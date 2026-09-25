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Buzdolabındaki Kötü Kokuyu 10 Dakikada Bitiriyor: 3 Malzeme Yetiyor

Buzdolabındaki Kötü Kokuyu 10 Dakikada Bitiriyor: 3 Malzeme Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 13:20
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Buzdolabının kapağını açınca gelen kötü koku, çoğu zaman bozulan bir yiyeceğin, dökülüp kuruyan bir sosun ya da ağzı açık bırakılan bir kabın işareti. Bu kokudan kurtulmak için sert kimyasallara gerek yok; sirke, karbonat ve kahve telvesi gibi mutfakta zaten bulunan malzemeler iş görebiliyor. Üstelik bazı kimyasal temizleyiciler yiyeceklere ve buz küplerine istenmeyen bir tat bulaştırabiliyor.

Peki, buzdolabındaki koku nasıl tamamen yok edilir?

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Kokuyu gidermenin ilk adımı buzdolabını tamamen boşaltıp iyice temizlemek.

Kokuyu gidermenin ilk adımı buzdolabını tamamen boşaltıp iyice temizlemek.

Önce buzdolabındaki tüm yiyecekler çıkarılıyor. Bozulmuş, ağzı iyi kapatılmamış ya da sızdırmış ürünler tek tek kontrol ediliyor. Soğan, sarımsak, balık ve keskin kokulu peynirler de kokunun sık rastlanan kaynakları arasında.

Ardından buzdolabının fişi çekiliyor ve raflar, sebzelikler ve çekmeceler çıkarılıyor. Tüm parçalar ve iç yüzeyler, ılık su ve hafif bir deterjanla temiz bir sünger ya da yumuşak bir bezle yıkanıp durulanıyor ve kurulanıyor. Aşındırıcı temizleyiciler, cam spreyleri ve çamaşır suyu ise plastik parçalara ve kapı lastiklerine zarar verebildiği için kullanılmamalı.

Kokunun geri gelmemesi için dökülen şeylerin hemen silinmesi ve bozulabilecek yiyeceklerin haftada bir kontrol edilip atılması öneriliyor. Pişmiş yemek artıkları için genel kural, buzdolabında en fazla 4 gün beklemeleri.

İnatçı kokular için iç yüzeyleri sirkeli ve karbonatlı suyla silmek öneriliyor.

İnatçı kokular için iç yüzeyleri sirkeli ve karbonatlı suyla silmek öneriliyor.

Özellikle elektrik kesintisi gibi durumlarda buzdolabında bozulan yiyeceklerin kokusu kolay kolay çıkmayabiliyor. Bu durumda uygulanabilecek adımlar şöyle:

  • Sirkeli Su: Buzdolabının içi eşit miktarda sirke ve suyla siliniyor. Sirkedeki asit küfü yok etmeye yardımcı oluyor.

  • Karbonatlı Su: Ardından iç yüzeyler karbonatlı suyla yıkanıyor. Kapı lastiklerinin, rafların, yan duvarların ve kapağın da ovulması gerekiyor.

  • Havalandırma: Temizlikten sonra buzdolabı birkaç gün havalandırılıyor.

Raflar ve çekmeceler eşit miktarda sirke ve ılık suyla yıkandıktan sonra, eşit miktarda limon suyu ve ılık suyla da durulanabiliyor. Kokunun şiddetine göre bu işlemlerin birkaç kez tekrarlanması gerekebiliyor ve kokunun tamamen geçmesi birkaç haftayı bulabiliyor.

Temizlikten sonra kahve telvesi ya da karbonat kalan kokuyu emmeye yardımcı oluyor.

Temizlikten sonra kahve telvesi ya da karbonat kalan kokuyu emmeye yardımcı oluyor.

Taze kahve telvesi ya da karbonat, buzdolabının alt kısmına serpilebiliyor veya ağzı açık bir kabın içinde bırakılabiliyor. Buzdolabını sürekli taze kokulu tutmak için raflardan birine ağzı açık bir kutu karbonat koymak da öneriliyor.

Kokunun geçmediği durumlarda şu yöntemler de deneniyor:

  • Aktif Kömür: Kâğıt bir kaseye konan aktif kömür, buzdolabının ve dondurucunun içine yerleştiriliyor.
  • Vanilya: Vanilyaya batırılan bir pamuk dondurucuya konuyor ve kapak 24 saat kapalı tutuluyor.
  • Gazete Kâğıdı: Buruşturulan gazete kâğıtları buzdolabının içine dolduruluyor ve kapak birkaç gün kapalı bırakılıyor. Ardından kâğıtlar çıkarılıp içi yeniden sirkeli suyla siliniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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