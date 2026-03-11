onedio
İlber Ortaylı Kimdir, Kaç Yaşında? İlber Ortaylı Neden Yoğun Bakıma Kaldırıldı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 12:57

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları İlber Ortaylı'nın hayatı ve kariyerini araştırıyor. Son olarak Ortaylı'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından İlber Ortaylı'nın hastalığının ne olduğu ve neden yoğun bakıma kaldırıldığı merak edildi. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın hastalığı ne, neden yoğun bakıma kaldırıldı?

İlber Ortaylı Kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Bregenz şehrinde doğdu. Annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensup Şefika Ortaylı'dır. Babası da Kırım doğumlu uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır.

İlber Ortaylı'nın Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi bulunmaktadır. İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında ise Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

İlber Ortaylı Kaç Yaşında?

1947 yılında doğan İlber Ortaylı, 78 yaşında. 

İlber Ortaylı'nın Eğitimi Ne?

İlber Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirdi. Burada Tarih bölümünden mezun olan Ortaylı, Şerif Mardin, Halil İnalcık, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray gibi hocaların öğrencisi oldu.

Ortaylı, Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık Hocası ile beraber gerçekleştirdi.

Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler konusu üzerine tez çalışmasını gerçekleştirdi ve bu tez Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor olmasını sağladı.

Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu isimli çalışmasıyla da 1979'da aynı fakültenin doçenti oldu.

İlber Ortaylı Evli mi?

İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Ayşe Özdolay ile evlenmiştir.

İlber Ortaylı'nın Çocuğu Var mı?

İlber Ortaylı'nın Ayşe Özdolay ile evliliğinden Tuna isminde bir kızı vardır.

İlber Ortaylı'nın Çalışmaları ve Eserleri

Almanca, Fransızca, Rusça, İngilizce, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini bilen İlber Ortaylı, bugüne kadar pek çok esere imza atmıştır.

Onun eserlerinden bazıları şunlardır:

  • Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi

  • İstanbul'dan Sayfalar

  • Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 1-2-3

  • Osmanlı Sarayında Hayat

  • Tarihin Işığında

  • Türkiye'nin Yakın Tarihi

  • İttihat ve Terakki

  • Bir Ömür Nasıl Yaşanır

  • Yakın Tarihin Gerçekleri

  • İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

İlber Ortaylı'nın Aldığı Ödüller

İlber Ortaylı, çalışmaları ve eserleri ile birçok ödüle layık görülmüştür. Bunlardan biri 2001 yılında aldığı Aydın Doğan Ödülüdür.

2006 yılında Avrupa ve Akdeniz Arasında Lazio ödülünü almıştır.

2007 yılında ise Vladimir Putin'in imzasını taşıyan Puşkin Madalyası Türkiye'de İlber Ortaylı'ya layık görülmüştür.

İlber Ortaylı Neden Yoğun Bakıma Kaldırıldı? İlber Ortaylı'nın Hastalığı Ne?

İlber Ortaylı'nın hastalığına dair henüz bir açıklama yapıldı. 11 Mart 2026 Çarşamba günü gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyurarak dua istedi.

Ardından ailesi ise bir açıklama yaparak İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Ortaylı'nın durumunun stabil olduğu vurgulandı.

