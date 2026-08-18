Turistlerden Bıkan Halk İsyan Etti: Dünyanın En Güzel Köyü Kapılarını Kapattı

Köyün en eski simgelerinden biri olan ve 1902 yılında kurulan Bibury Alabalık Çiftliği bünyesinde yeni bir kafe ile mağaza açılmasına yönelik başvuru reddedildi. II. Derece koruma altındaki Shoecroft Barn alanını dönüştürmeyi hedefleyen proje, Bibury Bölge Meclisi toplantısında gündeme geldi. Karayolları İdaresi ile 100’den fazla yerel sakinin resmi itirazı sonucunda başvuru oy birliğiyle geri çevrildi. Alınan kararla, tarihi dokunun korunması ve köyün ticari odaklı bir merkeze dönüşmesinin engellenmesi amaçlanıyor.