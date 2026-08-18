96 Milyon Siyah Topu Baraja Attılar, Kuraklığı Durdurdu: Gelecekte Hayat Kurtaracak
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/sc...
İklim krizine bağlı küresel kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla mücadele eden yetkililer, kentin en büyük içme suyu kaynağının yüzeyini yaklaşık 96 milyon siyah plastik küreyle kaplayarak sıra dışı bir koruma tedbirini devreye soktu. 'Gölge topu' olarak adlandırılan bu pratik mühendislik yöntemi, suyun doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını tamamen önlüyor. Yerel yetkililerce uygulanan bu sistem, aynı zamanda sert rüzgarların yüzeyde meydana getirdiği şiddetli buharlaşmayı da engellemek amacıyla doğrudan göl yüzeyine örtüldü.
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Plastik küreler yüksek sıcaklıklarda buharlaşmayı önlerken suyun kalitesini ve kimyasal dengesini korumaya da büyük katkı sağlıyor.
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Üretimde tercih edilen özel malzeme kürelerin UV ışınlarına karşı onlarca yıl direnç göstermesini ve dayanıklı kalmasını sağlıyor.
Düşük maliyetli bu mühendislik çözümü devasa altyapı yatırımlarına kıyasla kentin bütçesine büyük bir tasarruf imkanı yaratıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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