Turistlerden Bıkan Halk İsyan Etti: Dünyanın En Güzel Köyü Kapılarını Kapattı
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18.08.2026 - 16:13
Kaynak: https://www.gloucestershirelive.co.uk...
İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde yer alan ve dünyaca ünlü şair William Morris tarafından ülkenin en güzel köyü ilan edilen Bibury, aşırı turizmin getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyor. 17. yüzyıldan kalma Arlington Row taş evleri ve Coln Nehri çevresindeki doğal güzellikleriyle bilinen yerleşim yerinde hafta sonları ziyaretçi sayısı 20 bini buluyor. Yerel yönetim ve bölge sakinleri köyün özgün kimliğini korumak adına yeni ticari projelere karşı ortak bir duruş sergiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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