10 Günde 280 Tane Dev Piton Yakaladılar: Halkı En Büyük Düşmanlarından Kurtardılar
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Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Florida'nın hassas ekosistemiyle bilinen Everglades bölgesinde, doğaya büyük zarar veren istilacı Burma pitonlarına karşı düzenlenen 10 günlük 'Florida Python Challenge' etkinliği tamamlandı. ABD'nin 30 farklı eyaletinin yanı sıra Kanada ve Vietnam'dan gelen 907 profesyonel ve amatör avcının katıldığı organizasyonda, belirlenen sekiz ayrı sahada yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 280 piton yakalanarak doğadan çıkarıldı. Sıradan bir av yarışmasının ötesinde istilacı türle mücadele amacı taşıyan etkinlik, bölgedeki biyoçeşitliliği korumayı hedefliyor.
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Profesyonel Avcı Tom Rahill Tek Başına 96 Piton Yakalayarak Büyük Ödülü Kazandı
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Yakalanan Yılanlar İnsancıl Yöntemlerle Etkisiz Hale Getirilerek Doğaya Yeniden Bırakılmıyor
2000 Yılından Bu Yana Yürütülen Çalışmalar Kapsamında 28 Bin Burma Pitonu Toplandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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