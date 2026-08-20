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7 Yıl Boyunca 2700 Kilometrelik Hendek Kazdılar: Koca Çölü Ortadan İkiye Böldürler

7 Yıl Boyunca 2700 Kilometrelik Hendek Kazdılar: Koca Çölü Ortadan İkiye Böldürler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 21:32
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Fas yönetimi, 1980 ile 1987 yılları arasında Batı Sahra bölgesinde inşa ettiği 2 bin 700 kilometrelik tahkimat hattı ile bölgeyi fiilen ikiye bölmüş bulunuyor. Çin Seddi’nin ardından dünyanın en uzun savunma hattı kabul edilen ve 'Berm' olarak adlandırılan bu devasa yapı, döşenen yaklaşık 7 milyon mayınla küresel ölçekteki en büyük kesintisiz mayın tarlasını barındırma özelliğini koruyor.

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Kaynak: https://sciencepost.fr/en-elevant-2-7...
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İspanya'nın Çekilmesinin Ardından Başlayan Çatışmalar Bölgesel Bir Savunma Hattı Doğurdu

İspanya'nın Çekilmesinin Ardından Başlayan Çatışmalar Bölgesel Bir Savunma Hattı Doğurdu

İspanya’nın 1975 yılında bölgedeki yönetimini sonlandırması üzerine Fas ve Moritanya bölgeyi kendi aralarında paylaştı. Bu duruma karşı çıkan Sahra halkı ise Polisario Cephesi’ni kurarak bağımsızlık mücadelesi başlattı. Hareketli gerilla taktikleri karşısında zorlanan Rabat yönetimi, geniş çöl alanını kontrol altına alabilmek amacıyla stratejik bir hamle yaparak bölgeyi aşamalı olarak hatlarla kapatma yoluna gitti. Altı farklı etapta tamamlanan bu askeri projenin yapımında, geleneksel tarım yöntemlerinden esinlenilen kum set tekniği kullanıldı.

Yüz Binlerce Asker ve İleri Teknoloji Sistemleri Hattın Güvenliğini Sağlamak İçin Konuşlandırıldı

Yüz Binlerce Asker ve İleri Teknoloji Sistemleri Hattın Güvenliğini Sağlamak İçin Konuşlandırıldı

Yaklaşık üç metre yüksekliğindeki kum engelleri, hendekler ve dikenli tellerden oluşan hat, son derece sıkı askeri tedbirlerle korunuyor. Savunma çizgisinde 100 bin ile 120 bin arasında Fas askeri görev yaparken, yapı boyunca konuşlandırılan gözetleme radarları, topçu mevzileri ve askeri hava üsleri bölgedeki her türlü hareketi anlık olarak takip ediyor. Bu entegre sistem, Fas'ın Batı Sahra topraklarının üçte ikisinden fazlasını kontrol altında tutmasını sağlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.

Toprağa Gömülen Milyonlarca Mayın Sivil Halk İçin Hayati Tehlike Oluşturmaya Devam Ediyor

Toprağa Gömülen Milyonlarca Mayın Sivil Halk İçin Hayati Tehlike Oluşturmaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler aracılığıyla 1991 yılında sağlanan ateşkes mutabakatı Kasım 2020'de bozulurken, hattın doğusunda kalan patlayıcılar sivil kayıplara yol açmayı sürdürüyor. Belgelenen verilere göre 1975 ile 2013 yılları arasında en az 2 bin 500 kişi patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı. Uluslararası kuruluşlarca yürütülen деmayınlaştırma faaliyetleri, bölgedeki siyasi gerilimler ve askeri kısıtlamalar sebebiyle oldukça ağır şartlar altında ilerliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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