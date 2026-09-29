BİM'e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı Geliyor! 4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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4 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 27.500 TL
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Fakir Çeyiz Seti (Tosty Tost Makinesi + Multi Blend Blender Set + Miva Türk Kahve Makinesi + Steel N More Çay Makinesi) 8.990 TL
Uçar Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça) 999 TL
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