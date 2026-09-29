Karadenizliler Yıllardır Böyle Demliyor: Çay Suyuna Eklenen O Tutam Acılığı Azaltıyor

Söz konusu malzeme, kekten temizliğe kadar her işe koşulan karbonat. Çay yapraklarında doğal olarak bulunan tanenler, demleme süresi uzadıkça suya daha fazla geçiyor ve çaya o tanıdık buruk, ağızda kuruluk bırakan tadı veriyor. Özellikle ocağın üzerinde uzun süre bekleyen demliklerde bu sertlik iyice belirginleşiyor.

Karbonat ise alkali bir madde. Yemek sitesi Tasting Table'ın aktardığına göre, suya eklenen çok küçük bir miktar karbonat tanenlerin keskinliğini dengeliyor. Böylece çay daha yumuşak içiliyor ve acılığı bastırmak için fazladan şekere ihtiyaç kalmıyor. Aynı kaynağa göre karbonat, sıcak demlenip soğutulan çaylarda sık görülen bulanıklığı da azaltıyor.

ABD'nin güneyinde kuşaktan kuşağa aktarılan 'sweet tea' yani şekerli buzlu çay tariflerinde bu püf noktası yıllardır yer alıyor. Karadeniz'de ise çaydanlığın suyuna eklenen bir tutam karbonat, özellikle sert ve yoğun aromalı çaylar için başvurulan eski bir usul olarak biliniyor.