Buzdolabı, Uygun Sıcaklıkta Çalışmadığında Bakterilere Davetiye Çıkarıyormuş!

Gıda güvenliği için buzdolapları artık olmazsa olmazımız. Doğru buzdolabı sıcaklığında bakterilerin büyümesi engellenir ve yiyeceklerimiz günlerce hatta haftalarca yenilebilir durumda kalır. Dondurucular da bu süreyi biraz daha uzatır ve aylarca gıdalarınız bozulmadan saklanabilir.

Yiyeceklerin sıcaklığı belirli bir noktanın üzerine çıkmaya başladığında, bakteriler katlanarak çoğalmaya başlar. Bu bakterilerin hepsi kötü değildir, ancak her bakteri de iyi değildir. Hem yiyeceklerinizin kalitesi hem de gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için buzdolabınızı önerilen sıcaklıkta tutmanız gerekir.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), buzdolabınızın sıcaklığının 4°C veya altında, dondurucunuzun sıcaklığının ise -18°C veya altında olmasını öneriyor. Buzdolabı sıcaklığının ideal olarak 1,7 ile 3,3°C arasında kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sıcaklık aralığı, yiyeceklerinizin donmasına neden olacak kadar soğuk değildir ve donma noktasına en yakın sıcaklıktır.