96 Milyon Siyah Topu Baraja Attılar, Kuraklığı Durdurdu: Gelecekte Hayat Kurtaracak

Los Angeles Su ve Enerji Departmanı tarafından hayata geçirilen projenin toplam maliyeti 34,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tanesi 36 sente mal olan bu pratik müdahale, yüzlerce milyon dolarlık pahalı çatı kaplama sistemlerine kıyasla kente yaklaşık 250 milyon dolar tasarruf sağladı. Küresel su krizinin derinleştiği günümüzde bu fiziksel müdahale, dünya genelindeki kuraklık tartışmalarında örnek bir çevre modeli olarak öne çıkıyor.