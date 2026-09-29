Karadenizliler Yıllardır Böyle Demliyor: Çay Suyuna Eklenen O Tutam Acılığı Azaltıyor
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Çay demlemek herkesin kendi usulü olan bir iş, ama Karadeniz'de pek çok evde çaydanlığa su konurken sessizce bir şey daha ekleniyor. Mutfak dolabından hiç eksik olmayan bu malzeme, özellikle uzun demlenen ya da sert aromalı çaylarda damakta kalan acılığı yumuşatmak için kullanılıyor. Üstelik aynı yöntem, dünyanın öbür ucunda ABD'nin güney eyaletlerindeki buzlu çay geleneğinde de bir mutfak sırrı olarak biliniyor.
Kaynak: Tasting Table
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Çaydanlığa atılan bir tutam karbonat, tanenlerin sertliğini yumuşatıyor
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Miktar bir tutamı geçince çayın tadı ve rengi değişebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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