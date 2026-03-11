İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Neden Yoğun Bakıma Kaldırıldı?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Bregenz şehrinde doğdu. Annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensup Şefika Ortaylı'dır. Babası da Kırım doğumlu uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır.

İlber Ortaylı'nın Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi bulunmaktadır. İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında ise Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

İlber Ortaylı Kaç Yaşında?

1947 yılında doğan İlber Ortaylı, 78 yaşında.

İlber Ortaylı'nın Eğitimi Ne?

İlber Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirdi. Burada Tarih bölümünden mezun olan Ortaylı, Şerif Mardin, Halil İnalcık, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray gibi hocaların öğrencisi oldu.

Ortaylı, Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık Hocası ile beraber gerçekleştirdi.

Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler konusu üzerine tez çalışmasını gerçekleştirdi ve bu tez Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor olmasını sağladı.

Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu isimli çalışmasıyla da 1979'da aynı fakültenin doçenti oldu.

İlber Ortaylı Evli mi?

İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Ayşe Özdolay ile evlenmiştir.

İlber Ortaylı'nın Çocuğu Var mı?

İlber Ortaylı'nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna isminde bir kızı vardır.