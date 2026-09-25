Soğuyan Çayı Yeniden Isıtanlar Dikkat: Demlenen Çay İçin Sınır Belli Oldu

Çayın tadını belirleyen bileşenlerin başında kateşinler ve tanenler geliyor. Kateşinler çaya hafif, ferah bir karakter verirken tanenler o tanıdık buruk hissin kaynağı. Demlik ocaktan indikten sonra bu bileşenler havayla temas ettikçe oksitlenmeye başlıyor ve çay yavaş yavaş koyulaşıyor.

Soğuyan çay yeniden kaynatıldığında bu süreç hızlanıyor. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan bir çalışmada 100 ile 165 derece arasındaki sıcaklıklarda yapılan deneyler, kateşinlerin ısıyla hem parçalandığını hem de yapı değiştirdiğini ortaya koydu. Çay ikinci kez fokurdadığında ilk demde bardağa geçen ferah aroma büyük ölçüde kayboluyor; geriye daha acı, daha sert ve çoğu kişinin 'bayat' diye tarif ettiği bir tat kalıyor.

Demlikte saatlerce bekleyen çayda yaprakların suyla teması da sürüyor. Bu da tanenlerin suya daha fazla geçmesi anlamına geliyor. Çayı zehir gibi koyulaştıran şey çoğu zaman yeniden ısıtmanın kendisi değil, yaprakların uzun süre dem suyunun içinde kalması.