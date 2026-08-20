7 Yıl Boyunca 2700 Kilometrelik Hendek Kazdılar: Koca Çölü Ortadan İkiye Böldürler

Yaklaşık üç metre yüksekliğindeki kum engelleri, hendekler ve dikenli tellerden oluşan hat, son derece sıkı askeri tedbirlerle korunuyor. Savunma çizgisinde 100 bin ile 120 bin arasında Fas askeri görev yaparken, yapı boyunca konuşlandırılan gözetleme radarları, topçu mevzileri ve askeri hava üsleri bölgedeki her türlü hareketi anlık olarak takip ediyor. Bu entegre sistem, Fas'ın Batı Sahra topraklarının üçte ikisinden fazlasını kontrol altında tutmasını sağlayan temel unsur olarak öne çıkıyor.