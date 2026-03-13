İlber Ortaylı Neden Öldü? İlber Ortaylı'nın Hastalığı Neydi?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 16:06

Tarihçi yazar İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu bildirilmişti. Ortaylı'dan 13 Mart 2026 Cuma günü acı haber geldi. Peki İlber Ortaylı neden öldü? İlber Ortaylı'nın hastalığı neydi?

Ünlü tarihçi yazar İlber Ortaylı 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 78 yaşında hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın neden öldüğü merak ediliyor. Peki İlber Ortaylı neden öldü?

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı 12 Mart 2026 Perşembe tarihinde babasının hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

İlber Ortaylı'nın ocak ayında prostat ameliyatı olduğu taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunlarının ortaya çıktığını söyledi. 

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan İlber Ortaylı'nın bu neden haftada üç gün diyalize girdiği belirtildi. 

Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi gören Ortaylı'nın 8 gün önce hastalığının nüksetmesi nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığı açıklandı. 

Bilinci açık bir şekilde tedavisi yapılan Ortaylı'nın pazar günü yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği vurgulandı. 

İlber Ortaylı 13 Mart Cuma 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
