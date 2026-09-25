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Soğuyan Çayı Yeniden Isıtanlar Dikkat: Demlenen Çay İçin Sınır Belli Oldu

Soğuyan Çayı Yeniden Isıtanlar Dikkat: Demlenen Çay İçin Sınır Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:04
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Sabah demlenen çay öğlene kadar demlikte beklediğinde çoğu evde yapılan ilk şey onu yeniden ocağa koymak oluyor. Pratik görünen bu alışkanlık, bardaktaki tadı ilk demdeki haline hiçbir zaman döndürmüyor. Üstelik çayın ne kadar süre beklediği, gıda güvenliği açısından da belirleyici. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) önerileri ve çay kimyası üzerine yapılan araştırmalar, soğuyan çay için sınırı net biçimde çiziyor.

Kaynak: Iowa State University Extension

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Yeniden kaynayan çay ilk demdeki aromasını geri kazanmıyor

Yeniden kaynayan çay ilk demdeki aromasını geri kazanmıyor

Çayın tadını belirleyen bileşenlerin başında kateşinler ve tanenler geliyor. Kateşinler çaya hafif, ferah bir karakter verirken tanenler o tanıdık buruk hissin kaynağı. Demlik ocaktan indikten sonra bu bileşenler havayla temas ettikçe oksitlenmeye başlıyor ve çay yavaş yavaş koyulaşıyor.

Soğuyan çay yeniden kaynatıldığında bu süreç hızlanıyor. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan bir çalışmada 100 ile 165 derece arasındaki sıcaklıklarda yapılan deneyler, kateşinlerin ısıyla hem parçalandığını hem de yapı değiştirdiğini ortaya koydu. Çay ikinci kez fokurdadığında ilk demde bardağa geçen ferah aroma büyük ölçüde kayboluyor; geriye daha acı, daha sert ve çoğu kişinin 'bayat' diye tarif ettiği bir tat kalıyor.

Demlikte saatlerce bekleyen çayda yaprakların suyla teması da sürüyor. Bu da tanenlerin suya daha fazla geçmesi anlamına geliyor. Çayı zehir gibi koyulaştıran şey çoğu zaman yeniden ısıtmanın kendisi değil, yaprakların uzun süre dem suyunun içinde kalması.

Demlenmiş çay oda sıcaklığında 8 saatten fazla bekletilmemeli

Demlenmiş çay oda sıcaklığında 8 saatten fazla bekletilmemeli

Tat meselesinin bir de sağlık tarafı var. CDC, toplu tüketim alanlarında hazırlanan çay için yayımladığı uyarıda çayın yaklaşık 90 derecede 3-5 dakika demlenmesini ve demlendikten sonra oda sıcaklığında 8 saatten uzun tutulmamasını öneriyor. Kurum, kuru çay yapraklarında koliform bakterilerin bulunabildiğine; yeterince sıcak demlenmeyen ya da uzun süre bekletilen çayda Klebsiella, Enterobacter ve E. coli gibi bakterilerin çoğalabildiğine dikkat çekiyor.

Iowa State Üniversitesi'nin gıda güvenliği birimi de aynı sınırı hatırlatıyor. Bakteriler 4 ile 60 derece arasındaki 'tehlikeli bölgede' hızla çoğalıyor ve tezgâhta ılıyan bir demlik tam da bu aralıkta kalıyor. Buzdolabına kaldırılan demlenmiş çayın ise en geç 3 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Bu uyarılar özellikle iş yerlerinde, çay ocaklarında ve kalabalık evlerde gün boyu demlikte bekleyen çay için önem taşıyor. CDC'nin öneri listesinde semaver, termos ve musluklu çay kazanlarının her gün yıkanması da yer alıyor; çünkü bakterilerin en kolay tutunduğu yer musluk kısmı.

Çayı sonra içecekseniz dem suyunu yapraktan ayırın

Çayı sonra içecekseniz dem suyunu yapraktan ayırın

Uzmanların ortak önerisi ihtiyaç kadar çay demlemek. Birkaç saat içinde soğumuş bir çayı ısıtıp içmek genellikle sorun yaratmıyor, ancak tadın ilk demdeki kadar iyi olmayacağını baştan kabul etmek gerekiyor. Isıtırken çayı fokurdatarak kaynatmak yerine kısa süre ısıtmak ya da sıcak suyla açmak aromayı daha az yıpratıyor.

Sabahtan akşama kadar tezgâhta bekleyen, kokusu ya da görüntüsü değişmiş çayı ise dökmek en doğrusu. Süt eklenmiş çay, diğer süt ürünlerinde olduğu gibi oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmemeli.

Çayı sonradan içmeyi planlıyorsanız, demlendikten sonra dem suyunu yapraklardan ayırıp soğuyunca buzdolabına kaldırmak hem tadı hem de güvenliği korumanın en pratik yolu. Bu yöntem, yaprakların suda kalıp çayı acılaştırmasının da önüne geçiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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