Sevgili Aslan, bugün bilgiye olan açlığınla öne çıkıyorsun. Eğitim ve bilgi edinme konusundaki arzun bir hayli artıyor. Metafizik, psikoloji, gizli kalmış tarih gibi konulara olan ilgin, bugün bir kütüphanenin sessiz koridorlarına ya da internetin derinliklerine dalma noktasına getirebilir seni. Öğrendiğin her bilgi parçası, iç dünyandaki bir boşluğu dolduruyor ve seni daha da güçlendiriyor. Zira bugün, zihinsel bir dönüşümün içindesin.

Tabii eğer bir öğrenciysen, bugün zor bir konuyu kavramak için sergilediğin inatçı çabanın, öğretmenlerinin gözünden kaçmayacağına emin olabilirsin. Bilgi, senin için bir güç aracı haline geliyor. Kimsenin bilmediği bir detayı keşfetmek, seni diğerlerinden bir adım öne çıkaracak. Kendini geliştirdiğin her an, gelecekteki yenilmez halini inşa etmene yardımcı oluyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, tutkunun fırtınası esiyor... Ancak dikkatli ol bu fırtına, biraz yıkıcı olabilir. Partnerine karşı hissettiğin yoğun çekim, bugün kontrol edilemez bir kıskançlık ya da sahiplenme duygusuna dönüşebilir. Sevgini bir kafes değil, bir yuva gibi sunmayı başaramazsan, akşamı yalnız geçirebilirsin. Bu yüzden, bugün aşkta biraz daha özgür bırakıcı olmayı denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…