10 Günde 280 Tane Dev Piton Yakaladılar: Halkı En Büyük Düşmanlarından Kurtardılar

Organizasyonda en dikkat çekici başarıya profesyonel avcı Tom Rahill imza attı. Rahill yalnızca Everglades Milli Parkı sınırları içerisinde tek başına 96 piton yakalamayı başardı. Yarışma kapsamında toplanan tüm yılanların üçte birinden fazlasını tek başına yakalayan rekor sahibi avcı, bu performansıyla 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Öte yandan av sırasında bulunan yılanların boyutları da yetkililerin dikkatini çekti. Rahm Levinson isimli avcı tarafından yakalanan yaklaşık 5 metre (16 feet 5 inç) uzunluğundaki piton, yarışmanın en uzun yılanı kategorisinde ödüle layık görüldü.