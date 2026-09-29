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BİM'e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı Geliyor! 4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı Geliyor! 4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.09.2026 - 14:21
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4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL

Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL

  • Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL

  • Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL

  • TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV (32S5K) 10.900 TL

  • Samsung A16 Cep Telefonu (4GB/128GB) 10.900 TL

  • PiranTech Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (KT-503) 6.490 TL

  • Kumtel Mini Fırın (35 Litre) 2.490 TL

  • Polosmart Retro Nostaljik Radyo 999 TL

  • Polosmart Retro Oyun Konsolu 999 TL

  • Polosmart İki Mikrofonlu Karaoke Set 599 TL

  • Fakir Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL

  • Altus Saç Düzleştirici 1.190 TL

  • Polosmart Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi 790 TL

  • Mex LCD Yazı Tahtası Büyük Boy (20 İnç) 499 TL

  • ProLone Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL

  • Blue Flamingo Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 399 TL

İndirimde yer alan ısıtıcılara buradan göz atabilirsiniz.

Fakir Çeyiz Seti (Tosty Tost Makinesi + Multi Blend Blender Set + Miva Türk Kahve Makinesi + Steel N More Çay Makinesi) 8.990 TL

Fakir Çeyiz Seti (Tosty Tost Makinesi + Multi Blend Blender Set + Miva Türk Kahve Makinesi + Steel N More Çay Makinesi) 8.990 TL

  • Emsan XL Çay Makinesi 2.190 TL

  • Arzum Mikrodalga Fırın (AR2093) 3.990 TL

  • Philips Buharlı Ütü Azur (DST7011/20) 2.790 TL

  • Heifer Saç Şekillendirici Set 3.990 TL

  • Heifer Chef's Pro Mega Blender Set 2.190 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.990 TL

  • Fantom Kablolu Dikey Süpürge (Du 2000) 2.290 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge (FC9332/07) 6.990 TL

  • Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.490 TL

  • Fakir Miva Türk Kahve Makinesi 1.790 TL

  • Philips Su Isıtıcı (HD9314/90) 1.390 TL

  • Heifer Chef's El Mikseri 990 TL

Uçar Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça) 999 TL

Uçar Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça) 999 TL

  • Şimşek Toys Oyuncak Meyveli Gitar 159 TL

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 329 TL

  • Gokidy Neon Simli Oyun Hamuru (4x100 g) 99 TL

  • MGS Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım 279 TL

  • MGS Oyuncak Araba 199 TL

  • Pilsan Oyuncak Arabalar (6'lı) 169 TL

  • MGS Oyuncak Güzellik Valizi (10 Parça) 679 TL

  • Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Yakalama Oyunu 139 TL

  • Şakacı Penguen / Duvar Denge Oyunu 189 TL

  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 45 TL

  • Boyama Kitapları 29 TL

  • Decolove Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri 199 TL

  • Decolove Dekoratif 2 Katlı Hasır Sepet 459 TL

  • Decolove Dekoratif Duvara Asılabilir Sepet 399 TL

  • Articolo Gold Çiçekli Fotoğraf Çerçevesi 399 TL

  • Mimilos Katlanır Masa (40x60 cm) 679 TL

  • EQ Deco Çocuk Etkinlik Arşiv Çerçevesi 299 TL

  • Balloonia Metal Renkli Balon (10'lu) 79 TL

  • Articolo Lastikli Zarflı Not Defteri 129 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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