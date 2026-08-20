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Ülkenin Tarihini Değiştirecek Keşif: 3 Bin 800 Yıldır Dev Taşın Altında Saklanmış

Ülkenin Tarihini Değiştirecek Keşif: 3 Bin 800 Yıldır Dev Taşın Altında Saklanmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 19:58
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Peru’da yer alan Peñico antik kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin köklü geçmişine ışık tutan önemli bir keşfe imza atıldı. Yüzeydeki devasa bir kayanın altını inceleyen uzmanlar, antik dönemin dini inançlarını ve ritüel geleneklerini yansıtan nadide bir koleksiyonla karşılaştı.

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Kaynak

Kaynak: https://archaeology.org/news/2026/07/...
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Dev Bir Kayanın Altındaki Dar Alanda Saklanan Törensel Nesneler Bulundu

Dev Bir Kayanın Altındaki Dar Alanda Saklanan Törensel Nesneler Bulundu

Arkeologlar, antik yapı içerisinde konumlanan büyük taşı kaldırdıklarında, yalnızca 22 santimetrelik dar bir alana gizlenmiş 43 parçalık tarihi eseri açığa çıkardı. Ahşap ve kemik kullanılarak hazırlanan bu nesnelerin, sıradan bir depolama amacıyla değil, özel bir dini tören çerçevesinde özenle yan yana dizildiği tespit edildi.

Eserlerin Üzerinde Yılan Figürleri Ve Yanık İzleri Tespit Edildi

Eserlerin Üzerinde Yılan Figürleri Ve Yanık İzleri Tespit Edildi

İncelenen parçaların üzerinde yer alan insan, kuş, yılan ve mitolojik karakter işlemeleri, dönemin gelişmiş zanaat anlayışını gözler önüne serdi. Nesnelerin yüzeyinde saptanan belirgin yakılma emareleri ise bu adak eşyalarının toprağa bırakılmadan önce ateşli bir ritüel eşliğinde sunulduğunu gösterdi.

Keşfedilen Buluntular Caral Medeniyetinin İnanç İzlerini Gün Yüzüne Çıkardı

Keşfedilen Buluntular Caral Medeniyetinin İnanç İzlerini Gün Yüzüne Çıkardı

MÖ 1800’lü yıllara tarihlenen bu bulgular, bölgenin en eski topluluklarından Caral medeniyetine ait geleneklerin Peñico kentinde yaşatılmaya devam ettiğini kanıtladı. Kıyı ile dağlık coğrafya arasında köprü görevi üstlenen antik kentteki bu son gelişme, binlerce yıllık ritüel dünyasının kapılarını araladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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