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Turistlerden Bıkan Halk İsyan Etti: Dünyanın En Güzel Köyü Kapılarını Kapattı

Turistlerden Bıkan Halk İsyan Etti: Dünyanın En Güzel Köyü Kapılarını Kapattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
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18.08.2026 - 16:13

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde yer alan ve dünyaca ünlü şair William Morris tarafından ülkenin en güzel köyü ilan edilen Bibury, aşırı turizmin getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyor. 17. yüzyıldan kalma Arlington Row taş evleri ve Coln Nehri çevresindeki doğal güzellikleriyle bilinen yerleşim yerinde hafta sonları ziyaretçi sayısı 20 bini buluyor. Yerel yönetim ve bölge sakinleri köyün özgün kimliğini korumak adına yeni ticari projelere karşı ortak bir duruş sergiliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.gloucestershirelive.co.uk...
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Tarihi Alabalık Çiftliğinde Yapılması Planlanan Ticari Dönüşüm Projesi Engellendi

Tarihi Alabalık Çiftliğinde Yapılması Planlanan Ticari Dönüşüm Projesi Engellendi

Köyün en eski simgelerinden biri olan ve 1902 yılında kurulan Bibury Alabalık Çiftliği bünyesinde yeni bir kafe ile mağaza açılmasına yönelik başvuru reddedildi. II. Derece koruma altındaki Shoecroft Barn alanını dönüştürmeyi hedefleyen proje, Bibury Bölge Meclisi toplantısında gündeme geldi. Karayolları İdaresi ile 100’den fazla yerel sakinin resmi itirazı sonucunda başvuru oy birliğiyle geri çevrildi. Alınan kararla, tarihi dokunun korunması ve köyün ticari odaklı bir merkeze dönüşmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Dar Sokaklardaki Yaya Güvenliği Sorunu Projenin Reddedilmesinde Önemli Bir Rol Oynadı

Dar Sokaklardaki Yaya Güvenliği Sorunu Projenin Reddedilmesinde Önemli Bir Rol Oynadı

Cotswold Bölge Konseyi yetkilileri, işletmenin ziyaretçiler için güvenli bir ulaşım imkanı sunamadığına dikkat çekiyor. Yaya kaldırımı bulunmayan son derece dar Ablington Lane üzerinde, araç ve yaya trafiğinin aynı anda akması büyük bir güvenlik riski yaratıyor. Geniş tur otobüsleri ile turist gruplarının aynı dar yolda karşı karşıya gelmesi, hem can güvenliğini tehdit ediyor hem de köydeki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gelişmeler Üzerine Yerel Yönetimler Tur Otobüslerine Yönelik Sert Kısıtlamaları Devreye Soktu

Gelişmeler Üzerine Yerel Yönetimler Tur Otobüslerine Yönelik Sert Kısıtlamaları Devreye Soktu

Aşırı yoğunluğu kontrol altına almak isteyen Gloucestershire İlçe Konseyi, bölgeye giriş yapan tur otobüslerine yönelik geçici trafik yönetim planını uygulamaya koydu. Belirlenen alanlar dışında yolcu indiren, dar sokaklarda park yapan veya trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yerel idare, bu yaptırımlarla tarihi köyün huzurunu ve altyapısını korumayı hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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