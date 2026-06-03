İzlerken Bile Gerildik: Dünyanın Dört Bir Yanından Şiddetli Yıldırım Düşmesi Anları Bir Araya Getirildi

Doğanın gücü karşısında insanın ne kadar çaresiz kaldığını gösteren anlar, her zaman hem ürpertiyor hem de bizi derin bir şaşkınlığa sürüklüyor. Günlük hayatın sıradan akışında, aniden patlayan bir fırtınanın ortasında kalmak her an herkesin başına gelebilecek bir durum. Gökyüzünün bir anda kararması ve ardından gelen o devasa enerji patlamaları, yeryüzündeki her şeyi saniyeler içinde tehdit edebiliyor. Özellikle açık alanlarda yakalanılan fırtınalar, insanı hayatta kalma dürtüsüyle baş başa bırakıyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve milyonlarca izlenme rekoru kıran yıldırım çarpması anları derlemesi, doğanın şakası olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı yerlerde ve tamamen hazırlıksız yakalanan insanların kamerasına yansıyan bu görüntüler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Havuzda yüzerken birkaç metre uzağa düşen yıldırımdan son anda kurtulan kadının çığlıkları ve devasa ağaçların birer kibrit çöpü gibi tutuştuğu anlar fırtınanın boyutunu gösterdi.