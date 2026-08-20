Psikologlar Açıkladı: Sürekli Siyah Giyinen Kişilerin Önemli Ortak Noktası

İnsanların kıyafetleriyle kurdukları bağın çeşitlilik gösterdiği, kimilerinin giyimi bir ifade biçimi, kimilerinin ise duygusal denge aracı olarak kullandığı belirtildi. Sürekli siyah giyen bireylerde öne çıkan temel unsurlar arasında güvenlik arayışı, duygusal gizliliği sağlama isteği, dışarıya güçlü bir imaj sunma hedefi ve dikkat çekmeyen bir tarzın sağladığı rahatlık öne çıktı.

Yapılan değerlendirmelerde, kıyafet seçimlerinin estetik kaygıların ötesine geçerek duygusal sınırları belirleyen önemli bir araç haline geldiği aktarıldı. Siyah giyinme alışkanlığının, bireylerin kendilerini sosyal çevreye karşı daha güvende hissetmelerine yardımcı olduğu vurgulandı.