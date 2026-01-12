Buzdolabı, Uygun Sıcaklıkta Çalışmadığında Bakterilere Davetiye Çıkarıyormuş!
Kaynak: https://www.realsimple.com/food-recip...
Gıda güvenliği, son zamanlarda en önemli gündem maddelerimizden biri. Artık evlerimizde daha fazla noktaya dikkat ediyor, yiyeceklerimizi nasıl pişirmemiz ve nasıl saklamamız gerektiğini uzman isimlerden öğreniyoruz. Fakat dikkat etmediğimiz bir nokta var: Buzdolabımız!
Buzdolapları, ideal sıcaklıklarda olmadıkları zamanlarda bakterilere davetiye çıkarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buzdolabı kaç derecede çalışmalı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buzdolabınızın sıcaklığı yüksekse farkında olmadan gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın