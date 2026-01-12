onedio
Bilim, İnsanların En Mutsuz Olduğu Yaşları Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
12.01.2026 - 09:15

İnsanların en mutsuz olduğu yaş, sizce nedir? Elbette bu sorunun cevabı, kişinin kendi deneyimlerine göre değişebilir. Fakat İngiltere'deki Darthmouth Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, genel bir cevap da mevcut!

Üstelik insanların en mutsuz olduğu yaş, ergenlik değil.

Mutluluk araştırmaları yapan profesör David Blanchflower, insanların en mutsuz olduğu yaşları açıkladı.

Blanchflower, yirmi yılı aşkın bir süredir, çoğu insanın yaşam boyu mutluluk ve refahı nasıl deneyimlediğine dair 30'dan fazla makale yayınladı. Diğer araştırmacılar tarafından da sayısız kez atıf alan bu araştırmalarda insanın mutluluğunun 'U' şeklinde olduğu ortaya çıktı.

2006-2009 yılları arasında İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi olarak da görev yap Blanchflower,  'Temelde insanların en mutsuz oldukları dönemin orta yaş olduğunu tespit ettik. Gençken mutlusunuz, yaşlıyken de mutlusunuz; bu U şekli.' diyor.

Gençken ve yaşlıyken daha mutluyuz! Fakat bu durum, son yıllarda biraz değişiyor.

Blanchflower ve meslektaşları son yıllarda endişe verici bir eğilim gözlemlediklerini belirtiyor. U harfinin sol kolu (yani gençliği temsil eden taraf) artık yukarı doğru gitmiyor. Dünyanın dört bir yanında gençler ne kadar mutsuz olduklarından bahsediyor. Blanchflower, bunun büyük ölçüde akıllı telefonların ve sosyal medyanın ortaya çıkışından kaynaklandığına inanıyor. Blanchflower 'Keşfettiğimiz şey şu ki, 2013 civarından itibaren U şeklindeki kalıp aniden ortadan kaybolmaya başladı. Gördüğümüz kalıbın yanlış olduğu anlamına gelmiyor; değişti. Küresel olarak, gençlerin ve özellikle genç kadınların refahında bir çöküş yaşandığı bir durumla karşı karşıyayız.” diyor.

Özellikle 2007 yılından sonra akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanların, özellikle de çocukların, sosyal davranış biçimleri de değişti. 

Blanchflower, “Çocuklar akıllı telefonlarla vakit geçirdiklerinde insanlarla yüz yüze etkileşime girmiyorlar ve biz yetişkinlerin çocukken yaptığımız bazı şeyleri yapmıyorlar” diyor. “Sinirbilimciler, insanlar birbirleriyle etkileşime girdiklerinde beyinlerinin sosyal ve duygusal davranışlar için önemli yollar oluşturduğunu söylüyor.” Öte yandan Blanchflower, bu eğilimin nedenini anlamanın, durumu tersine çevirmenin yollarını bulmak için kritik önem taşıdığını da belirtiyor.

