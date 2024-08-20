Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Reha Muhtar Kimdir? Entübe Edilen Reha Muhtar'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Reha Muhtar Kimdir? Entübe Edilen Reha Muhtar'ın Kariyer Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 11:28

Türkiye'nin tanınmış spikerlerinden Reha Muhtar, geçirdiği kaza sonucu entübe edildi. Uzun yıllar ekrana damgasını vuran ünlü spikerden gelen haber, sevenlerini endişelendirdi. 90'lı yılların efsaneleşen haber sunucusu, program yorumcusu ve gazeteci Reha Muhtar'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar hangi kanallarda görev aldı? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olan babasının işi nedeniyle kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. 

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

Ünlü Sunucu Reha Muhtar'ın Kariyeri

Ünlü Sunucu Reha Muhtar'ın Kariyeri

Reha Muhtar, 1980 yılında gazeteciliğe başladı. Daha sonra 1981 yılında Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda göreve başlayan Muhtar, burada dış politika ve siyaset muhabirliği yaptı. TRT bünyesinde Atina'da muhabirlik yaparken briç şampiyonu oldu. 

1991 yılında 'Ateş Hattı' adlı program ile dikkatleri üzerine çekti. 1993 yılında Kanal D'ye geçti. Başarılarla dolu kariyeri boyunca TRT ve Kanal D'nin yanı sıra Star TV, Show TV, ATV, FOX, Kanal 1, CNN Türk ve Kanaltürk ekranlarında yer yer aldı. 

Sunduğu ana haber bültenleri de programları da milyonlar tarafından severek takip edildi. 2004 yılında yer aldığı Akademi Türkiye jürisiyle, 2006 yılında Show TV ekranlarında Metin Uca ile birlikte sunduğu PişşTi programıyla ve 2007 yılında FOX ekranlarındaki Çapraz Ateş programıyla başarılı oldu. 

'Çok Farklı', 'Son Kale', 'Doğruların Zamanı', 'Haber Hattı' gibi programları da farklı kanallarda yürüttüğü 'Ateş hattı' programı gibi etkili oldu.

Reha Muhtar'ın Gazetecilik Kariyeri

Reha Muhtar'ın Gazetecilik Kariyeri

Ünlü spiker, gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, 1981 yılında adım attığı Milliyet gazetesinden 1991 yılında ayrıldı. Muhtar, kariyeri boyunca Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde görev aldı.

Reha Muhtar Evli mi?

Reha Muhtar Evli mi?

Reha Muhtar, kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan ile 1983 yılında dünyaevine girdi. Gazeteci çiftin evliliği 5 yıl sürdü. Ünlü gazetecinin 2001 yılında ünlü şarkıcı Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında sona erdi. 

Reha Muhtar, 2006 ila 2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile olan ilişkisi nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Reha Muhtar, 2008 yılından beri birlikte olduğu Denir Uğur ile yollarını 2010 yılında ayırdı. Çiftin 2009 yılında Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi. 

İki çocuk babası Reha Muhtar, ayrıca Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın da manevi babasıdır.

Entübe Edilen Reha Muhtar'ın Sağlığına İlişkin Son Durum

Entübe Edilen Reha Muhtar'ın Sağlığına İlişkin Son Durum

65 yaşındaki başarılı haber sunucusu ve program yorumcusu Reha Muhtar, gece saat 01.00 sularında Maslak'ta özel bir hastaneye sevk edildi. Muhtar'ın Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın solunum cihazına bağlı olduğu son haberler arasında.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın