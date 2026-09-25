Soğuyan Çayı Yeniden Isıtanlar Dikkat: Demlenen Çay İçin Sınır Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabah demlenen çay öğlene kadar demlikte beklediğinde çoğu evde yapılan ilk şey onu yeniden ocağa koymak oluyor. Pratik görünen bu alışkanlık, bardaktaki tadı ilk demdeki haline hiçbir zaman döndürmüyor. Üstelik çayın ne kadar süre beklediği, gıda güvenliği açısından da belirleyici. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) önerileri ve çay kimyası üzerine yapılan araştırmalar, soğuyan çay için sınırı net biçimde çiziyor.
Kaynak: Iowa State University Extension
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeniden kaynayan çay ilk demdeki aromasını geri kazanmıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demlenmiş çay oda sıcaklığında 8 saatten fazla bekletilmemeli
Çayı sonra içecekseniz dem suyunu yapraktan ayırın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın