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Herkese İnat Çorak Araziye 500 Ağaç Dikerek 4 Ton Verim Aldı: Türkiye Birincisi Oldu

Herkese İnat Çorak Araziye 500 Ağaç Dikerek 4 Ton Verim Aldı: Türkiye Birincisi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 11:13
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi’nde, 1950-2000 metre rakımlı susuz ve çorak bir kırsal yaylada hayata geçirilen yenilikçi tarım projesi, hem bölgesel üretime hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir boyut kazandırdı. Yaklaşık 70 yıllık bir süreç boyunca atıl vaziyette bekleyen aile arazisinde beş yıl önce başlatılan susuz tarım modeli, 17 yaşındaki Robert Lisesi öğrencisi Ayşe Umay Bahçıvan’ın bilimsel araştırmaları ve ailesinin tam desteğiyle son derece kapsamlı bir üretim ve girişimcilik hareketine dönüştü.

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Toprağın Su Tutma Kapasitesi Leonardit Gübresi Kullanılarak Artırıldı

Toprağın Su Tutma Kapasitesi Leonardit Gübresi Kullanılarak Artırıldı

Söz konusu yüksek coğrafyada su kaynaklarının bulunmaması ve mevcut yer altı sularındaki yüksek tuz oranının toprağa zarar verme riski üzerine, projede alternatif çözüm yolları geliştirildi. Bu kapsamda, termik santral süreçlerinden elde edilen ve yüksek su tutma kabiliyetine sahip leonardit gübresi toprağa uygulandı. Toprağın nem emme kapasitesini artıran ve bilhassa sabah saatlerindeki nemi bünyesinde hapseden bu yöntem sayesinde, herhangi bir sulama altyapısına ihtiyaç duyulmadan Malatya kayısısı yetiştirildi. İlk etapta 500 fidanla başlatılan bilimsel deneme, arazinin diğer mirasçılarının da sürece katılımıyla kısa süre içerisinde 10 bin ağaçlık devasa bir meyve bahçesi haline geldi. Bölgede ilk kez gerçekleştirilen bu üretim sürecinde, ilk rekoltede 250 kasa (yaklaşık 4 ton) yaş kayısı elde edilirken, bu miktarın yaklaşık 1 ton kuru meyveye karşılık geldiği açıklandı.

Yerel Üretim Modeli Uluslararası Yarışmalarda Önemli Dereceler Elde Etti

Yerel Üretim Modeli Uluslararası Yarışmalarda Önemli Dereceler Elde Etti

Ayşe Umay Bahçıvan’ın yurt içi ve yurt dışındaki akademik kurumların desteğiyle bilimsel bir makaleye dönüştürdüğü çalışma, uluslararası yarışmalarda büyük ilgi gördü. Türkiye’de Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliğini elde eden proje, Amerika Birleşik Devletleri’nde Terra Science tarafından düzenlenen ve 950 uluslararası projenin yer aldığı organizasyonda gümüş dereceye ulaştı. İngiltere’deki yarışmadan bronz madalyayla dönen proje ekibinin, TEKNOFEST etkinliklerinin ardından Kasım ayında Hong Kong’da düzenlenecek uluslararası girişimcilik finalinde Türkiye’yi temsil edeceği bildirildi.

Üretimde Katma Değerin Artırılması Ve Doğrudan İhracat Yapılması Hedefleniyor

Üretimde Katma Değerin Artırılması Ve Doğrudan İhracat Yapılması Hedefleniyor

Ürün kalitesi Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenen projenin, önümüzdeki yıllarda ağaçların olgunlaşmasıyla birlikte çok daha yüksek verim seviyelerine ulaşması bekleniyor. Projenin sonraki aşamasında bölgede ekolojik kurutma tesisleri kurularak, kimyasal girdileri azaltılmış kaliteli kuru kayısı üretimi amaçlanıyor. Bahçıvan ailesinin, kurmayı planladığı üretici kooperatifi çatısı altında, susuz tarımla elde edilen bu katma değerli ürünleri Avrupa Birliği, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarına doğrudan ihraç etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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