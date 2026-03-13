Türk Tarihçiliğinin En Etkili İsimlerinden Biri Olan İlber Ortaylı'nın İlham Veren Hayat Hikayesi

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçti ve daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi senatosu üyeliğinde de bulundu.

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak göreve getirildi. Yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevde kalan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevini Haluk Dursun’a devretti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlığı görevini üstlendi.

Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği, Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyelikleri de bulunan Ortaylı, pek çok akademik çalışmaya ve uluslararası sempozyuma katıldı.