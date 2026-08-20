Ülkenin Tarihini Değiştirecek Keşif: 3 Bin 800 Yıldır Dev Taşın Altında Saklanmış

Arkeologlar, antik yapı içerisinde konumlanan büyük taşı kaldırdıklarında, yalnızca 22 santimetrelik dar bir alana gizlenmiş 43 parçalık tarihi eseri açığa çıkardı. Ahşap ve kemik kullanılarak hazırlanan bu nesnelerin, sıradan bir depolama amacıyla değil, özel bir dini tören çerçevesinde özenle yan yana dizildiği tespit edildi.