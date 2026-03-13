İlber Ortaylı Neden Öldü? İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi?

Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 78 yaşında hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın neden öldüğü merak ediliyor. Peki İlber Ortaylı neden öldü?

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı 12 Mart 2026 Perşembe tarihinde babasının hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı'nın ocak ayında prostat ameliyatı olduğu taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan İlber Ortaylı'nın bu neden haftada üç gün diyalize girdiği belirtildi.

Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi gören Ortaylı'nın 8 gün önce hastalığının nüksetmesi nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığı açıklandı.

Bilinci açık bir şekilde tedavisi yapılan Ortaylı'nın pazar günü yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği vurgulandı.

İlber Ortaylı 13 Mart Cuma 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.