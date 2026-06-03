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İzlerken Bile Gerildik: Dünyanın Dört Bir Yanından Şiddetli Yıldırım Düşmesi Anları Bir Araya Getirildi

İzlerken Bile Gerildik: Dünyanın Dört Bir Yanından Şiddetli Yıldırım Düşmesi Anları Bir Araya Getirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 09:29 Son Güncelleme: 03.06.2026 - 09:33

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Doğanın gücü karşısında insanın ne kadar çaresiz kaldığını gösteren anlar, her zaman hem ürpertiyor hem de bizi derin bir şaşkınlığa sürüklüyor. Günlük hayatın sıradan akışında, aniden patlayan bir fırtınanın ortasında kalmak her an herkesin başına gelebilecek bir durum. Gökyüzünün bir anda kararması ve ardından gelen o devasa enerji patlamaları, yeryüzündeki her şeyi saniyeler içinde tehdit edebiliyor. Özellikle açık alanlarda yakalanılan fırtınalar, insanı hayatta kalma dürtüsüyle baş başa bırakıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve milyonlarca izlenme rekoru kıran yıldırım çarpması anları derlemesi, doğanın şakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı yerlerde ve tamamen hazırlıksız yakalanan insanların kamerasına yansıyan bu görüntüler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Havuzda yüzerken birkaç metre uzağa düşen yıldırımdan son anda kurtulan kadının çığlıkları ve devasa ağaçların birer kibrit çöpü gibi tutuştuğu anlar fırtınanın boyutunu gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DY425V...
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Yıldırım özellikle yağışlı havalarda hepimizi bulabilir. Peki yıldırım düşerken zarar görmemek için ne yapılmalı?

Yıldırım özellikle yağışlı havalarda hepimizi bulabilir. Peki yıldırım düşerken zarar görmemek için ne yapılmalı?

Görüntülerde her ne kadar her şey saliseler içinde olup bitiyor gibi görünse de, asgari hayati refleksleri bilmek bu tehlikeli anlarda hayat kurtarıyor. Yıldırım, yeryüzündeki en yüksek ve sivri nesnelere doğru yönelme eğilimindedir. Bu nedenle fırtınalı havalarda devasa ağaçların altında durmak, elektrik direklerine yakınlaşmak veya açık arazide tek başına yüksek bir nokta oluşturmak kelimenin tam anlamıyla intiharla eş değerdir.

Su kütleleri ise elektriği en hızlı ileten ortamların başında gelir. Havuzda, denizde veya göl kenarında fırtınaya yakalanıldığı an derhal sudan çıkılması gerekir. Çünkü suya düşen bir yıldırım yüzlerce metre uzağa kadar ölümcül akım iletebilir. Eğer tamamen açık bir arazideyseniz ve sığınacak bir yer yoksa, hedef küçülterek yere çömelmeli, ayaklarınızı birleştirmeli ve başınızı öne eğerek fırtınanın geçmesini beklemelisiniz. Metal eşyalardan uzak durmak ve güvenli bir kapalı alana, örneğin bir binaya veya dış metal gövdesi paratoner görevi gören bir otomobilin içine sığınmak en doğru çözümdür.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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