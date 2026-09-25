Buzdolabındaki Kötü Kokuyu 10 Dakikada Bitiriyor: 3 Malzeme Yetiyor
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Buzdolabının kapağını açınca gelen kötü koku, çoğu zaman bozulan bir yiyeceğin, dökülüp kuruyan bir sosun ya da ağzı açık bırakılan bir kabın işareti. Bu kokudan kurtulmak için sert kimyasallara gerek yok; sirke, karbonat ve kahve telvesi gibi mutfakta zaten bulunan malzemeler iş görebiliyor. Üstelik bazı kimyasal temizleyiciler yiyeceklere ve buz küplerine istenmeyen bir tat bulaştırabiliyor.
Peki, buzdolabındaki koku nasıl tamamen yok edilir?
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Kokuyu gidermenin ilk adımı buzdolabını tamamen boşaltıp iyice temizlemek.
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İnatçı kokular için iç yüzeyleri sirkeli ve karbonatlı suyla silmek öneriliyor.
Temizlikten sonra kahve telvesi ya da karbonat kalan kokuyu emmeye yardımcı oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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