lojistik Destek Mekanizmasına Dönüştü

Söz konusu yardım çalışmasının temelleri, Nutley’in 2014 yılında bir köpek sahiplenerek CQ Pet Rescue derneğiyle tanışmasına dayandı. Zamanla evinde dört kurtarılmış köpekle yaşamaya başlayan Nutley, derneğin pazar stantlarında görev alma ve hayvan yıkama gibi faaliyetlerini zamanla büyüttü. Sahiplendirme imkanlarını artırmak amacıyla hayvanları 800 kilometreyi aşan mesafelerdeki merkezlere taşıyan Nutley, eyalette uygulanan ambalaj iade sistemi sayesinde geri dönüşümü doğrudan nakit akışına dönüştürdü.

Salgın Döneminde Gelir Yollarının Tıkanması Üzerine Geri Dönüşüm Kaynağı Derneğin Ana Gelir Kalemi Haline Geldi

Salgın Döneminde Gelir Yollarının Tıkanması Üzerine Geri Dönüşüm Kaynağı Derneğin Ana Gelir Kalemi Haline Geldi

Küresel salgın sürecinde derneğin geleneksel kaynaklarının kesintiye uğraması, geri dönüşümden sağlanan geliri hayati bir konuma taşıdı. Dernek yönetiminden yapılan bilgilendirmede, yaklaşık iki yıl boyunca operasyonların sürdürülebilmesini sağlayan tek düzenli kaynağın bu geri dönüşüm tutarı olduğu vurgulandı. Yaklaşık 52 bin kilometrekarelik bir alanda yerel yönetimlerin ötanazi listesindeki hayvanları kurtaran derneğin, bu gelir olmaksızın faaliyetlerini durdurma noktasına gelebileceği kaydedildi. 2020 yılında yıllık 185 bin ambalaj seviyesine ulaşan toplama hacmi, sonraki dönemde artışını sürdürerek bir milyon sınırını geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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