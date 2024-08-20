Reha Muhtar Kimdir? Entübe Edilen Reha Muhtar'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olan babasının işi nedeniyle kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu.