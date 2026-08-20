Ülkenin Tarihini Değiştirecek Keşif: 3 Bin 800 Yıldır Dev Taşın Altında Saklanmış
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Kaynak: https://archaeology.org/news/2026/07/...
Peru’da yer alan Peñico antik kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, bölgenin köklü geçmişine ışık tutan önemli bir keşfe imza atıldı. Yüzeydeki devasa bir kayanın altını inceleyen uzmanlar, antik dönemin dini inançlarını ve ritüel geleneklerini yansıtan nadide bir koleksiyonla karşılaştı.
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Dev Bir Kayanın Altındaki Dar Alanda Saklanan Törensel Nesneler Bulundu
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Keşfedilen Buluntular Caral Medeniyetinin İnanç İzlerini Gün Yüzüne Çıkardı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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