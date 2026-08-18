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96 Milyon Siyah Topu Baraja Attılar, Kuraklığı Durdurdu: Gelecekte Hayat Kurtaracak

96 Milyon Siyah Topu Baraja Attılar, Kuraklığı Durdurdu: Gelecekte Hayat Kurtaracak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 16:33
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İklim krizine bağlı küresel kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla mücadele eden yetkililer, kentin en büyük içme suyu kaynağının yüzeyini yaklaşık 96 milyon siyah plastik küreyle kaplayarak sıra dışı bir koruma tedbirini devreye soktu. 'Gölge topu' olarak adlandırılan bu pratik mühendislik yöntemi, suyun doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını tamamen önlüyor. Yerel yetkililerce uygulanan bu sistem, aynı zamanda sert rüzgarların yüzeyde meydana getirdiği şiddetli buharlaşmayı da engellemek amacıyla doğrudan göl yüzeyine örtüldü.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/sc...
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Plastik küreler yüksek sıcaklıklarda buharlaşmayı önlerken suyun kalitesini ve kimyasal dengesini korumaya da büyük katkı sağlıyor.

Plastik küreler yüksek sıcaklıklarda buharlaşmayı önlerken suyun kalitesini ve kimyasal dengesini korumaya da büyük katkı sağlıyor.

Açık su depolarında gerçekleşen yüksek buharlaşma kayıplarını en aza indiren bu uygulama, yılda ortalama 1,1 milyar litre içme suyunu muhafaza etme imkanı sunuyor. Koruyucu katman, sadece su miktarını korumakla kalmayıp güneş ışığı ile sudaki klorun kimyasal reaksiyona girmesini de engelliyor. Yüzeyin gölgelenmesi sayesinde kanserojen bromat bileşiğinin oluşumu engellenirken yosun tabakalarının türemesi ve kuşların suyu kirletmesi de doğrudan önlenmiş oluyor.

Üretimde tercih edilen özel malzeme kürelerin UV ışınlarına karşı onlarca yıl direnç göstermesini ve dayanıklı kalmasını sağlıyor.

Üretimde tercih edilen özel malzeme kürelerin UV ışınlarına karşı onlarca yıl direnç göstermesini ve dayanıklı kalmasını sağlıyor.

Yaklaşık 10 santimetre çapındaki bu toplar, gıda standartlarına tamamen uygun yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretiliyor. Yapısındaki karbon siyahı maddesi, malzemenin sert güneş ışınları altında yıpranmasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor. Rüzgardan etkilenip savrulmalarını önlemek amacıyla içleri kısmen içme suyuyla doldurulan küreler, su yüzeyinde birbirine kenetlenerek tam bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Düşük maliyetli bu mühendislik çözümü devasa altyapı yatırımlarına kıyasla kentin bütçesine büyük bir tasarruf imkanı yaratıyor.

Düşük maliyetli bu mühendislik çözümü devasa altyapı yatırımlarına kıyasla kentin bütçesine büyük bir tasarruf imkanı yaratıyor.

Los Angeles Su ve Enerji Departmanı tarafından hayata geçirilen projenin toplam maliyeti 34,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tanesi 36 sente mal olan bu pratik müdahale, yüzlerce milyon dolarlık pahalı çatı kaplama sistemlerine kıyasla kente yaklaşık 250 milyon dolar tasarruf sağladı. Küresel su krizinin derinleştiği günümüzde bu fiziksel müdahale, dünya genelindeki kuraklık tartışmalarında örnek bir çevre modeli olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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