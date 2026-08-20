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Psikologlar Açıkladı: Sürekli Siyah Giyinen Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Siyah Giyinen Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 21:49
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Günlük yaşamda tercih edilen kıyafetlerin ve renklerin yalnızca birer moda unsuru olmadığı, bireylerin psikolojik durumlarını ve dış dünyaya sundukları imajı doğrudan etkilediği belirlendi. Özellikle sürekli siyah giyinme alışkanlığının antipatik bir kişilik yapısından ziyade, kişinin kendisini koruma arzusuyla ilişkili olabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyafetlerin insan davranışları üzerindeki etkilerini ve bu tercihlerin arkasında yatan temel etkenleri detaylarıyla inceledi.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Araştırmalar Siyah Rengin Duygusal Bir Koruma Alanı Oluşturduğunu Gösterdi

Araştırmalar Siyah Rengin Duygusal Bir Koruma Alanı Oluşturduğunu Gösterdi

Siyah renkli giysilerin görsel açıdan sade ve mesafeli bir duruş sergilediği ve bu durumun da toplumsal algıda soğukluk olarak nitelendirildiği biliniyor. Ancak uzmanlar bu durumun ardında kişisel güvenlik ve korunma ihtiyacının yer alabildiğini bildiriyor. British Journal of Social Psychology dergisinde 2024 yılında yayımlanan araştırmada, psikolog Robert Gruber ve ekibi kıyafetlerin koruyucu psikolojik işlevlerini ele aldı. Tehdit ve belirsizlik hisseden kişilerin sembolik zırh işlevi gören giysilere yöneldikleri saptandı. Böylece siyah giyinmenin dış dünyadan gelebilecek olumsuzluklara karşı bir kalkan görevi gördüğü açıklandı.

Koyu Renk Tercihlerinin İnsan Algısındaki Güç Ve Dominans Etkisi Vurgulandı

Koyu Renk Tercihlerinin İnsan Algısındaki Güç Ve Dominans Etkisi Vurgulandı

Giyim seçimleri yalnızca kişisel bir sığınak yaratmakla kalmayıp, çevredekilerin bireyi değerlendirme biçimini de değiştirmeyi sürdürüyor. Applied Cognitive Psychology dergisinde yer verilen bir başka çalışmada, siyah giyen bireylerin ortamlarda daha kararlı ve güçlü olarak algılandığı tespit edildi. Bu bulgular, siyah rengin çift yönlü bir işlev üstlendiğini ortaya koydu. Bireyler bir yandan kişisel mahremiyet alanlarını korurken, diğer yandan dışarıya karşı belirgin bir kontrol ve kararlılık mesajı iletmeyi başarıyor.

Sürekli Siyah Giyinme Eyleminin Arka Planında Farklı Psikolojik Etkenler Yer Aldı

Sürekli Siyah Giyinme Eyleminin Arka Planında Farklı Psikolojik Etkenler Yer Aldı

İnsanların kıyafetleriyle kurdukları bağın çeşitlilik gösterdiği, kimilerinin giyimi bir ifade biçimi, kimilerinin ise duygusal denge aracı olarak kullandığı belirtildi. Sürekli siyah giyen bireylerde öne çıkan temel unsurlar arasında güvenlik arayışı, duygusal gizliliği sağlama isteği, dışarıya güçlü bir imaj sunma hedefi ve dikkat çekmeyen bir tarzın sağladığı rahatlık öne çıktı.

Yapılan değerlendirmelerde, kıyafet seçimlerinin estetik kaygıların ötesine geçerek duygusal sınırları belirleyen önemli bir araç haline geldiği aktarıldı. Siyah giyinme alışkanlığının, bireylerin kendilerini sosyal çevreye karşı daha güvende hissetmelerine yardımcı olduğu vurgulandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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