Bilim, İnsanların En Mutsuz Olduğu Yaşları Açıkladı

İnsanların en mutsuz olduğu yaş, sizce nedir? Elbette bu sorunun cevabı, kişinin kendi deneyimlerine göre değişebilir. Fakat İngiltere'deki Darthmouth Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, genel bir cevap da mevcut!

Üstelik insanların en mutsuz olduğu yaş, ergenlik değil.