onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük 7 Yıl Birlikte Çalıştığı İlber Ortaylı'nın Adını Oğluna Nasıl Verdiğini Anlattı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 15:20

Gazeteci Cem Küçük, 7 yıl birlikte çalıştığı Prof. Dr. İlber Ortaylı’yla ilgili anısını anlattı. Çocuğunun adını “İlber” koyduğunu söyleyen Küçük, 'Ben çocuğuma İlber ismini verecektim, hoca bizi aradı 'Han ismini de ekleyin' dedi. İlber Han koyduk biz de” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Cem Küçük, oğlunun ismini nasıl İlber koyduğunu anlattı.

Gazeteci Cem Küçük, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla anısını anlattı. 2005-2012 yılları arası Ortaylı'nın editörlüğünü yaptığını belirten Cem Küçük, oğlunun adını İlber koyduğunu anlattı. 

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Küçük, şu ifadeleri kullandı

'Benim küçük oğlum 2012'de doğduğunda, adını İlber koymak istedik eşimle beraber. O zaman hoca bizi aradı, dedi ki 'Han da ekleyin'... İlber Han. Alper Han, İlber 'Alper' demekmiş Tatarca. 'İlber Han yapın' dedi. Biz de yaptık tabii. Çok renkli bir adam. Çok okurdu. Frankfurt Kitap Fuarı'ndan bir örnek olay anlatayım. 2008'de antika kitaplarına gittik beraber. Goethe'nin bir kitabından bahsetti. Muazzam Almanca konuşuyor. 

Almanya'ya gittik. Orada bir antika kitap sordu Goethe'nin. Onu buldular, getirdiler. 'Bunun 121. sayfasında Fatih ile ilgili bir bölüm var' dedi mesela. Onu geldi, buldu ve muazzam tabii Almanca konuşuyor. Sonra İtalya'da Venedik'te bir yere gittik, gene böyle muazzam İtalyanca sunum yapıyor. Hani dil bilmiyor, konuşamıyor diyenler var...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın