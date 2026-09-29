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Karadenizliler Yıllardır Böyle Demliyor: Çay Suyuna Eklenen O Tutam Acılığı Azaltıyor

Karadenizliler Yıllardır Böyle Demliyor: Çay Suyuna Eklenen O Tutam Acılığı Azaltıyor

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:36
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Çay demlemek herkesin kendi usulü olan bir iş, ama Karadeniz'de pek çok evde çaydanlığa su konurken sessizce bir şey daha ekleniyor. Mutfak dolabından hiç eksik olmayan bu malzeme, özellikle uzun demlenen ya da sert aromalı çaylarda damakta kalan acılığı yumuşatmak için kullanılıyor. Üstelik aynı yöntem, dünyanın öbür ucunda ABD'nin güney eyaletlerindeki buzlu çay geleneğinde de bir mutfak sırrı olarak biliniyor.

Kaynak: Tasting Table

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Çaydanlığa atılan bir tutam karbonat, tanenlerin sertliğini yumuşatıyor

Çaydanlığa atılan bir tutam karbonat, tanenlerin sertliğini yumuşatıyor

Söz konusu malzeme, kekten temizliğe kadar her işe koşulan karbonat. Çay yapraklarında doğal olarak bulunan tanenler, demleme süresi uzadıkça suya daha fazla geçiyor ve çaya o tanıdık buruk, ağızda kuruluk bırakan tadı veriyor. Özellikle ocağın üzerinde uzun süre bekleyen demliklerde bu sertlik iyice belirginleşiyor.

Karbonat ise alkali bir madde. Yemek sitesi Tasting Table'ın aktardığına göre, suya eklenen çok küçük bir miktar karbonat tanenlerin keskinliğini dengeliyor. Böylece çay daha yumuşak içiliyor ve acılığı bastırmak için fazladan şekere ihtiyaç kalmıyor. Aynı kaynağa göre karbonat, sıcak demlenip soğutulan çaylarda sık görülen bulanıklığı da azaltıyor.

ABD'nin güneyinde kuşaktan kuşağa aktarılan 'sweet tea' yani şekerli buzlu çay tariflerinde bu püf noktası yıllardır yer alıyor. Karadeniz'de ise çaydanlığın suyuna eklenen bir tutam karbonat, özellikle sert ve yoğun aromalı çaylar için başvurulan eski bir usul olarak biliniyor.

Miktar bir tutamı geçince çayın tadı ve rengi değişebiliyor

Miktar bir tutamı geçince çayın tadı ve rengi değişebiliyor

Yöntemin en kritik noktası ölçü. Tasting Table'ın önerisine göre yaklaşık 1,5 litre su için sekizde bir çay kaşığı karbonat yetiyor; yani gerçekten parmak ucuyla alınan bir tutam. Evdeki bir demlik çay için bundan fazlasına gerek yok. Karbonatın, su henüz sıcakken eklenip iyice karıştırılması gerekiyor.

Fazlası ise işi bozuyor. Aşırı karbonat çayın doğal aromasını bastırıyor, ağızda hafif sabunumsu, farklı bir tat bırakabiliyor ve çayın rengini olduğundan koyu gösterebiliyor. Yöntemin tartışmalı bir yanı da var: Bazı çay meraklıları, burukluk ile asitliğin aynı şey olmadığını, bu yüzden karbonatın etkisinin sanıldığı kadar büyük olmadığını savunuyor.

Kısacası karbonat, acılığı tamamen ortadan kaldıran sihirli bir çözüm değil. Çayın tadını belirleyen asıl etkenler hâlâ demleme süresi, suyun sıcaklığı ve kullanılan suyun tazeliği. Uzun süre kaynayıp oksijenini kaybetmiş su yerine taze su kullanmak ve demi gereğinden fazla bekletmemek, karbonata başvurmadan önce denenebilecek ilk adımlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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