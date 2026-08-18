Herkese İnat Çorak Araziye 500 Ağaç Dikerek 4 Ton Verim Aldı: Türkiye Birincisi Oldu

Söz konusu yüksek coğrafyada su kaynaklarının bulunmaması ve mevcut yer altı sularındaki yüksek tuz oranının toprağa zarar verme riski üzerine, projede alternatif çözüm yolları geliştirildi. Bu kapsamda, termik santral süreçlerinden elde edilen ve yüksek su tutma kabiliyetine sahip leonardit gübresi toprağa uygulandı. Toprağın nem emme kapasitesini artıran ve bilhassa sabah saatlerindeki nemi bünyesinde hapseden bu yöntem sayesinde, herhangi bir sulama altyapısına ihtiyaç duyulmadan Malatya kayısısı yetiştirildi. İlk etapta 500 fidanla başlatılan bilimsel deneme, arazinin diğer mirasçılarının da sürece katılımıyla kısa süre içerisinde 10 bin ağaçlık devasa bir meyve bahçesi haline geldi. Bölgede ilk kez gerçekleştirilen bu üretim sürecinde, ilk rekoltede 250 kasa (yaklaşık 4 ton) yaş kayısı elde edilirken, bu miktarın yaklaşık 1 ton kuru meyveye karşılık geldiği açıklandı.