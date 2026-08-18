Herkese İnat Çorak Araziye 500 Ağaç Dikerek 4 Ton Verim Aldı: Türkiye Birincisi Oldu
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi’nde, 1950-2000 metre rakımlı susuz ve çorak bir kırsal yaylada hayata geçirilen yenilikçi tarım projesi, hem bölgesel üretime hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir boyut kazandırdı. Yaklaşık 70 yıllık bir süreç boyunca atıl vaziyette bekleyen aile arazisinde beş yıl önce başlatılan susuz tarım modeli, 17 yaşındaki Robert Lisesi öğrencisi Ayşe Umay Bahçıvan’ın bilimsel araştırmaları ve ailesinin tam desteğiyle son derece kapsamlı bir üretim ve girişimcilik hareketine dönüştü.
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Toprağın Su Tutma Kapasitesi Leonardit Gübresi Kullanılarak Artırıldı
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Yerel Üretim Modeli Uluslararası Yarışmalarda Önemli Dereceler Elde Etti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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