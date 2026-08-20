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10 Günde 280 Tane Dev Piton Yakaladılar: Halkı En Büyük Düşmanlarından Kurtardılar

10 Günde 280 Tane Dev Piton Yakaladılar: Halkı En Büyük Düşmanlarından Kurtardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 19:01
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Florida'nın hassas ekosistemiyle bilinen Everglades bölgesinde, doğaya büyük zarar veren istilacı Burma pitonlarına karşı düzenlenen 10 günlük 'Florida Python Challenge' etkinliği tamamlandı. ABD'nin 30 farklı eyaletinin yanı sıra Kanada ve Vietnam'dan gelen 907 profesyonel ve amatör avcının katıldığı organizasyonda, belirlenen sekiz ayrı sahada yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 280 piton yakalanarak doğadan çıkarıldı. Sıradan bir av yarışmasının ötesinde istilacı türle mücadele amacı taşıyan etkinlik, bölgedeki biyoçeşitliliği korumayı hedefliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
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Profesyonel Avcı Tom Rahill Tek Başına 96 Piton Yakalayarak Büyük Ödülü Kazandı

Profesyonel Avcı Tom Rahill Tek Başına 96 Piton Yakalayarak Büyük Ödülü Kazandı

Organizasyonda en dikkat çekici başarıya profesyonel avcı Tom Rahill imza attı. Rahill yalnızca Everglades Milli Parkı sınırları içerisinde tek başına 96 piton yakalamayı başardı. Yarışma kapsamında toplanan tüm yılanların üçte birinden fazlasını tek başına yakalayan rekor sahibi avcı, bu performansıyla 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Öte yandan av sırasında bulunan yılanların boyutları da yetkililerin dikkatini çekti. Rahm Levinson isimli avcı tarafından yakalanan yaklaşık 5 metre (16 feet 5 inç) uzunluğundaki piton, yarışmanın en uzun yılanı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yakalanan Yılanlar İnsancıl Yöntemlerle Etkisiz Hale Getirilerek Doğaya Yeniden Bırakılmıyor

Yakalanan Yılanlar İnsancıl Yöntemlerle Etkisiz Hale Getirilerek Doğaya Yeniden Bırakılmıyor

Güneydoğu Asya kökenli Burma pitonları, Florida'da doğal avcılarının bulunmaması ve dişi pitonların tek seferde çok sayıda yumurta bırakabilmesi nedeniyle kontrolsüz şekilde çoğalıyor. Tavşan, rakun ve possum gibi memelilerin yanı sıra kuşlar ve sürüngenlerle beslenen bu devasa yılanlar, yerli türler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Yarışma kuralları uyarınca yakalanan pitonlar başka bir bölgeye taşınmayıp insancıl yöntemlerle etkisiz hale getirilecek.

2000 Yılından Bu Yana Yürütülen Çalışmalar Kapsamında 28 Bin Burma Pitonu Toplandı

2000 Yılından Bu Yana Yürütülen Çalışmalar Kapsamında 28 Bin Burma Pitonu Toplandı

Mücadele yalnızca söz konusu organizasyonla sınırlı kalmayıp yetkililer yıl boyunca profesyonel ekiplerle istilacı yılanları toplama çalışmalarını sürdürüyor. 2000 yılından bu yana yürütülen operasyonlarda yaklaşık 28 bin Burma pitonu Florida doğasından çıkarılmış bulunuyor. Yüzlerce yılanın yakalanmasının istilayı tamamen sona erdirmeyeceğini belirten yetkililer, doğadan eksilen her bir pitonun Everglades'in yerli canlı popülasyonunu korumaya katkı sağladığını ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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