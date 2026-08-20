Psikologlar Açıkladı: Sürekli Siyah Giyinen Kişilerin Önemli Ortak Noktası
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Günlük yaşamda tercih edilen kıyafetlerin ve renklerin yalnızca birer moda unsuru olmadığı, bireylerin psikolojik durumlarını ve dış dünyaya sundukları imajı doğrudan etkilediği belirlendi. Özellikle sürekli siyah giyinme alışkanlığının antipatik bir kişilik yapısından ziyade, kişinin kendisini koruma arzusuyla ilişkili olabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyafetlerin insan davranışları üzerindeki etkilerini ve bu tercihlerin arkasında yatan temel etkenleri detaylarıyla inceledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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