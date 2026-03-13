Türk Tarihçiliğinin En Etkili İsimlerinden Biri Olan İlber Ortaylı'nın İlham Veren Hayat Hikayesi

Türk Tarihçiliğinin En Etkili İsimlerinden Biri Olan İlber Ortaylı'nın İlham Veren Hayat Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Türkiye’de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz İlber Ortaylı. Kitapları, dersleri ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Ortaylı, yıllardır tarih anlatımını daha anlaşılır hale getiren akademisyenlerden biri olarak görülüyor. Peki Osmanlı tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan İlber Ortaylı kimdir? 

Gelin hayatını kaybeden Ortaylı'nın ilham veren hayat hikayesine biraz daha yakından bakalım...

Avusturya’da başlayan bir hayat, Türkiye’de şekillenen bir akademik yolculuk...

Avusturya’da başlayan bir hayat, Türkiye’de şekillenen bir akademik yolculuk...

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya’nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı kökenli aileden gelen Ortaylı’nın babası uçak mühendisi Kemal Ortaylı’ydı. Aile, Ortaylı henüz küçük yaşlardayken Türkiye’ye göç etti ve çocukluk yılları İstanbul ile Ankara arasında geçti.

Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Ortaylı, ortaokul eğitimini İstanbul’daki Saint George Avusturya Lisesi’nde sürdürdü. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Çok dilli aile ortamında büyümesi, ilerleyen yıllarda akademik çalışmalarında önemli avantaj sağladı.

1965 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı

1965 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı

1965 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğrenim görürken Halil İnalcık, Şerif Mardin ve Mümtaz Soysal gibi önemli akademisyenlerin öğrencisi oldu.

Chicago Üniversitesi’nde yaptığı çalışmaların ardından “Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 1979 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla doçent, 1989 yılında ise profesör unvanını aldı.

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu süreçte Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus gibi şehirlerde dersler, seminerler ve konferanslar verdi.

Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olarak görev aldı

Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olarak görev aldı

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçti ve daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi senatosu üyeliğinde de bulundu.

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak göreve getirildi. Yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevde kalan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevini Haluk Dursun’a devretti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlığı görevini üstlendi.

Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği, Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyelikleri de bulunan Ortaylı, pek çok akademik çalışmaya ve uluslararası sempozyuma katıldı.

Kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaştı...

Kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaştı...

Akademik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ortaylı, tarih bilgisini daha anlaşılır bir dille aktarmayı başardı. 'İlber Ortaylı ile', 'İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri', 'Zaman Kaybolmaz' ve 'Muhabbet Kralı' gibi programlarla ekranlarda yer aldı.

Tarih alanında kaleme aldığı eserler de geniş bir okur kitlesine ulaştı. “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “Türkiye’nin Yakın Tarihi”, “Türklerin Tarihi” ve “Bir Ömür Nasıl Yaşanır” en bilinen kitapları arasında yer alıyor.

Dil konusundaki yetkinliği de Ortaylı’yı öne çıkaran özelliklerden biri oldu. Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça dillerini ileri seviyede konuşabilen Ortaylı, Latinceyi de iyi seviyede biliyor. Katıldığı televizyon programlarında bilgisayar kullanmadığını ve biyografisi hakkında internette dolaşan yanlış bilgilerden rahatsız olduğunu dile getirdiği de biliniyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
