onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Buzdolabı, Uygun Sıcaklıkta Çalışmadığında Bakterilere Davetiye Çıkarıyormuş!

Buzdolabı, Uygun Sıcaklıkta Çalışmadığında Bakterilere Davetiye Çıkarıyormuş!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 10:15

Gıda güvenliği, son zamanlarda en önemli gündem maddelerimizden biri. Artık evlerimizde daha fazla noktaya dikkat ediyor, yiyeceklerimizi nasıl pişirmemiz ve nasıl saklamamız gerektiğini uzman isimlerden öğreniyoruz. Fakat dikkat etmediğimiz bir nokta var: Buzdolabımız!

Buzdolapları, ideal sıcaklıklarda olmadıkları zamanlarda bakterilere davetiye çıkarıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.realsimple.com/food-recip...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buzdolabı kaç derecede çalışmalı?

Buzdolabı kaç derecede çalışmalı?

Gıda güvenliği için buzdolapları artık olmazsa olmazımız. Doğru buzdolabı sıcaklığında bakterilerin büyümesi engellenir ve yiyeceklerimiz günlerce hatta haftalarca yenilebilir durumda kalır. Dondurucular da bu süreyi biraz daha uzatır ve aylarca gıdalarınız bozulmadan saklanabilir. 

Yiyeceklerin sıcaklığı belirli bir noktanın üzerine çıkmaya başladığında, bakteriler katlanarak çoğalmaya başlar. Bu bakterilerin hepsi kötü değildir, ancak her bakteri de iyi değildir. Hem yiyeceklerinizin kalitesi hem de gıda zehirlenmesi riskini azaltmak için buzdolabınızı önerilen sıcaklıkta tutmanız gerekir.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), buzdolabınızın sıcaklığının 4°C veya altında, dondurucunuzun sıcaklığının ise -18°C veya altında olmasını öneriyor. Buzdolabı sıcaklığının ideal olarak 1,7 ile 3,3°C arasında kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu sıcaklık aralığı, yiyeceklerinizin donmasına neden olacak kadar soğuk değildir ve donma noktasına en yakın sıcaklıktır.

Buzdolabınızın sıcaklığı yüksekse farkında olmadan gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz.

Buzdolabınızın sıcaklığı yüksekse farkında olmadan gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz.

Yüksek sıcaklıklarda tutulan yiyecekler hızla bozulabilir ve Salmonella ve E. coli gibi bakteriler artabilir. Bu da mide rahatsızlıklarına, gıda zehirlenmesine ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir. 

Buzdolabının sıcaklığının yanısıra, yiyecekleri ne zaman buzdolabına koyduğunuz da çok önemli. Uzmanlar, oda ısısında iki saatten fazla bekleyen yemeklerin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle yemekler, piştikten sonra maksimum 2 saat içerisinde buzdolabında muhafaza edilmeli. 

Ayrıca ortam sıcaklığı arttıkça buzdolabınızın soğutma performansını kontrol etmekte fayda var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın