7 Yıl Boyunca 2700 Kilometrelik Hendek Kazdılar: Koca Çölü Ortadan İkiye Böldürler
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Kaynak: https://sciencepost.fr/en-elevant-2-7...
Fas yönetimi, 1980 ile 1987 yılları arasında Batı Sahra bölgesinde inşa ettiği 2 bin 700 kilometrelik tahkimat hattı ile bölgeyi fiilen ikiye bölmüş bulunuyor. Çin Seddi’nin ardından dünyanın en uzun savunma hattı kabul edilen ve 'Berm' olarak adlandırılan bu devasa yapı, döşenen yaklaşık 7 milyon mayınla küresel ölçekteki en büyük kesintisiz mayın tarlasını barındırma özelliğini koruyor.
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İspanya'nın Çekilmesinin Ardından Başlayan Çatışmalar Bölgesel Bir Savunma Hattı Doğurdu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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